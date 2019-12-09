بدون سقف للتمويل| تفاصيل مبادرة المركزي لدعم الصناعة

تحرير:أمل نبيل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

البنك المركزي

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه في حالة وجود شركتين مملوكتين لجهة ما وطلبت إحداهما الحصول على التمويل ضمن المبادرة سيتم النظر إلى مبيعات المجموعة ككل، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء العدد والآلات.

وتتضمن ضوابط المبادرة ألا يتم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وفي حالة تعثر العميل ستتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك، كما تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات، وفقا لنجم. وأضاف نجم أنه ليس هناك سقف للتمويل للعميل الواحد ضمن المبادرة، وليس

وتتضمن ضوابط المبادرة ألا يتم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وفي حالة تعثر العميل ستتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك، كما تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات، وفقا لنجم.



وأضاف نجم أنه ليس هناك سقف للتمويل للعميل الواحد ضمن المبادرة، وليس هناك فترة محددة لإتمامها، متوقعا بدء تنفيذها قبل بداية عام 2020، إذ اجتمع البنك المركزي اليوم مع البنوك لوضع محددات المبادرة وسيتم إرسالها لها قريبا.



وأشار إلى أن البنك المركزي سيتحمل دعم الفائدة في المبادرة بين نسبة 10% ومتوسط سعر الكوريدور (الذي يصل حاليا إلى 12.75%) بالإضافة إلى نسبة 2% إضافية، ففي الوضع الحالي للفائدة يتحمل البنك المركزي دعما بنسبة 4.75% ضمن المبادرة.









