النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

تحرير:كريم أحمد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

حمدي النقاز

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".

وتابع المصدر: "أما إذا ثبتت صحة موقف النقاز، فإن الزمالك لن يستطيع إعادة اللاعب لصفوفه إلا بعقد جديد مثلما يحدث عند إبرام صفقات جديدة". وشن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوما شرسا على النقاز، بعدما قرر الأخير فسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل

وتابع المصدر: "أما إذا ثبتت صحة موقف النقاز، فإن الزمالك لن يستطيع إعادة اللاعب لصفوفه إلا بعقد جديد مثلما يحدث عند إبرام صفقات جديدة".



وشن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هجوما شرسا على النقاز، بعدما قرر الأخير فسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل أبو زيد، يتهمك خلالها بالنصب، لعدم التزامك بالعقد المبرم بينكما بمنحه 10% من قيمة عقدك، عمولة انتقالك للزمالك".



وتابع مرتضى: "تقدم أبو زيد بشكوى للاتحادين المصري والدولي ضد النقاز، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، لكني تدخلت ومنحت الوكيل جزءا من مستحقاته، على أن يتم خصمه من اللاعب في أبريل المقبل".



ووجه رئيس الزمالك رسالة لحمدي النقاز، قائلا: "أنت وصمة عار على جبين تونس، وإذا رغبت في الرحيل، عليك جلب عرض والمغادرة فورًا".