Frozen 2 يحقق 900 مليون دولار في ثالث أسبوع من عرضه

تحرير:إسراء زكريا ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

صورة أرشيفية

نجح فيلم Frozen 2 الذي أنتجته شركة والت ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في ثالث أسبوع من عرضه، محققا نحو 900 مليون دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم قد واجه العديد من الانتقادات قبل عرضه، كون الحوار معقدا، والقصة ضعيفة، وكذلك الأغاني. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 130 مليون دولار، ليصبح بذلك ثامن أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم The Lion king الذي حقق في أول أيام عرضه ما يقرب من 192 مليون دولار.

وكانت شركة ديزني قد طرحت الجزء الثاني من فيلمها Frozen، في جميع دور العرض العالمية، في أواخر الشهر الماضي، بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، والذي نجح في حصد العديد من الجوائز، أبرزها جائزتا "الأوسكار" و"جولدن جلوب" عن أفضل فيلم أنيميشن. ويحتوي الجزء الجديد على مغامرات وتحديات جديدة،