رياضة

بيل وخاميس سلاحا الريال لضم بول بوجبا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
يرغب ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الذي يعد مطمعًا لمواطنه زيدان، المدير الفني للميرنجي، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا يتضمن انتقال جاريث بيل وخاميس رودريجيز، ثنائي الريال، إلى مانشستر يونايتد، في محاولة لضم بوجبا. وأضافت أن الريال حريص على إحضار بوجبا إلى مدريد في العام المقبل، وسيعرض نجميه لإتمام الصفقة، ونوهت الصحيفة بأن الثنائي بيل ورودريجيز يعدان فائضا عن متطلبات ريال مدريد، لذا سيحاول الملكي إدخاله في صفقة ضم بوجبا.
وتابعت أن مانشستر يونايتد يقيم بوجبا بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، ما سيجبر مدريد على تقديم عرض كبير وقوي لإقناع النادي الإنجليزي ببيع لاعبه الفرنسي. وأشارت إلى أن بيل وخاميس قد يرحلان عن مدريد أيضًا لتفادي توقيع عقوبات اللعب المالي النظيف على النادي، في ظل أن الميرينجي يعاني من نحو 200 مليون يورو
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ميسي

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
اولمبياد-طوكيو (2)

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
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جاريث-بيل

بيل يعد زيدان بتطوير مستواه مع ريال مدريد

يأمل النجم الويلزي جاريث بيل، تحسين علاقته بجماهير ريال مدريد في الفترة المقبلة، من خلال تطوير مستواه وتقديم أداء أفضل من العروض الباهتة التي يقدمها رفقة الفريق الملكي خلال الموسم الجاري. وقدم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وعدًا بشأن مستواه للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني، فإن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم "120%" من إمكانياته خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق على مواصلة النتائج الطيبة التي حققها في الآونة الأخيرة.
ريال مدريد

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
رونالدو وساري

الفشل في دوري الأبطال = رحيل رونالدو

لا صوت يعلو فى مدينة تورينو الإيطالية على دوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي يحلم يوفنتوس بشدة بالتتويج بلقبها، وهو الحلم المشترك الذي يجمع بين إدارة البيانكونيري ونجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطامح لتعزيز إنجازاته الفردية. ووفقا لتقارير إيطالية، فإن اللقب الأوروبي يعد أيضا الرابط الوحيد حاليا بين يوفي ونجمه البرتغالي، وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه في حال انتهاء الموسم الجاري، كسابقه، دون لقب أوروبي، سيعد ذلك بمنزلة نهاية العلاقة بين النجم البرتغالي وملعب "أليانز ستاديوم" الصيف المقبل.
جاريث-بيل

جاريث بيل يثير غضب جماهير ريال مدريد

واصل الجناح الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، استفزازه الكبير لجماهير النادي الملكي، بعد احتفاله المثير مع لاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2020، إذ تأهل منتخب ويلز رسميا لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالهما هدفًا. واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب «كارديف سيتي» بالتأهل ليورو 2020، من خلال رفع علم ويلز مكتوبا عليه «ويلز.. الجولف.. مدريد»، وهو ترتيب أولويات جناح ريال مدريد. وأثار بيل غضب جماهير ريال مدريد، خاصة أن اللاعب كان سعيدًا للغاية برفع العلم الذي عليه أولوياته.
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