إنتر يستهدف ضم نجم تشيلسي لتعويض أسامواه

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

ماركوس ألونسو

يبحث نادي إنتر الإيطالي عن مواصلة تدعيم صفوفه من أجل العودة إلى الواجهة من جديد والمنافسة بقوة على الألقاب، في ظل انطلاقته المميزة للدوري الإيطالي هذا الموسم، وتصدره جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس، حامل لقب البطولة في آخر 7 سنوات، ويبدو أن الإنتر يرغب في الدخول بقوة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذ يضع أنظاره على ضم نجم تشيلسي. وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن إصابة الغاني كوادو أسامواه، ظهير إنتر ميلان، جعلت النادي الإيطالي يفكر في ضم ظهير أيسر جديد.

وأضافت أنه مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية والإصابة الطويلة لأسامواه بسبب مشكلات في الركبة، يفكر النيراتزوري في ضم لاعب جديد، إذ لن يعتمد أنطونيو كونتي مدرب إنتر، على كريستيانو بيراجي ظهيرا وحيدا بالفريق. ولفتت الصحيفة إلى أن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، دخل قائمة إنتر لسوق يناير، موضحًا أن فكرة ضم

وأضافت أنه مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية والإصابة الطويلة لأسامواه بسبب مشكلات في الركبة، يفكر النيراتزوري في ضم لاعب جديد، إذ لن يعتمد أنطونيو كونتي مدرب إنتر، على كريستيانو بيراجي ظهيرا وحيدا بالفريق.



ولفتت الصحيفة إلى أن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، دخل قائمة إنتر لسوق يناير، موضحًا أن فكرة ضم ألونسو تثير إعجاب ماروتا وكونتي، حيث يبحثان عن لاعب قادر على إعطاء قوة دفع كبيرة للفريق.



ونوهت بأن عودة تشيلسي لسوق الانتقالات مجددًا بعد منعه في الفترة الماضية، يمكن أن تفتح سيناريوهات رحيل اللاعب، خاصة مع معاناته في إيجاد مكان أساسي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.