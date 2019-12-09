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Frozen 2 يحقق 900 مليون دولار في ثالث أسبوع من عرضه

تحرير:إسراء زكريا ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجح فيلم Frozen 2 الذي أنتجته شركة والت ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في ثالث أسبوع من عرضه، محققا نحو 900 مليون دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم قد واجه العديد من الانتقادات قبل عرضه، كون الحوار معقدا، والقصة ضعيفة، وكذلك الأغاني. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 130 مليون دولار، ليصبح بذلك ثامن أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم The Lion king الذي حقق في أول أيام عرضه ما يقرب من 192 مليون دولار.
وكانت شركة ديزني قد طرحت الجزء الثاني من فيلمها Frozen، في جميع دور العرض العالمية، في أواخر الشهر الماضي، بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، والذي نجح في حصد العديد من الجوائز، أبرزها جائزتا "الأوسكار" و"جولدن جلوب" عن أفضل فيلم أنيميشن. ويحتوي الجزء الجديد على مغامرات وتحديات جديدة،
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لغز ملحمي وقصة ضعيفة.. «Frozen 2» في دائرة الانتقاد

منذ أيام قليلة، طرحت شركة "والت ديزني" الجزء الثاني من فيلمها الشهير "Frozen"، في جميع دور العرض العالمية، وذلك بعد مرور 6 أعوام على عرض الجزء الأول من هذه السلسلة، واستطاع فيلم الرسوم المتحركة الجديد أن يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 130 مليون دولار، والذي فاق توقعات "ديزني" لفيلمها الجديد، والتي جاءت في حدود الـ100 مليون دولار. ووفقا للتقديرات الأولية، فإن الافتتاحية المتوقعة للفيلم إذا تحققت سيكون ثاني أعلى افتتاح محلي لفيلم منذ عرض فيلم "The Lion King" الذي حقق 191.8 مليون دولار.
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ديزني VS نتفليكس.. مواجهة صعبة وخطة جديدة للعرض

نجاح كبير حققته شركة "والت ديزنى" عبر منصتها الرقمية الجديدة "ديزنى بلس"، التى استطاعت أن تجذب 10 ملايين مشترك فى أول 24 ساعة على إطلاقها فى الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أن الشركة كانت تتوقع أن يصل عدد مستخدميها إلى 8 ملايين خلال الأسبوع الأول من طرحها، وأن تتراوح نسبتهم ما بين 60 إلى 90 مليون بحلول عام 2024، إلا أن الإقبال الشديد على المنصة الجديدة وقدرتها على كسب ثقة المشاهدين سريعا، جعل الخبراء يتوقعون وصولها إلى هذا الرقم في فترة زمنية أقل لن تتجاوز عامين.
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لمتابعة المشاهدة.. «ديزني» تُطلق خاصية جديدة

تخطط شركة "والت ديزني"، حاليا، لإضافة خاصية جديدة وهي "متابعة المشاهدة" إلى خدمتها الجديدة "ديزني بلس"، والتي تعتبر أداة للرجوع إلى العرض مرة أخرى بسهولة في أي وقت، كما أنها تُمكن المستخدم من تتبع ما كان يشاهده قبل التوقف، ومن المقرر إضافة هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري أو في أوائل العام المقبل على الأكثر. افتقار خدمة ديزني الجديدة القدرة على اختيار المشهد أو العرض المحدد والرجوع إليه، جعلها عرضة لكثير من الانتقادات، حيث توجه العديد من المشتركين إلى "تويتر" للتذمر من ذلك.
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