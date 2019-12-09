لماذا تتغير علاقة الزوجين بعد ولادة طفلهما الأول؟

عندما تواجه الكثير من الالتزامات وخاصة عندما تكون قادرا على التعامل معها ومع التغيرات التي تحدث، فهذا يساعدك في إدراك أن التغيرات التي حدثت في علاقتكما كزوجين طبيعية
كل مرحلة في حياتك هي تحدٍّ بالنسبة لك، وبالرغم من أن الزواج حدث سعيد، لكن لن تدوم جميع الأيام السهلة والبسيطة، فالزواج مسئولية، وخاصة إن حصل الطرفان على طفلهما الأول، حيث يبدأ الصراع مع الوقت ويركز الزوجان كل اهتمامهما على طفلهما؛ حتى يصل الأمر إلى التخلي عن قضاء الوقت معا كما كان في بداية تلك المرحلة، وهذا الأمر قد يخلق فجوة إذا كانت أغلب المسؤولية على الأم، ولكن إذا كان هناك نوع من المشاركة فقد تكون التغيرات بسيطة، لذا تعرف على ما يحدث للزوجين وفقا لما ذكره موقع Healthline.
طفل جديد يعني حياة جديدة بالنسبة لك
مرحلة الأبوة يمكنها أن تغير العلاقة بين الزوجين، حيث يواجهان مشكلة في النوم وبعض الضغوطات، كما لا يستطيع أحدهما إعطاء الأولولية للآخر، لكن على الأقل ليس أحدهما عاجزا عن الاهتمام بالمولود الجديد.
وأوضح الباحثون أن العلاقات التي يختفي فيها الاهتمام تسوء حالتها
طفل جديد يعني حياة جديدة بالنسبة لك
مرحلة الأبوة يمكنها أن تغير العلاقة بين الزوجين، حيث يواجهان مشكلة في النوم وبعض الضغوطات، كما لا يستطيع أحدهما إعطاء الأولولية للآخر، لكن على الأقل ليس أحدهما عاجزا عن الاهتمام بالمولود الجديد.
وأوضح الباحثون أن العلاقات التي يختفي فيها الاهتمام تسوء حالتها بمرور الوقت، حسبما قال تراكي. ك. روس، أخصائي اجتماعي.
عندما تواجه الكثير من الالتزامات، وخاصة عندما تكون قادرا على التعامل معها ومع التغيرات التي تحدث، فهذا يساعدك في إدراك أن التغيرات التي حدثت في علاقتكما كزوجين طبيعية تماما، ويجب تخطي المصاعب، لذا تعرف على أبرز التغيرات التي تطرأ على العلاقة بين الزوجين بعد الحصول على الطفل الأول:
1- فقدان الاهتمام السابق
كشف بعض الأزواج عن قيامهم بمناوبات في النوم، وذلك من أجل رعاية الطفل، كما كانا بالكاد يستطيعان التحدث إلى بعضهما، ومن بين المشاركات التي ظهرت بشكل كبير هي الاهتمام بالطفل وقت استحمام أحدهما أو قيامه ببعض الأعمال المنزلية، وكانت كل تلك الأمور سببا في انزعاج الزوجين.
وأوضح أب لطفل حديث الولادة: "أنه عندما تهتم بطفلك المولود حديثا، فلا تملك الطاقة والوقت الكافيين لرعاية علاقتك بزوجتك بقوة كالسابق، والعكس صحيح لديها أيضا".
نجاح العلاقة الزوجية يعتمد على قضاء الطرفين وقتا مع بعضهما، والنقاش والاستماع، فكلها ضرورات يجب فعلها حتى ولو لم تكن بشكل منتظم كالسابق، فالوقت القليل قادر على تجنب فتور العلاقة بين الزوجين.
يقول روس، أخصائي في العلاقات الزوجية: "إن وضع خطة بسيطة يساعدك في رعاية الطفل والاهتمام بالزوج وقضاء الوقت معه والاستماع إليه، فهذه أسهل طريقة لعدم فقدان الاتصال بين الطرفين.
2- قد تفقد جزءا من شخصتيك الطبيعية
محاولة تواصل الطرفين مع بعضهما يختلف تماما عن ولادة طفل، فقبل هذه المرحلة كان يمكن قضاء سهرة في مطعم جديد أو إجازة نهاية الأسبوع في مكان ما مع بعضهما، ولكن الآن سيكون الأمر مختلفا، فهناك مزيد من المسؤوليات عندما يقرر الزوجان الذهاب إلى خارج المنزل، حيث سيحتاج الطفل شنطة خاصة به بداخلها زجاجات اللبن والحفاضات، وغيرها من الاحتياجات الأخرى، وهذا يجعلك تقول وداعا للسهولة التي كانت موجودة قبل مرحلة الأبوة والأمومة.
وأوضح "روس": "لديك خطة، لكنها واقعية، لذا ذكر نفسك أنكما شخصان بالغان تقضيان الوقت معا لأنكما تحبان قضاء الوقت معا".
3- مشاعر ما بعد الولادة طبيعية وقد تجعل كل شيء صعبا
هناك ما يسمى باكتئاب ما بعد الولادة الذي تواجهه الأم، كما أنه ينتقل إلى الأب نتيجة ما يدركه ويشاهده من تصرفات زوجته، حيث قالت إحدى الأمهات: "أتمنى لو أن شخصا ما سحبني جانبا وقال لي إن كل شيء سيتحسن، ولكن أغلب من حولي يجهزني لكوني لن أنام، وسيكون من الصعب الذهاب إلى الحمام، لذلك بين التغييرات الهرمونية والحرمان من النوم والضغوط التي تأتي مع طفل حديث الولادة، فلا عجب في أنك قد تجد نفسك تلتقط شريك حياتك وتضعه في أسفل قائمة أولوياتك.
كما أوضحت: "أعلم أن هذه الأعراض يجب أن تكون مؤقتة، ولكن إذا لم تتحسن، فتحدث إلى طبيبك على الفور، وفي الوقت نفسه، افعل ما بوسعك لمحاولة التواصل بلطف مع شريك حياتك".