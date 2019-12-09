بيل وخاميس سلاحا الريال لضم بول بوجبا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

بول بوجبا

يرغب ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي يعد مطمعًا لمواطنه زيدان، المدير الفني للميرنجي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا يتضمن انتقال جاريث بيل وخاميس رودريجيز، ثنائي الريال، إلى مانشستر يونايتد، في محاولة لضم بوجبا. وأضافت أن الريال حريص على إحضار بوجبا إلى مدريد في العام المقبل، وسيعرض نجميه لإتمام الصفقة، ونوهت الصحيفة بأن الثنائي بيل ورودريجيز يعدان فائضا عن متطلبات ريال مدريد، لذا سيحاول الملكي إدخاله في صفقة ضم بوجبا.

وتابعت أن مانشستر يونايتد يقيم بوجبا بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، ما سيجبر مدريد على تقديم عرض كبير وقوي لإقناع النادي الإنجليزي ببيع لاعبه الفرنسي. وأشارت إلى أن بيل وخاميس قد يرحلان عن مدريد أيضًا لتفادي توقيع عقوبات اللعب المالي النظيف على النادي، في ظل أن الميرينجي يعاني من نحو 200 مليون يورو