ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

ليونيل ميسي

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اشتعلت المنافسة على لقب الحذاء الذهبي بالموسم الجاري، بسبب تألق أكثر من مهاجم في الدوريات الخمسة الكبرى. وبات ميسي يبتعد عن تشيرو إيموبيلي متصدر القائمة، بـ5 أهداف، لكن في ظل المستوى الذي يمر به ليو ومع تبقي 23 مباراة في الدوري، ربما يحقق الأسطورة الأرجنتيني