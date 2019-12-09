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بدون سقف للتمويل| تفاصيل مبادرة المركزي لدعم الصناعة

تحرير:أمل نبيل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
البنك المركزي
البنك المركزي
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه في حالة وجود شركتين مملوكتين لجهة ما وطلبت إحداهما الحصول على التمويل ضمن المبادرة سيتم النظر إلى مبيعات المجموعة ككل، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء العدد والآلات.
وتتضمن ضوابط المبادرة ألا يتم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وفي حالة تعثر العميل ستتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك، كما تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات، وفقا لنجم. وأضاف نجم أنه ليس هناك سقف للتمويل للعميل الواحد ضمن المبادرة، وليس
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بورصة (2)

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه رغم تراجع مؤشراتها

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.88 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13442.52 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 523.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369.05 نقطة.
البورصة

هيرميس: البورصة بحاجة إلى شركات ذات قيمة سوقية كبيرة

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن البورصة المصرية بحاجة إلى شركات ذات قيمة سوقية كبيرة لجذب صناديق الاستثمار الأجنبية وتنشيط السوق. وأضاف عوض، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات، أن أكبر شركة بمصر تصل قيمتها السوقية إلى 5.5 مليار دولار حاليا، وهي ما زالت غير كبيرة، متسائلا: "أين الشركات التي يمكن الاستثمار فيها؟". وأكد أن سعر الفائدة ليس هو العنصر الوحيد الجاذب لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لافتا إلى أن أي تراجع في سعر الفائدة ليس هو الفيصل في خفض استثماراتهم في هذه الأوعية الاستثمارية.
استثمار-الأموال

صندوق ثراء: السوق المصرية تنتظر موجة استثمارية قوية

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء" إن الفترة الحالية بالسوق المصرية فرصة للمستثمر طويل الأجل الذي لديه استعداد لتحمل معدلات مخاطرة مرتفعة، مقارنة بالمستثمر الفرد الذي يبحث عن الربح السريع. وأضاف سليمان أن السوق المصرية تنتظر موجة استثمارية قوية مع بدء الطروحات الحكومية، خاصة مع بدء التحضير لها منذ فترات طويلة تصل إلى عام والإعداد الحكومي بشكل جيد لهذا الملف. وأكد سليمان أن الأوضاع الاستثمارية الحالية تمثل تحديا قويا للشركات، وأن هناك جدلا دائرا باستمرار حول التقييمات الخاصة بالأسهم والتي يجب أن تكون جاذبة للبائع والمشتري.
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 4 مليارات جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.
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الاسكان

تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
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إطلاق مبادرة التحصيل الإلكتروني لقسط التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل. وتأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري. وتساعد الخدمة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
تعاملات-بنكية

بعائد 10%.. أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير

قرر عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك عقب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الرابعة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، وشهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على التوالي بواقع 250 نقطة أساس، ليصبح إجمالي مقدار خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الجاري نحو 4.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
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