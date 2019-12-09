طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

طالبان - صورة أرشيفية

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية إلى مقتل 8 من أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى الانتحاري، كما فقد اثنان من رجال الأمن عقب الانفجار، مشيرا إلى أن نقطة التفتيش المستهدفة يديرها الجيش الوطني الأفغاني وتم تدميرها بسبب قوة الانفجار، وأنه تم تطويق المنطقة بعد الهجوم كإجراء وقائي.من ناحية أخرى، أعلنت وزارة