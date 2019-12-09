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الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 24شبين الكوم 15 24طنطا 14 23دمنهور 16
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السفير -حسام -عيسى (1)

تسليم جثامين 4 مصريين توفوا في السودان لأسرهم بالقاهرة

أعرب السفير المصري في السودان حسام عيسى عن تعازيه، لأسر المتوفين من ضحايا حريق مصنع في الخرطوم الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جثامين المصريين الأربعة المتوفين في الحادث، سُلمت إلى أسرهم في مطار القاهرة، إذ قال عيسى، اليوم الأحد، إنه حرص على متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، في أسرع وقت ممكن، وهو ما تم أمس السبت، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التي نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشيرا إلى أن السفارة ستتابع مسألة حقوق الضحايا المصريين، مؤكدا أنها محفوظة.
دولفين- نافق --بشاطئ -المعمورة (8)

«وزنه 700 كيلو».. العثور على دولفين نافق في الإسكندرية

أعلنت إدارة حي المنتزه ثان بشرق الإسكندرية، العثور على دولفين نافق، بشاطىء المعمورة يزن نحو 700 كيلو جرام ويبلغ عمره نحو عام ونصف العام، في حالة تعفن تام، وتم إخطار المعهد القومي لعلوم البحار للتعامل السريع. البداية كانت بتلقي الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه إخطارًا يفيد بوجود كائن بحري على شاطئ المعمورة السياحى، وبانتقال المتخصصين بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، تبين أنه دولفين في حالة تعفن، إذ قرروا نقله لمدافن الحمام لصعوبة تحنيطه بصورة سليمة بسبب حالة التعفن الذي وجد عليها.
طارق- شوقي

بسبب عيد الغطاس.. التعليم: تعديلات على جدول امتحانات الثانوية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء تعديل في جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات التي ستجرى يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020، إذ أوضحت الوزارة أنه تقرر تقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقرر لها يوم الاثنين 20 يناير 2020، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، وذلك استجابة للخطاب الذي أرسله قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
احمد-الطيب (3)

حملة «جنة»: الذكاء الوجداني يؤثر على الصحة النفسية والجسدية

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسالة جديدة لحملة جنة التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال تتناول دور الذكاء الوجداني في حياة الطفل، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة: «إنَّ الذكاء الوجداني يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان ونجاحه في الحياة»، مبينًا أنَّ الدراسات كشفتْ أنَّ الأشخاص المؤثرين في الحياة يتمتعون بدرجة عالية من النضج والذكاء الوجداني.
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طقس-بارد

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (1)

الأرصاد: غدا سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، غدا الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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اليوم.. طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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