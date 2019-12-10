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محمد سامي: وليد منصور سبب توقف الأوضة الضلمة الصغيرة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
محمد سامي
محمد سامي
توقف منذ فترة تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذي كان يقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى ويعد البطولة الأولى له فى السينما، ومن إخراج محمد سامى. وبسؤال "سامي"، عن سبب توقفه، قال إنه بعد يومين من تصوير العمل، جاء إليهم وليد منصور منتج الفيلم، وأخبرهم أنه ليس هناك أموال لاستكمال العمل"، مضيفًا: "وليد منصور ضيعنا، وخاصة أن العمل كان يعد البطولة الأولى للفنان أكرم حسني، الذي اعتبره كوميديان مصر الأول، فهو موهوب فى الكوميديا بشكل غير طبيعي".
ولفت سامي إلى أنه حاليا يحضر فيلم لأكرم حسني يحمل اسم "العميل صفر" من تأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبد الله، وتمنى أن يحقق العمل نجاحا باهرا، مشيرا إلى أنه سيبذل أقصى جهده ليكون العمل الأول للفنان أكرم حسني مميزا. ويحضر حاليا محمد سامي لمسلسل «البرنس» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان،
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تشيع- جنازة -المخرج -سمير- سيف‎ (12)

تشييع جنازة سمير سيف من كنيسة العذراء بمصر الجديدة

وارى الثرى جثمان المخرج الراحل سمير سيف بمقابر الأسرة، الذي شيعت جنازته اليوم الثلاثاء، من كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بعد الصلاة عليه. شارك في تشييع ودفن الجثمان أسرة الراحل وزملاؤه وأصدقاؤه وعدد من الفنانين والنجوم، منهم الفنان محمود حميدة وعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرج أمير رمسيس ويسرى نصر الله، ومحمود قابيل ومحمد التاجي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين وأشرف زكي والكاتب وحيد حامد والمخرج مروان حامد. ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل سمير سيف العزاء غدا بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة.
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رامي مالك يترشح لأفضل ممثل تليفزيوني جولدن جلوب 2020

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إلغاء الرقابة.. رسائل نجوم «الإسكندرية المسرحي» للدولة

انتهت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى للمعاهد والكليات المتخصصة، الذى عقد فى الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجارى تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة فى الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. وكرم المهرجان كلا من الفنان محمد صبحى وخالد النبوى وداوود حسين من الكويت، وشارك فى الدورة 10 عروض من 7 بلدان مختلفة: مصر، الأردن، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، المغرب، وضمت لجنة التحكيم إياد نصار، جمال سليمان، والمخرج محمد سامى.
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