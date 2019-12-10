نمو المخ.. 5 فوائد للجوافة للأطفال الرضع

تحتوي الجوافة على معدلات عالية من فيتامين C، تعتبر هامة لوظائف المناعة، وتجديد الخلايا، إضافة إلى ذلك، تحتوي على 4 أضعاف فيتامين C الموجود في البرتقال.?
الفواكه والخضراوات من الأطعمة الهامة التي يجب ادراجها في النظام الغذائي للأطفال، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلىالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، وتزيد من معدلات الترطيب، ومن أهم الفواكه الهامة للأطفال "الجوافة"، غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتمنح الطفل مختلف الفوائد الصحية والعلاجية، مثل الوقاية من السرطان، والمساعدة في تطور المخ، وتطور الجهاز العصبي، لذ يجب تناول 2-3 جوافة يوميًا، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
تعتبر الجوافة من الفواكه الشائعة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، ويقبل عليها الأشخاص من مختلف الفئات العمرية في فصل الشتاء، ولكن هل تعد الفواكه صحية للأطفال الصغار أم لا؟ يمكن أن يتناول صغار الأطفال الأطعمة الصلبة عندما يبلغون 6 اشهر، أو عندما تصبح الرضاعة الطبيعية غير كافية لهم، لذا يمكن تناول
تعتبر الجوافة من الفواكه الشائعة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، ويقبل عليها الأشخاص من مختلف الفئات العمرية في فصل الشتاء، ولكن هل تعد الفواكه صحية للأطفال الصغار أم لا؟ يمكن أن يتناول صغار الأطفال الأطعمة الصلبة عندما يبلغون 6 اشهر، أو عندما تصبح الرضاعة الطبيعية غير كافية لهم، لذا يمكن تناول الجوافة مقسمة إلى قطعة صغيرة في هذا العمر، ليحصلوا على المعادن والفيتامينات الهامة للجسم، فتعتبر الفواكه من أفضل الأطعمة التي يمكنك استهلاكها في هذه الفترة.
نظرًا لأنها تحتوي على بذور صغيرة، يعتقد البعض أنها غير صحية، وسوف تسبب لهم مشكلات عديدة متعلقة بالجهاز الهضمي، ولكن توجد عدة طرق لتناولها والحصول على قيمة غذائية عالية، فـ100 جرام من الجوافة غني بـ80.0 جرام من الماء، ومعدلات مناسبة من الطاقة، إضافة إلى ذلك، تحتوي على 2.55 جرام من البروتين، و5.4 جرام من الألياف الغذائية، 18 جرام من الكالسيوم، 228.3 ميليجرام من فيتامينC، و40 ميليجرام من الفوسفور، و22 ميليجرام من المغنسيوم، 2 ميليجرام من الصوديوم، 417 ميليجرام من المغنسيوم، 0.26 جرام من الحديد، وحمض الفوليك وفيتامين A، بجانب مجموعة فيتامين B الهامة، فكل هذه المعادن والفيتامينات الحيوية، تساعد في النمو الجسدي للأطفال والمخ، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي توفرها الجوافة للطفل:
1-المساعدة في تعزيز الجهاز المناعي
تحتوي الجوافة على معدلات عالية من فيتامين C، تعتبر هامة بشكل كبير لوظائف المناعة، وتجديد الخلايا، إضافة إلى ذلك، تحتوي على 4 أضعاف فيتايمن C الموجود في البرتقال.
2-المساعدة في تطور الجهاز العصبي
من أكثر المعادن والأحماض التي يحتاجها الأطفال "حمض الفوليك"، حيث يساعد في الوقاية من التشوهات الخلقية المرتبطة بالمخ والعمود الفقري، كما يساعد على نمو الجهاز العصبي وجهاز الدورة الدموية، لدى الأطفال بشكل سليم.
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3-مفيد لصحة العينين
غنية بفيتامين A، الذي يعتبر أحد الفيتامينات الحيوية للحفاظ على صحة العينين، وبالتالي فإن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى جفاف الملتحمة.
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4-الوقاية من السرطان
نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة، فيساعد ذلك بشكل كبير في وقاية الأطفال من خطورة الإصابة بالسرطان، كما يعمل على الحماية من أمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش، وبعض الاضطرابات الأخرى مثل الالتهابات وفرط الأكسدة.
5-يساعد في عملية الهضم
تحتوي على معدلات عالية من الألياف الغذائية، تساعد في تحسين عملية الهضم لدى الأطفال، إضافة إلى الوقاية من الإمساك والتهاب الزائدة الدودية، كما تساعد هذه الفاكهة الرائعة في تقليل الإسهال.
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لذا يجب ادراج الجوافة في النظام الغذائي للأطفال، للحفاظ على صحتهم، ولتطور وظائف المخ، وذلك لأنها غنية بالأحماض الدهنية، التي تعتبر أحد المكونات الأساسية في تطور وظائف المخ.
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