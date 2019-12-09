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لماذا تتغير علاقة الزوجين بعد ولادة طفلهما الأول؟

عندما تواجه الكثير من الالتزامات وخاصة عندما تكون قادرا على التعامل معها ومع التغيرات التي تحدث، فهذا يساعدك في إدراك أن التغيرات التي حدثت في علاقتكما كزوجين طبيعية
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تغير العلاقة بين الزوجين
تغير العلاقة بين الزوجين
كل مرحلة في حياتك هي تحدٍّ بالنسبة لك، وبالرغم من أن الزواج حدث سعيد، لكن لن تدوم جميع الأيام السهلة والبسيطة، فالزواج مسئولية، وخاصة إن حصل الطرفان على طفلهما الأول، حيث يبدأ الصراع مع الوقت ويركز الزوجان كل اهتمامهما على طفلهما؛ حتى يصل الأمر إلى التخلي عن قضاء الوقت معا كما كان في بداية تلك المرحلة، وهذا الأمر قد يخلق فجوة إذا كانت أغلب المسؤولية على الأم، ولكن إذا كان هناك نوع من المشاركة فقد تكون التغيرات بسيطة، لذا تعرف على ما يحدث للزوجين وفقا لما ذكره موقع Healthline.
  طفل جديد يعني حياة جديدة بالنسبة لك مرحلة الأبوة يمكنها أن تغير العلاقة بين الزوجين، حيث يواجهان مشكلة في النوم وبعض الضغوطات، كما لا يستطيع أحدهما إعطاء الأولولية للآخر، لكن على الأقل ليس أحدهما عاجزا عن الاهتمام بالمولود الجديد. وأوضح الباحثون أن العلاقات التي يختفي فيها الاهتمام تسوء حالتها
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مشاهدة الأزواج للأفلام الرومانسية تحميهم من الطلاق

خلال السنوات الأخيرة، شهَدنا ارتفاعا في معدلات الطلاق لأسباب متعددة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن طرق مرضية للطرفين من أجل الحفاظ على حياتهم الزوجية، والمدهش في الأمر أن مجموعة من الباحثين وجدوا نهجا جديدا لإبقاء الشريكين معا. توصلت دراسة جديدة في جامعة روتشستر إلى أن مشاهدة الأفلام الرومانسية التي تعالج العلاقة بين الشريكين مرة واحدة شهريا لها تأثير فعال فى الزوجين اللذين يواجهان مشكلات بالفعل من خلال تقديم المشورة. وذلك حسبما ذكر موقع Times of India.
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«الدنمارك وفنلندا».. المدن الأكثر أمانا في 2020

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شجرة الكريسماس والأريكة| 5 مسببات للحساسية بالمنزل

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