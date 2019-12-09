جوارديولا: السيتي غير قادر على منافسة كبار أوروبا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

بيب جوارديولا

قلل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من قدرة فريقه مانشستر سيتي، على المنافسة على الألقاب مع كبار الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، ويأتي ذلك التصريح بعد سقوط السيتي على ملعبه الاتحاد، في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، أول من أمس، السبت، في قمة مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا الموسم ويبقى حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، وأضاف جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "هذا هو المستوى الذي نواجهه".

وأضاف: "ليفربول والمان يونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس، إنها الفرق التي تتعين مواجهتها، لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حاليا". وتابع: "يجب أن نتحسن، يجب أن نتقبل هذا الأمر ونتطلع للأمام، يتعين أن نشعر بذلك كفريق حتى نتحسن، يجب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على التحسن". وضربت الإصابات خط ظهر

وأضاف: "ليفربول والمان يونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس، إنها الفرق التي تتعين مواجهتها، لكن الحقيقة الآن أننا لا نستطيع منافستها حاليا".



وتابع: "يجب أن نتحسن، يجب أن نتقبل هذا الأمر ونتطلع للأمام، يتعين أن نشعر بذلك كفريق حتى نتحسن، يجب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على التحسن".



وضربت الإصابات خط ظهر السيتي، ليدفع جوارديولا بلاعب الوسط فيرناندو إلى قلب الدفاع في المباريات الأخيرة.



وقال جوارديولا: "الحقيقة تقول إننا نتأخر بفارق 14 نقطة عن الصدارة بسبب أخطاء ارتكبناها، وبسبب كفاءة المنافسين والإخفاق في السيطرة على بعض الأمور".



وتابع: "نحن في بداية ديسمبر/ كانون أول الجاري، وأمامنا مسابقات أخرى ومباريات أخرى للقتال من أجل الفوز بها والعمل على التحسن".