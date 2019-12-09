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عالم سمسم.. أول برنامج أمريكي يفوز بجائزة كينيدي

تحرير:إسراء زكريا ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجح برنامج الأطفال الأمريكي "Sesame Street"، الشهير بـ"عالم سمسم"، في حصد واحدة من أفضل الجوائز الثقافية الأمريكية، في حفل أقيم، أمس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ليكون أول برنامج تليفزيوني يفوز بجائزة مركز "كينيدي" الأمريكي، وذلك بعد مضي ما يقرب من نصف قرن على بث أولى حلقاته. يعد هذا البرنامج إحدى أفضل السلاسل التليفزيونية الأمريكية التي تهدف إلى تعليم الأطفال الألوان، والأرقام، والحروف، بطريقة سهلة ومفيدة، أبطالها دمى متحركة، ابتكرها المخرج، ومحرك العرائس الراحل جيم هينسون.
ويعد البرنامج هو الأطول عرضا في برامج الأطفال الأمريكي، إذ وصل عدد حلقاته إلى نحو 5 آلاف حلقة، بعد عرض موسمه الثامن والأربعين في أواخر عام 2017، كما أنه أذيع في أكثر من 120 دولة، متخذا أسماء ولغات متعددة، ففي أفغانستان، سمي بـ"خش يا سمسم"، وفي أمريكا اللاتينية سمي بـ"بلازا سيسامو"، وفي دول الخليج أطلق
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يقدمه عبد الوهاب والسعدني.. تفاصيل ختام الإسكندرية

تختتم اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بعد أن استمرت فعالياته علي مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة، حيث يقدم حفل الختام اليوم الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد السعدني، يتضمن حفل الختام اليوم فقرات فنية متعددة، بجانب منح العروض الفائزة دروعا وشهادات تقدير، حيث تمنح الجوائز لأفضل عرض مسرحى، أفضل مخرج، أفضل نص مؤلف أو معد، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء، أفضل تأليف أو إعداد موسيقي، أفضل تصميم رقصات.
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«أصحاب السعادة» تنافس على جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي

شارك اليوم قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، وتمثيل تغريد النجار، عبد الرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف إسماعيل، عبد الغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبد المنعم، إخراج محمد هشام.
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هنا الزاهد تعلن استئصال المرارة: كنت محرومة من الأكل اللي بحبه

كشفت الفنانة هنا الزاهد، آخر تطورات حالتها الصحية عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، إذ نشرت صورة تجمعها بطبيبها الخاص، متوجهة له بالشكر على اهتمامه بها، قائلة: "بعد تعب شهرين ونص، ومحرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة، عايزة أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معايا، وإني كل شوية أكلمه حتى بالليل، ودايما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرًا الحمد ‏لله شيلت المرارة".. وانهالت التعليقات من متابعي الفنانة الشابة على منشورها، متمنين لها الشفاء العاجل.
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