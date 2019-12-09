إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات نجمه

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

إنتر ميلان

ذكر تقرير صحفي إسباني أن إنتر ميلان ينوي استئناف المفاوضات لإبرام صفقة جديدة مع نظيره برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل المواجهة بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخشى رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة اللاعب من التهميش من قبَل مدربه إرنستو فالفيردي، بعدما شارك في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في مختلف المسابقات.

وكان أرتورو فيدال، متوسط ميدان برشلونة، قد حذر منذ أيام بأنه قد يبحث عن وجهة جديدة إذا لم يتمتع بالاهتمام الكافي في ملعب الكامب نو. ومنذ أيام قال بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر ميلان، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أرتورو فيدال لاعب مهم جدا على الساحة العالمية، وأنا وكونتي لدينا

وكان أرتورو فيدال، متوسط ميدان برشلونة، قد حذر منذ أيام بأنه قد يبحث عن وجهة جديدة إذا لم يتمتع بالاهتمام الكافي في ملعب الكامب نو.



ومنذ أيام قال بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر ميلان، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أرتورو فيدال لاعب مهم جدا على الساحة العالمية، وأنا وكونتي لدينا اهتمام كبير به، فهو لاعب تود العديد من الفرق ضمه لصفوفها، لكن لسوء الحظ هو مرتبط ببرشلونة الآن".



وتابع المدير الرياضي لإنتر ميلان: "يمكنك دائمًا التفكير في ما إذا كان من الممكن ضمه، فهو يجيد في مركز نعاني فيه بالفعل، خاصة بعد إصابة سينسي"، كما قال كونتي: "لدينا قائمة قصيرة مقارنةً بعدد البطولات التي نشارك فيها".

