رياضة

الزمالك يعرض منصب مدير الكرة على فتح الله

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
محمود فتح الله
محمود فتح الله
عرض مسؤولو نادي الزمالك على محمود فتح الله، مدافع الفريق السابق، تولي منصب مدير الكرة في الجهاز الفني للفريق في الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب. جاء عرض الزمالك على المدافع الدولي السابق لتولي المسؤولية بعد حل النادي لأزمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء وجدولتها على دفعات. وكان فتح الله حصل على جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي ووافق على جدولة المبلغ المتبقي على عدة دفعات، وتنازل عن شكواه ضد النادي حتى لا يتعرض الزمالك لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
يشار إلى أن محمود فتح الله قال في أكتوبر الماضي إنه يفكر جديا في التراجع عن قرار الاعتزال، إذ قال في تصريحات تليفزيونية: "إذا تلقيت عرضا قويا من نادٍ مميز في انتقالات الشتاء، سأعود للملاعب مرة أخرى". وتابع مدافع الزمالك الأسبق: "قرار الاعتزال أصعب ما يمكن أن يتخذه لاعب في حياته، ولكن طموحي أن أشارك
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انتر ميلان‎ (1)

ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.
الأهلي- والنجم- الساحلي (6)

أزمة في النجم الساحلي بسبب المستحقات

كشفت تقارير إذاعية تونسية عن إضراب لاعبي النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية، وجاء في موقع راديو مساكن التونسي RM FM أن اللاعبين أضربوا عن التدريبات، ويستعد النجم الساحلي لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري التونسي. ويحتل النجم المركز السابع من جدول الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.
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«المنشطات» تعلق على موقف روسيا من المشاركة بالمونديال

أوضح رئيس الوكالة العامة لمكافحة المنشطات (WADA)، جوناثان تايلور، موقف روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 رغم قرار إيقافها لمدة 4 سنوات عن أي بطولات رياضية رسمية، وأعلنت الوكالة صباح اليوم الإثنين، عن قرار بحظر روسيا من ممارسة أي نشاط رياضي حتى عام 2023، بعد انتهائها من التحقيق وثبوت التلاعب في بعض بيانات الكشف عن المنشطات في مختبر "موسكو". وعلق تايلور على الأمر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" العالمية: "روسيا تستطيع المشاركة في التصفيات لأنها لا تحدد بطل العالم".
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حمدى-النقاز

النقاز مهدد بالغرامة بعد فسخ عقده من طرف واحد

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، مهدد بالغرامة المالية في حالة واحدة. وقال المصدر لـ«التحرير» إنه إذا ثبتت صحة موقف الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته، سيصبح النقاز من حق الزمالك، وستوقع عليه غرامة مالية جراء قيامه بفسخ عقده من طرف واحد دون وجود سند قانوني يدفعه لذلك، مضيفًا: "في هذه الحالة أيضًا، يكون النقاز مهددا بالإيقاف والغرامة حال توقيعه لناد آخر، أي أن صحة موقف الزمالك ستؤدي إلى معاقبة اللاعب، سواء بالغرامة إذا لم يوقع لأي نادٍ، أو الغرامة والإيقاف حال توقيعه لأي ناد آخر".
الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يحشد أسلحته لإسقاط أول أغسطس في دوري الأبطال

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، المقرر إقامتها غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
حمدى-النقاز

«تعاملنا بأخلاق ورجولة».. محامي النقاز يتحدى الزمالك

أكد أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، أن إدارة الزمالك لم تظهر ملحق العقد الذي ينص على حصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، قائلا، في تصريحات تليفزيونية: "إدارة الزمالك أظهرت عقد النقاز بالفعل، لكنها لم تظهر ملحق العقد، اعتمدنا على الملحق الذي يقضي بحصول اللاعب على مستحقاته على طريقتين، وكان الاتفاق على تسديد الدفعة الأولى بنسبة 50% من العقد في موسم (2018- 19) خلال شهر أغسطس، وباقي المستحقات على 10 دفعات شهرية من أغسطس 2019 حتى مايو 2020، وأتحدى إدارة الزمالك أن تشهر المستندات التي تفيد حصول النقاز على 4 دفعات في الموسم الماضي".
ميتشو

رسالة عاطفية من ميتشو إلى لاعبي الزمالك

وجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد أيام من رحيله عن الفريق. وقرر مجلس الزمالك إقالة ميتشو قبل أيام بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا، قبل تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا له، ورفض ميتشو (الذي أقيل عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع كارتيرون لخلافته، مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.
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