رياضة

مدرب لايبزيج يحلم بقيادة برشلونة في المستقبل

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
برشلونة
برشلونة
أعرب جوليان ناجلسمان، مدرب فريق لايبزيج الألماني، عن أمله في تولي المهمة الفنية لفريق برشلونة الإسباني في المستقبل، مشيرًا إلى عشقه الشديد لبرشلونة، النادي والمدينة أيضًا. ويعد ناجلسمان واحدا من أبرز المدربين في كرة القدم منذ الفترة التي قضاها في تدريب هوفنهايم، وتولى في الصيف الماضي تدريب لايبيسج الذي يحتل الآن المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ويبدو بقاء إرنستو فالفيردي في منصب المدير الفني لبرشلونة مهددا منذ أشهر، وهو ما عزز التكهنات حول إمكانية تولي ناجلسمان تدريب برشلونة خلفا له.
وفي رده على الشائعات، قال ناجلسمان في تصريحات لقناة "زد. دي. إف" التليفزيونية الألمانية: "قلت ذلك عدة مرات، برشلونة مدينة جميلة والنادي جميل أيضا، رغم أنه ليس النادي الوحيد الذي يتسم بالجاذبية". وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين: "حقا، كان هناك اهتمام (من بروسيا دورتموند)
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ميسي

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
اولمبياد-طوكيو (2)

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
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فالفيردي‎

فالفيردي يشيد بهدف سواريز غير العادي

أعرب إيرنيستو فالفيردي عن سعادته بانتصار برشلونة أمس السبت، على ريال مايوركا بنتيجة 5-2، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "في الشوط الأول خلقنا العديد من الفرص وسجلنا، لكننا استقبلنا هدفًا، وعليك أن تكون متيقظًا دائمًا. كانت مباراة جيدة"، وأضاف: "هدف سواريز؟ لقد كان مفاجأة، إذ توقعته تمريرة لأحد زملائه، وتفاجأت بالكرة في الشباك فكان هدفا غير عادي، لقد أخبرته أنه كان بجانبه لاعبون لديهم فرصة أسهل، لكن الهدف غير معقول"، وعن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أوضح: "ليس وقته حاليا، علينا أن ننتظر لأسبوع آخر للحديث عن هذه المباراة".
بايرن ميونخ

رئيس بايرن ميونخ يودع الأعضاء بالبكاء

دخل أولي هونيس رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني في نوبة من البكاء في اليوم الاخير به كرئيس للعملاق البافاري، أمام الجمعية العمومية التي انعقدت، عصر اليوم الجمعة، حيث أكد أولي هونيس في خطابه الوداعي أمام الجمعية العمومية للبافاري، قائلًا: "بالنسبة لي، ملعب أليانز أرينا لا يزال الملعب الأجمل في العـالم، وعندما أتذكر مباراتنا ضد بوروسيا دورتموند السبت الماضي، ونفاذ التذاكر وامتلاء المدرجات بالجماهير ولعب كرة ممتعة، فماذا نريد أكثر من ذلك؟".
لويس-سواريز-نجم-برشلونة

سواريز: أدين لـ لويس إنريكي بالكثير.. منحني الثقة

علق الأوروجياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، علي فترة لويس إنريكي عندما كان يقود الفريق الكتالوني . وقاد إنريكي قلعة الكتلان من موسم 2014 وحتي موسم 2017، وساهم معه في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. وتحدث سواريز للموقع الرسمي لبرشلونة، قائلًا: "تخيّلوا أن أول مباراة لي بقميص البلوجرانا كانت في ملعب سانتياجو برنابيو، لم أكن قد لعبت لفترة، شعرت بالتوتر لمجرد التفكير في ارتكاب أخطاء".
برشلونة‎

الغضب يسيطر على راكيتيش بسبب فالفيردي

أعرب متوسط ميدان الكرواتي لوكا مودريتش، عن غضبه الشديد من تهميش مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، لدوره مع العملاق الكتالوني، وخروجه تقريبًا من حساباته لهذا الموسم، وقال راكيتيتش، خلال تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التليفزيوني: "كيف أشعر بالاستمتاع بلعب كرة القدم؟، وكما قلت عدة مرات، طفلتي الصغيرة تشعر بالحزن عندما تؤخذ منها لعبة.. حسنًا، أشعر بالشيء نفسه، لقد أخذوا مني الكرة وأشعر بالحزن، أحب أن أظهر مشاعري، فحين أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة وأبكي، وحين يجب علي الاحتفال أحتفل".
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