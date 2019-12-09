عالم سمسم.. أول برنامج أمريكي يفوز بجائزة كينيدي
تحرير:إسراء زكريا
٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
صورة أرشيفية
نجح برنامج الأطفال الأمريكي "Sesame Street"، الشهير بـ"عالم سمسم"، في حصد واحدة من أفضل الجوائز الثقافية الأمريكية، في حفل أقيم، أمس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ليكون أول برنامج تليفزيوني يفوز بجائزة مركز "كينيدي" الأمريكي، وذلك بعد مضي ما يقرب من نصف قرن على بث أولى حلقاته.
يعد هذا البرنامج إحدى أفضل السلاسل التليفزيونية الأمريكية التي تهدف إلى تعليم الأطفال الألوان، والأرقام، والحروف، بطريقة سهلة ومفيدة، أبطالها دمى متحركة، ابتكرها المخرج، ومحرك العرائس الراحل جيم هينسون.
ويعد البرنامج هو الأطول عرضا في برامج
الأطفال الأمريكي، إذ وصل عدد حلقاته إلى نحو 5 آلاف حلقة، بعد عرض موسمه الثامن والأربعين
في أواخر عام 2017، كما
أنه أذيع في أكثر من 120 دولة،
متخذا أسماء ولغات متعددة، ففي أفغانستان،
سمي بـ"خش
يا سمسم"،
وفي أمريكا اللاتينية سمي بـ"بلازا
سيسامو"،
وفي دول الخليج أطلق
ويعد البرنامج هو الأطول عرضا في برامج
الأطفال الأمريكي، إذ وصل عدد حلقاته إلى نحو 5 آلاف حلقة، بعد عرض موسمه الثامن والأربعين
في أواخر عام 2017، كما
أنه أذيع في أكثر من 120 دولة،
متخذا أسماء ولغات متعددة، ففي أفغانستان،
سمي بـ"خش
يا سمسم"،
وفي أمريكا اللاتينية سمي بـ"بلازا
سيسامو"،
وفي دول الخليج أطلق عليه "افتح
يا سمسم".
يذكر
أن برنامج "Sesame Street" قد صدر لأول مرة في 10 نوفمبر 1969،
على التليفزيون العام الأمريكي، وتم
إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية لشركة غير ربحية أسسها عالِم النفس لويد
موريسيت والمنتجة التليفزيونية جوان جانتس
كوني في عام 1968، كما أنه حصل على جوائز عديدة وصل عددها
إلى 200 جائزة،
منها 189 جائزة
إيمي و11 جائزة
جرامي.