الزمالك يعرض منصب مدير الكرة على فتح الله

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

محمود فتح الله

عرض مسؤولو نادي الزمالك على محمود فتح الله، مدافع الفريق السابق، تولي منصب مدير الكرة في الجهاز الفني للفريق في الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب. جاء عرض الزمالك على المدافع الدولي السابق لتولي المسؤولية بعد حل النادي لأزمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء وجدولتها على دفعات. وكان فتح الله حصل على جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي ووافق على جدولة المبلغ المتبقي على عدة دفعات، وتنازل عن شكواه ضد النادي حتى لا يتعرض الزمالك لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

يشار إلى أن محمود فتح الله قال في أكتوبر الماضي إنه يفكر جديا في التراجع عن قرار الاعتزال، إذ قال في تصريحات تليفزيونية: "إذا تلقيت عرضا قويا من نادٍ مميز في انتقالات الشتاء، سأعود للملاعب مرة أخرى". وتابع مدافع الزمالك الأسبق: "قرار الاعتزال أصعب ما يمكن أن يتخذه لاعب في حياته، ولكن طموحي أن أشارك

يشار إلى أن محمود فتح الله قال في أكتوبر الماضي إنه يفكر جديا في التراجع عن قرار الاعتزال، إذ قال في تصريحات تليفزيونية: "إذا تلقيت عرضا قويا من نادٍ مميز في انتقالات الشتاء، سأعود للملاعب مرة أخرى".



وتابع مدافع الزمالك الأسبق: "قرار الاعتزال أصعب ما يمكن أن يتخذه لاعب في حياته، ولكن طموحي أن أشارك مع فريق في موقع مميز بالدوري حفاظا على تاريخي الكروي".



فتح الله ختم مسيرته مع نادي النجوم، وسبق له خوض تجربة الاحتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم 2017- 2018، ولعب فتح الله 300 مباراة في الدوري المصري ورغم لعبه في مركز المدافع نجح في تسجيل 49 هدفا وصنع 7 أخرى، وشارك في 54 مباراة دولية مع منتخب مصر.

