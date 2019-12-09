رياضة

إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات نجمه

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
ذكر تقرير صحفي إسباني أن إنتر ميلان ينوي استئناف المفاوضات لإبرام صفقة جديدة مع نظيره برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل المواجهة بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخشى رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة اللاعب من التهميش من قبَل مدربه إرنستو فالفيردي، بعدما شارك في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في مختلف المسابقات.
وكان أرتورو فيدال، متوسط ميدان برشلونة، قد حذر منذ أيام بأنه قد يبحث عن وجهة جديدة إذا لم يتمتع بالاهتمام الكافي في ملعب الكامب نو. ومنذ أيام قال بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر ميلان، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أرتورو فيدال لاعب مهم جدا على الساحة العالمية، وأنا وكونتي لدينا
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ميسي

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
اولمبياد-طوكيو (2)

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
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عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.
إدين هازارد

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
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برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
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والد جوارديولا يفتح الباب أمام عودته لبرشلونة

أشار فالنتي جوارديولا، والد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلى احتمالية عودة بيب لتدريب برشلونة من جديد، وهو الفريق الذي تألق بشدة رفقته لاعبًا وتوج معه بلقبه الأهم في مسيرته وهو دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكتب تاريخًا باهرًا مع البارسا مدربًا في الفترة بين عامي 2008 و2012، عندما توج بكل الألقاب الممكنة مع العملاق الكتالوني، وأبرزها الفوز بالسداسية التاريخية في عام 2009 من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس العالم للأندية.
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