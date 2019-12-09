اجتماع رباعي في الأهلي بقيادة الخطيب

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

محمود الخطيب

انطلقت منذ قليل جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن على رأس الطلبات التي أبلغ بها فايلر لجنة التخطيط، التعاقد مع رأس حربة، وذلك بعدما أبلغ اللجنة أن اللاعبين الموجودين حاليا في مركز المهاجم لم يجيدوا تطبيق فكره في أرض الملعب طوال الفترة الماضية.

وعرض المدرب السويسري على لجنة التخطيط عدة لاعبين في مركز رأس الحربة، أبرزهم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لويزيرن السويسري، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل خلال توليه تدريب الفريق السويسري. وفى حال التعاقد مع إفريقى جديد، سيتحتم على الأهلي الاستغناء عن لاعب من بين المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا

وعرض المدرب السويسري على لجنة التخطيط عدة لاعبين في مركز رأس الحربة، أبرزهم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لويزيرن السويسري، خاصة أنه قام بتدريبه من قبل خلال توليه تدريب الفريق السويسري.



وفى حال التعاقد مع إفريقى جديد، سيتحتم على الأهلي الاستغناء عن لاعب من بين المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا كوستا، إذ لدى فايلر قناعة بجونيور أجايي.



وتسعى إدارة الأهلي إلى مشاركة وليد أزارو فى المباريات المقبلة حتى يتم تسويقه ويستفيد النادي من خلاله ماديا بشكل جيد، خاصة أن اللاعب هو الآخر طلب الرحيل حتى لو على سبيل الإعارة، وغضب بسبب عدم اعتماد السويسري على خدماته الفترة الماضية.

