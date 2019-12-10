محمد سامي: وليد منصور سبب توقف الأوضة الضلمة الصغيرة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

محمد سامي

توقف منذ فترة تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذي كان يقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى ويعد البطولة الأولى له فى السينما، ومن إخراج محمد سامى. وبسؤال "سامي"، عن سبب توقفه، قال إنه بعد يومين من تصوير العمل، جاء إليهم وليد منصور منتج الفيلم، وأخبرهم أنه ليس هناك أموال لاستكمال العمل"، مضيفًا: "وليد منصور ضيعنا، وخاصة أن العمل كان يعد البطولة الأولى للفنان أكرم حسني، الذي اعتبره كوميديان مصر الأول، فهو موهوب فى الكوميديا بشكل غير طبيعي".

ولفت سامي إلى أنه حاليا يحضر فيلم لأكرم حسني يحمل اسم "العميل صفر" من تأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبد الله، وتمنى أن يحقق العمل نجاحا باهرا، مشيرا إلى أنه سيبذل أقصى جهده ليكون العمل الأول للفنان أكرم حسني مميزا. ويحضر حاليا محمد سامي لمسلسل «البرنس» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان،