نائب: تعظيم الاستفادة من البحث بـ«التجارب السريرية»

وكيل البرلمان: يجب مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أكد السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية وكيل أول مجلس النواب، مراعاة تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: "حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني"، جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم الإثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف الشريف: "ملتزمون بتقديم المعالجة اللازمة للنصوص المعترض عليها وفقا لما حدده مجلس النواب للجنة بناء على توصيات اللجنة العامة (رئيس المجلس ووكيلية ورؤساء اللجان الفرعية الـ25 والهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر) في هذا الشأن".وأشار إلى أهمية مراعاة التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه