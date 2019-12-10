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نمو المخ.. 5 فوائد للجوافة للأطفال الرضع

تحتوي الجوافة على معدلات عالية من فيتامين C، تعتبر هامة لوظائف المناعة، وتجديد الخلايا، إضافة إلى ذلك، تحتوي على 4 أضعاف فيتامين C الموجود في البرتقال.?
تحرير:إسراء سليمان ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
اهمية الجوافة
اهمية الجوافة
الفواكه والخضراوات من الأطعمة الهامة التي يجب ادراجها في النظام الغذائي للأطفال، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلىالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، وتزيد من معدلات الترطيب، ومن أهم الفواكه الهامة للأطفال "الجوافة"، غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتمنح الطفل مختلف الفوائد الصحية والعلاجية، مثل الوقاية من السرطان، والمساعدة في تطور المخ، وتطور الجهاز العصبي، لذ يجب تناول 2-3 جوافة يوميًا، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
تعتبر الجوافة من الفواكه الشائعة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، ويقبل عليها الأشخاص من مختلف الفئات العمرية في فصل الشتاء، ولكن هل تعد الفواكه صحية للأطفال الصغار أم لا؟ يمكن أن يتناول صغار الأطفال الأطعمة الصلبة عندما يبلغون 6 اشهر، أو عندما تصبح الرضاعة الطبيعية غير كافية لهم، لذا يمكن تناول
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فوائد الكراوية

«الكراوية» ليست للصغار فقط.. مفيدة لمرضى السكري

التوابل لا تعطي مذاقا رائعا للطعام فقط، بل إنها أيضًا متعددة الاستخدامات؛ فعلى سبيل المثال، الكركم يعمل بفاعلية كبيرة في علاج السرطان، لأنه يحتوي على مركب فعال يعرف باسم "الكركمين"، ومضاد قوي للالتهابات، كما يساعد على فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، ولكن هل تعلم أن الكراوية أيضًا جيدة للصحة؟ نعم، هى تعزز من صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، ويرجع ذلك إلى أنها تحتوي على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health line".
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الحياة الصحية قبل الحمل تجنب طفلك مخاطر السمنة

السمنة ومشكلات الوزن هي واحدة من الحالات المرضية المنتشرة حول العالم، خاصة مع تزايد معدلات السمنة لدى الأطفال سنويا، ويلعب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية دورا كبيرا في زيادة الوزن بشكل كبير، وليس ذلك فقط، بل توجد عوامل وراثية تسهم في زيادة وزن الجسم بشكل كبير، ولكن يمكن أن تنتهي هذه المشكلة الصحية إذا قامت الأمهات باتباع عادات صحية قبل وبعد ميلاد الأطفال؛ وذلك لتقليل خطر السمنة، نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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لماذا تشعر بالانتفاخ عندما تسافر على متن الطائرة؟

غالبا يكون لديك شعور غريب عندما تسافر بالطائرة، مزيج من الخوف والإثارة، وعندما تقترب من وجهتك، تشعر بمشكلة في معدتك، حتى أن بطنك ينتفخ، ويسبب هذا الأمر فتح الأزرار. في الحقيقة، السفر يسبب الانتفاخ، ولكن لا تقلق فهذه الحالة شائعة لدى الكثيرين، وذلك لأنه عندما تحلق بالطائرة يؤدي الضغط الموجود في الطائرة إلى تجمع الغاز داخل معدتك، كما أن اللبان وبعض السوائل التي تتناولها لها دور في جعلك تشعر بعدم الراحة؛ لذا إليك أسباب الانتفاخ وكيفية تجنبه، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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الجمبري.. من طعام رائع إلى التعزيز من صحة المخ

المأكولات البحرية تعتبر من أكثر الاطعمة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، ليس فقط لفوائدها المتعددة، ولكن لمذاقها الرائع، ويعتبر الجمبري من أهم الأسماك، ستجد عشاقه في كل مكان، وخاصة شوربة الجمبري، دائمًا نقول أنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، ولكن له فوائد عديدة أخرى، لابد من الالتفات إليها، على سبيل المثال فقدان الوزن، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتعزيز من صحة العظام والمخ، والعديد من الفوائد الأخرى التي تفيد صحة الجسم، نقلًا عن "organicfacts".
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هل استخدام زيت الزيتون لتدليك الطفل صحي أم لا؟

احتلت الزيوت الطبيعية مكانة كبيرة في عالم التجميل والعلاج، لأنها خالية تمامًا من الآثار الجانبية، إضافة إلى أنها تحتوي على مكونات طبيعية، تساعد في الشفاء من أمراض متعددة، أو علاج مشكلات البشرة، ومن أهم الزيوت المستخدمة منذ عدة قرون "زيت الزيتون"، يعمل على التخلص من البشرة الجافة، ويعزز من الجهاز المناعي، كما يعمل على تنظيف الكبد من السموم، و يستخدم في الطهي بدلًا من الزيوت المهدرجة أيضًا، ولكن هل يعمل بفاعلية في عمل مساج للطفل؟، وذلك نقلًا عن "healthline".
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البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
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