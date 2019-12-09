رياضة

ميسي يدخل سباق الحذاء الذهبي بقوة بعد هاتريك مايوركا

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في الآونة الأخيرة، بعدما عانى في بداية الموسم الجاري من الإصابات المتلاحقة التي أبعدته عن الكثير من المباريات، وكانت آخر لمحات تألق البرغوث المتوج حديثا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تسجيل الهاتريك في شباك ريال مايوركا، ضمن مباريات الدوري الإسباني، في اللقاء الذي حسمه البارسا بنتيجة 5-2، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان جريزمان بتسجيل هدفين آخرين، ليعود ميسي للمنافسة بقوة من جديد على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اشتعلت المنافسة على لقب الحذاء الذهبي بالموسم الجاري، بسبب تألق أكثر من مهاجم في الدوريات الخمسة الكبرى. وبات ميسي يبتعد عن تشيرو إيموبيلي متصدر القائمة، بـ5 أهداف، لكن في ظل المستوى الذي يمر به ليو ومع تبقي 23 مباراة في الدوري، ربما يحقق الأسطورة الأرجنتيني
اقرأ المزيد
انتر ميلان‎ (1)

ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.
الأهلي- والنجم- الساحلي (6)

أزمة في النجم الساحلي بسبب المستحقات

كشفت تقارير إذاعية تونسية عن إضراب لاعبي النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية، وجاء في موقع راديو مساكن التونسي RM FM أن اللاعبين أضربوا عن التدريبات، ويستعد النجم الساحلي لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري التونسي. ويحتل النجم المركز السابع من جدول الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.
منتخب-روسيا

«المنشطات» تعلق على موقف روسيا من المشاركة بالمونديال

أوضح رئيس الوكالة العامة لمكافحة المنشطات (WADA)، جوناثان تايلور، موقف روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 رغم قرار إيقافها لمدة 4 سنوات عن أي بطولات رياضية رسمية، وأعلنت الوكالة صباح اليوم الإثنين، عن قرار بحظر روسيا من ممارسة أي نشاط رياضي حتى عام 2023، بعد انتهائها من التحقيق وثبوت التلاعب في بعض بيانات الكشف عن المنشطات في مختبر "موسكو". وعلق تايلور على الأمر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" العالمية: "روسيا تستطيع المشاركة في التصفيات لأنها لا تحدد بطل العالم".
اقرأ المزيد من الأخبار
فالفيردي‎

فالفيردي يشيد بهدف سواريز غير العادي

أعرب إيرنيستو فالفيردي عن سعادته بانتصار برشلونة أمس السبت، على ريال مايوركا بنتيجة 5-2، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "في الشوط الأول خلقنا العديد من الفرص وسجلنا، لكننا استقبلنا هدفًا، وعليك أن تكون متيقظًا دائمًا. كانت مباراة جيدة"، وأضاف: "هدف سواريز؟ لقد كان مفاجأة، إذ توقعته تمريرة لأحد زملائه، وتفاجأت بالكرة في الشباك فكان هدفا غير عادي، لقد أخبرته أنه كان بجانبه لاعبون لديهم فرصة أسهل، لكن الهدف غير معقول"، وعن الكلاسيكو ضد ريال مدريد، أوضح: "ليس وقته حاليا، علينا أن ننتظر لأسبوع آخر للحديث عن هذه المباراة".
ليونيل ميسي.webp 1

برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
ميسي 2

رئيس الأرجنتين يتغنى بتتويج ميسي بالكرة الذهبية

تغنى رئيس الأرجنتين ماوريسو ماكري، بفوز ليونيل ميسي أمس الإثنين، بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وكتب ماكري في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "كل التهاني لليو على الكرة الذهبية الجديدة! إنه فخر وطني، بكل هذا القدر من الموهبة والجهد والتواضع"، وكانت التوقعات تشير إلى أن النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث" والبالغ من العمر 32 عاما هو الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية، وهكذا أصبح أول لاعب يحرزها ست مرات، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها خمس مرات.
ميسي‎

البالون دور.. ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة

توج الأسطورة الأرجنتينية ليزونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني جائزة البالون دور لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه، والذي يقام على مسرح "لو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، وتمكن ليونيل ميسي من التتويج بالجائزة، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الثالث، بينما جاء في الركز الرابع السنغالي ساديو ماني. وبذلك يتفوق ميسي على منافسه الرئيسي كريستيانو رونالدو الذي حقق الجائزة 5 مرات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]