الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 24شبين الكوم 15 24طنطا 14 23دمنهور 16