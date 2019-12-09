الندم يسيطر على رونالدو بعد الرحيل عن مدريد

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

كريستيانو رونالدو

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نادم على الرحيل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018، بعدما انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة تخطت 100 مليون يورو، ووُصفت من قبَل الصحف الإيطالية حينها بأنها صفقة القرن، فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن رونالدو يشعر بالارتياح مع البيانكونيري، لكنه لا يمر بأفضل حالاته كما كان في النادي الملكي، ولذا يأسف على قراره بالرحيل عن إسبانيا، العام الماضي، لخوض تجربة جديدة في إيطاليا، خاصة أن يوفنتوس لا يمر بأفضل أحواله هو الآخر.

وأضاف الموقع أن رونالدو اعترف للمقربين منه بأنه أخطأ بمغادرة ريال مدريد، إذ اعتقد أنه لو استمر في اللعب مع الميرينجي لفاز بالنسختين الأخيرتين من الكرة الذهبية، اللتين توج بهما لوكا مودريتش وليونيل ميسي. جدير بالذكر أن رونالدو حقق لقب الكالتشيو في أول مواسمه مع يوفنتوس. كما قاد البرتغال للتتويج بلقب