لماذا تتغير علاقة الزوجين بعد ولادة طفلهما الأول؟

عندما تواجه الكثير من الالتزامات وخاصة عندما تكون قادرا على التعامل معها ومع التغيرات التي تحدث، فهذا يساعدك في إدراك أن التغيرات التي حدثت في علاقتكما كزوجين طبيعية

تحرير:فيروز ياسر ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تغير العلاقة بين الزوجين

كل مرحلة في حياتك هي تحدٍّ بالنسبة لك، وبالرغم من أن الزواج حدث سعيد، لكن لن تدوم جميع الأيام السهلة والبسيطة، فالزواج مسئولية، وخاصة إن حصل الطرفان على طفلهما الأول، حيث يبدأ الصراع مع الوقت ويركز الزوجان كل اهتمامهما على طفلهما؛ حتى يصل الأمر إلى التخلي عن قضاء الوقت معا كما كان في بداية تلك المرحلة، وهذا الأمر قد يخلق فجوة إذا كانت أغلب المسؤولية على الأم، ولكن إذا كان هناك نوع من المشاركة فقد تكون التغيرات بسيطة، لذا تعرف على ما يحدث للزوجين وفقا لما ذكره موقع Healthline.

طفل جديد يعني حياة جديدة بالنسبة لك مرحلة الأبوة يمكنها أن تغير العلاقة بين الزوجين، حيث يواجهان مشكلة في النوم وبعض الضغوطات، كما لا يستطيع أحدهما إعطاء الأولولية للآخر، لكن على الأقل ليس أحدهما عاجزا عن الاهتمام بالمولود الجديد. وأوضح الباحثون أن العلاقات التي يختفي فيها الاهتمام تسوء حالتها