عالم سمسم.. أول برنامج أمريكي يفوز بجائزة كينيدي

تحرير:إسراء زكريا ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

صورة أرشيفية

نجح برنامج الأطفال الأمريكي "Sesame Street"، الشهير بـ"عالم سمسم"، في حصد واحدة من أفضل الجوائز الثقافية الأمريكية، في حفل أقيم، أمس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ليكون أول برنامج تليفزيوني يفوز بجائزة مركز "كينيدي" الأمريكي، وذلك بعد مضي ما يقرب من نصف قرن على بث أولى حلقاته. يعد هذا البرنامج إحدى أفضل السلاسل التليفزيونية الأمريكية التي تهدف إلى تعليم الأطفال الألوان، والأرقام، والحروف، بطريقة سهلة ومفيدة، أبطالها دمى متحركة، ابتكرها المخرج، ومحرك العرائس الراحل جيم هينسون.

ويعد البرنامج هو الأطول عرضا في برامج الأطفال الأمريكي، إذ وصل عدد حلقاته إلى نحو 5 آلاف حلقة، بعد عرض موسمه الثامن والأربعين في أواخر عام 2017، كما أنه أذيع في أكثر من 120 دولة، متخذا أسماء ولغات متعددة، ففي أفغانستان، سمي بـ"خش يا سمسم"، وفي أمريكا اللاتينية سمي بـ"بلازا سيسامو"، وفي دول الخليج أطلق