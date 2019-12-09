رياضة

إنتر يستهدف ضم نجم تشيلسي لتعويض أسامواه

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
ماركوس ألونسو
ماركوس ألونسو
يبحث نادي إنتر الإيطالي عن مواصلة تدعيم صفوفه من أجل العودة إلى الواجهة من جديد والمنافسة بقوة على الألقاب، في ظل انطلاقته المميزة للدوري الإيطالي هذا الموسم، وتصدره جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس، حامل لقب البطولة في آخر 7 سنوات، ويبدو أن الإنتر يرغب في الدخول بقوة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذ يضع أنظاره على ضم نجم تشيلسي. وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن إصابة الغاني كوادو أسامواه، ظهير إنتر ميلان، جعلت النادي الإيطالي يفكر في ضم ظهير أيسر جديد.
وأضافت أنه مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية والإصابة الطويلة لأسامواه بسبب مشكلات في الركبة، يفكر النيراتزوري في ضم لاعب جديد، إذ لن يعتمد أنطونيو كونتي مدرب إنتر، على كريستيانو بيراجي ظهيرا وحيدا بالفريق. ولفتت الصحيفة إلى أن ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، دخل قائمة إنتر لسوق يناير، موضحًا أن فكرة ضم
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ميسي

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
اولمبياد-طوكيو (2)

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
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أنطونيو-كونتي

كونتي يعترف: أخصص فقرة للاعبين عن ممارسة الجنس

خرج أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، بتصريح غريب كشف خلاله أنه كان يخصص فقرة للاعبين عن كيفية ممارسة الجنس مع زوجاتهم وصديقاتهم قبل المباريات، وأبرزت صحيفة ليكيب الفرنسية، تصريحات المدير الفني الإيطالي الذي قال: "كنت أشرح للاعبين كيفية القيام بممارسة الجنس بأقل مجهود، وكنت أفضل ألا تستمر الممارسة لفترات طويلة"، مضيفا: "على اللاعبين أن يكونو في وضع مستلقي وزوجاتهم في الأعلى، ويفضل أن يمارسوه مع زوجاتهم، لأنهم لن يضطروا للقيام بمجهود إضافي، وهو أمر قمت به مع لاعبي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي من قبل" .
فرانك-لامبارد

لامبارد: لن أدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أنه لن يدرب توتنهام حتى لو بعد 10 أعوام، نظرًا لما قدمه له البلوز لاعبا ومدربًا، مؤكدًا احترامه للبلوز. وقال لامبارد عن مورينيو: "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنهام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل". وصرح لامبارد في المؤتمر التحضيري للمباراة المقبلة: "مورينيو حصل على فريق جيد، كان الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بالخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع دون شك".
تشيلسي-ارسنال‎

أزمة جديدة تعوق انتقال جيرو إلى إنتر

يبدو أن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من تشيلسي الإنجليزي إلى إنتر الإيطالي، تزداد تعقيدًا، ووضع النيراتزوري جيرو في قائمة اللاعبين المرغوب فيهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أبرزت اليوم وجود عقبة تتمثل في المقابل المادي لجيرو، حيث يحصل على 8 ملايين يورو راتبا سنويا صافيا، وأضافت أن العقبة الثانية تتعلق بمدة العقد، حيث يرغب اللاعب في التوقيع حتى عام 2022، أما بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنيراتزوري، فيريد عقدًا مع جيرو لمدة 18 شهرًا فقط.
موراتا - كونتي‎

كونتي: أسعى لكتابة التاريخ مع إنتر ميلان

يهدف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، لكتابة التاريخ، كما يرى أن لاعبي النيراتزوري يعانون بسبب طلباته الفنية، وذلك حسبما أفاد خلال وجوده في المحاضرات الفنية للمدربين السعوديين في المملكة العربية السعودية. وقال مدرب إيطاليا السابق: "لا بد أن أكون أول من أجلس وأكون مثالا جيدا وأقدم 100% بل 110%، وعندما تواصل العمل على هذا النهج يوميا، من الواضح أنك سترفع سقف الطلبات ممن يعملون معك واللاعبين، ولا بد أن تكون الطلبات عالية إذا أردنا كتابة التاريخ، أو الفوز بشيء".
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