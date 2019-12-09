رياضة

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
روسيا
روسيا
قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
كما قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إلغاء اعتماد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات. وخلال فترة الحظر لمدة أربع سنوات، لن يكون الرياضيون والمسؤولون الروس محل ترحيب في أي حدث رياضي كبير، بما في ذلك رئيس اللجنة الأولمبية الروسية وأمينها العام والمدير التنفيذي وجميع أعضاء المجلس
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ميسي

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
محمود -الخطيب- في -مران -الأهلي‎ (2)

اجتماع رباعي في الأهلي بقيادة الخطيب

انطلقت منذ قليل جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن على رأس الطلبات التي أبلغ بها فايلر لجنة التخطيط، التعاقد مع رأس حربة، وذلك بعدما أبلغ اللجنة أن اللاعبين الموجودين حاليا في مركز المهاجم لم يجيدوا تطبيق فكره في أرض الملعب طوال الفترة الماضية.
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اولمبياد-طوكيو (1)

تعديلات في أولمبياد طوكيو بسبب «الحر»

قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس، إنه سيتم تغيير المزيد من مواعيد المنافسات الرياضية، لتجنب الحر الشديد في الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة في طوكيو، خلال شهري يونيو ويوليو، 30 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وشكلت الاستعدادات لمقاومة هذه الظروف مشكلة للمنظمين. ونقلت اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل سباق الماراثون، وهو من أهم الأحداث المرتقبة في الأولمبياد، وسباق المشي لمسافة 800 كيلومتر، إلى مدينة سابورو شمال البلاد، لتوفير ظروف جوية أفضل للتنافس، وقررت اللجنة المنظمة المحلية، اليوم، تعديل مواعيد منافسات الثلاثي والفروسية.
روبرتو-مارتينيز-مدرب-بلجيكا (1)

مدرب بلجيكا يتحسر على صعوبة قرعة يورو 2020

أعرب روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، عن حسرته لوجود بلجيكا في المجموعة الثانية من اليورو إلى جانب كل من روسيا والدنمارك وفنلندا، مؤكدًا صعوبة التحدي الذي يواجهه، ومع مشاركة روسيا والدنمارك في استضافة فعاليات البطولة التي تقام في 12 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية، سيكون على المنتخب البلجيكي أن يخرج لملاقاة المنتخبين في عقر داره، قبل أن يلتقي المنتخب الفنلندي الفريق الرابع في المجموعة، وهو ما يقلق مارتينيز كثيرًا على الرغم من تصدر بلجيكا التصنيف العالمي لفيفا، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية.
محمد- صلاح‎

كلوب يشكك في مشاركة صلاح في الأولمبياد

توج المنتخب الوطني الأولمبي، أمس الجمعة، بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، بالتغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وضمنت مصر قبلها التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تخطيها عقبة جنوب إفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، ليحق لها في الأولمبياد إشراك 3 لاعبين فوق 23 سنة، ليصبح حديث الساعة الآن عن "مَن الـ3 لاعبين الذين سيشاركون مع الفراعنة في هذا المحفل العالمي؟"، مع احتمالية وجود نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، مع رجال شوقي غريب في الأولمبياد، الصيف المقبل.
منتخب- مصر- يتوج -ببطولة- كأس -الأمم -الأفريقية -للشباب (16)

رمضان صبحي: كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار

أعرب رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بالفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، في حضور أكثر من 70 الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية. وقال اللاعب: "كنا نعلم صعوبة مواجهة كوت ديفوار، كنا نريد الفوز بالبطولة لانه من الطبيعي الصعود للأولمبياد، تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة إسعاد الجماهير في الاستاد".
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