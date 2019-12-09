مدرب لايبزيج يحلم بقيادة برشلونة في المستقبل

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

برشلونة

أعرب جوليان ناجلسمان، مدرب فريق لايبزيج الألماني، عن أمله في تولي المهمة الفنية لفريق برشلونة الإسباني في المستقبل، مشيرًا إلى عشقه الشديد لبرشلونة، النادي والمدينة أيضًا. ويعد ناجلسمان واحدا من أبرز المدربين في كرة القدم منذ الفترة التي قضاها في تدريب هوفنهايم، وتولى في الصيف الماضي تدريب لايبيسج الذي يحتل الآن المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ويبدو بقاء إرنستو فالفيردي في منصب المدير الفني لبرشلونة مهددا منذ أشهر، وهو ما عزز التكهنات حول إمكانية تولي ناجلسمان تدريب برشلونة خلفا له.

وفي رده على الشائعات، قال ناجلسمان في تصريحات لقناة "زد. دي. إف" التليفزيونية الألمانية: "قلت ذلك عدة مرات، برشلونة مدينة جميلة والنادي جميل أيضا، رغم أنه ليس النادي الوحيد الذي يتسم بالجاذبية". وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين: "حقا، كان هناك اهتمام (من بروسيا دورتموند)

وفي رده على الشائعات، قال ناجلسمان في تصريحات لقناة "زد. دي. إف" التليفزيونية الألمانية: "قلت ذلك عدة مرات، برشلونة مدينة جميلة والنادي جميل أيضا، رغم أنه ليس النادي الوحيد الذي يتسم بالجاذبية".



وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين: "حقا، كان هناك اهتمام (من بروسيا دورتموند) بكرة القدم، ويلعب التوقيت وكذلك المستوى دورا حاسما، ولم يكن الأمر يناسبني، لذلك قررت عدم الانتقال، فالتوقيت لم يكن مناسبا، كما أن بروسيا لم يكن يرغب في الانتظار".



وتجدر الإشارة إلى أن ناجلسمان كان عمره 28 عاما فقط عندما تولى تدريب هوفنهايم في 2016، وقد بات حينها أصغر مدير فني في تاريخ البوندسليجا.