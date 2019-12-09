رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

روسيا

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

كما قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إلغاء اعتماد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات. وخلال فترة الحظر لمدة أربع سنوات، لن يكون الرياضيون والمسؤولون الروس محل ترحيب في أي حدث رياضي كبير، بما في ذلك رئيس اللجنة الأولمبية الروسية وأمينها العام والمدير التنفيذي وجميع أعضاء المجلس

كما قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إلغاء اعتماد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.



وخلال فترة الحظر لمدة أربع سنوات، لن يكون الرياضيون والمسؤولون الروس محل ترحيب في أي حدث رياضي كبير، بما في ذلك رئيس اللجنة الأولمبية الروسية وأمينها العام والمدير التنفيذي وجميع أعضاء المجلس التنفيذي للجنة.



وكان قد تم تعليق مشاركة اللجنة الأولمبية الروسية في دورة الألعاب الشتوية (بيونج تشانج 2018)، لكن تمت الموافقة لبعض الرياضيين على المشاركة في البطولة كرياضيين أولمبيين من روسيا.



وبعد ثلاث سنوات من الإيقاف، رفعته وادا عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، يوم 20 سبتمبر 2018، بشرط قيام روسيا بتسليم بيانات تعاطي المنشطات، وعينات من 2012 حتى 2015، لكن بعدها تم اكتشاف تضارب في البيانات يشير إلى أنه على الأرجح تم التلاعب فيها.

