نمو المخ.. 5 فوائد للجوافة للأطفال الرضع

تحتوي الجوافة على معدلات عالية من فيتامين C، تعتبر هامة لوظائف المناعة، وتجديد الخلايا، إضافة إلى ذلك، تحتوي على 4 أضعاف فيتامين C الموجود في البرتقال.?

تحرير:إسراء سليمان ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

اهمية الجوافة

الفواكه والخضراوات من الأطعمة الهامة التي يجب ادراجها في النظام الغذائي للأطفال، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلىالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، وتزيد من معدلات الترطيب، ومن أهم الفواكه الهامة للأطفال "الجوافة"، غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتمنح الطفل مختلف الفوائد الصحية والعلاجية، مثل الوقاية من السرطان، والمساعدة في تطور المخ، وتطور الجهاز العصبي، لذ يجب تناول 2-3 جوافة يوميًا، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".

تعتبر الجوافة من الفواكه الشائعة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، ويقبل عليها الأشخاص من مختلف الفئات العمرية في فصل الشتاء، ولكن هل تعد الفواكه صحية للأطفال الصغار أم لا؟ يمكن أن يتناول صغار الأطفال الأطعمة الصلبة عندما يبلغون 6 اشهر، أو عندما تصبح الرضاعة الطبيعية غير كافية لهم، لذا يمكن تناول