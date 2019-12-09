رياضة

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

تحرير:كريم أحمد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
وتابع المصدر: "أما إذا ثبتت صحة موقف النقاز، فإن الزمالك لن يستطيع إعادة اللاعب لصفوفه إلا بعقد جديد مثلما يحدث عند إبرام صفقات جديدة". وشن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوما شرسا على النقاز، بعدما قرر الأخير فسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل
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ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
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رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
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اجتماع رباعي في الأهلي بقيادة الخطيب

انطلقت منذ قليل جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل مناقشة طلبات المدير الفني وتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن على رأس الطلبات التي أبلغ بها فايلر لجنة التخطيط، التعاقد مع رأس حربة، وذلك بعدما أبلغ اللجنة أن اللاعبين الموجودين حاليا في مركز المهاجم لم يجيدوا تطبيق فكره في أرض الملعب طوال الفترة الماضية.
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«تعاملنا بأخلاق ورجولة».. محامي النقاز يتحدى الزمالك

أكد أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، أن إدارة الزمالك لم تظهر ملحق العقد الذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، قائلا، في تصريحات تليفزيونية: "إدارة الزمالك أظهرت عقد النقاز بالفعل، لكنها لم تظهر ملحق العقد، اعتمدنا على الملحق الذي يقضي بحصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، وكان الاتفاق على تسديد الدفعة الأولى بنسبة 50% من العقد في موسم (2018- 19) خلال شهر أغسطس، وباقي المستحقات على 10 دفعات شهرية من أغسطس 2019 حتى مايو 2020، وأتحدى إدارة الزمالك أن تشهر المستندات التي تفيد حصول النقاز على 4 دفعات في الموسم الماضي".
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رسالة عاطفية من ميتشو إلى لاعبي الزمالك

وجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد أيام من رحيله عن الفريق. وقرر مجلس الزمالك إقالة ميتشو قبل أيام بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا، قبل تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا له، ورفض ميتشو (الذي أقيل عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع كارتيرون لخلافته، مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.
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مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
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مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
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