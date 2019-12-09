رياضة

الندم يسيطر على رونالدو بعد الرحيل عن مدريد

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادم على الرحيل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018، بعدما انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة تخطت 100 مليون يورو، ووُصفت من قبَل الصحف الإيطالية حينها بأنها صفقة القرن، فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن رونالدو يشعر بالارتياح مع البيانكونيري، لكنه لا يمر بأفضل حالاته كما كان في النادي الملكي، ولذا يأسف على قراره بالرحيل عن إسبانيا، العام الماضي، لخوض تجربة جديدة في إيطاليا، خاصة أن يوفنتوس لا يمر بأفضل أحواله هو الآخر.
وأضاف الموقع أن رونالدو اعترف للمقربين منه بأنه أخطأ بمغادرة ريال مدريد، إذ اعتقد أنه لو استمر في اللعب مع الميرينجي لفاز بالنسختين الأخيرتين من الكرة الذهبية، اللتين توج بهما لوكا مودريتش وليونيل ميسي. جدير بالذكر أن رونالدو حقق لقب الكالتشيو في أول مواسمه مع يوفنتوس. كما قاد البرتغال للتتويج بلقب
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ميسي

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
اولمبياد-طوكيو (2)

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
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فان-دايك‎

فان دايك يوضح حقيقة سخريته من رونالدو

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عدم تعمده السخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الإثنين، والذي شهد تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وتلقى فان دايك فور وصوله لمقر الحفل، سؤالا من مراسل التليفزيون الهولندي، جاء كالآتي: "رونالدو لم يأت إلى الحفل، هل أصبحت المنافسة الآن أقل؟"، وأجاب المدافع الهولندي لفريق ليفربول ساخرًا: "هل كان رونالدو فعلا منافسًا؟".
رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
رونالدو

رونالدو يشيد بصعوبة الدوري الإيطالي

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأجواء التي عاصرها في الدوري الإيطالي، في موسمه الأول مع يوفنتوس العام الماضي، بعد انتقاله إلى السيدة العجوز في صيف 2018 قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وكان كريستيانو قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي أمس، بعد أن قاد يوفنتوس لحصد لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي، ليتغيب بالتالي عن الحضور عن حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والذي توج بها غريمه ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه.
ميسي 2

رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.
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