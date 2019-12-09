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هل يمكن لماسك الموز أن يساعد في صحة بشرتك؟

ماسك الموز يساعد في زيادة الكولاجين، لأنه غني بمادة السيليكا، التي تعزز من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يقلل ظهور التجاعيد، ويعمل بفاعلية لمكافحة حب الشباب
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
صحة البشرة
صحة البشرة
الموز من الفواكه المهمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على ضبط معدلات ضغط الدم، ويساعد على عملية هضم صحية، ويحفز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، إضافة إلى ذلك، توجد عدة استخدامات مختلفة للموز، على سبيل المثال يستخدم كماسك طبيعي على الوجه، للتخلص من المشكلات الجلدية مثل حب الشباب، كما أنه يوفر حماية للبشرة من أشعة الشمس الحارقة، ويساعد في التخلص من البشرة الجافة، وخاصة خلال أشهر الشتاء الباردة، نقلا عن "healthline".
يعتبر الموز من أفضل الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والألياف الغذائية، التي تساعد في الشعور بالشبع، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، يمنحك الموز عدة استخدامات بداية من حماية الشعر والبشرة إلى كونه فاكهة صحية لمختلف الأعمار، إضافة إلى ذلك يحتوي الموز على عناصر مهمة مثل السيليكا، تساعد بشكل كبير على زيادة إنتاج
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الام-القدم

"زيت لبان الدكر".. 6 زيوت حيوية لعلاج جفاف القدمين

منذ أيام قليلة أعلن فصل الشتاء عن مجيئه، وعند الحديث عن هذا الفصل، لابد من تذكر جفاف البشرة، والمشكلات الجلدية المتعلقة بالشتاء، على سبيل المثال جفاف البشرة وتشقق القدمين، وفقد معدلات الترطيب، وغيره من المشكلات الأخرى، لذا نلجأ إلى استخدام الزيوت الحيوية، لأنها تتميز بتأثير أسرع من الكريمات، لبناء طبقة واقية على الجلد، ولكن ننسى بعض الأجزاء في الجسم، على سبيل المثال القدمان، تتعرضان للتشقق والجفاف، وتحتاجان -أيضًا- إلى عناية خاصة، نقلا عن "boldsky".
فوائد-البندق

إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة.. 7 فوائد لزيت البندق

نشعر بالجوع بين الوجبات الرئيسية، ونحتاج إلى خيارات صحية من الطعام، تساعدنا على الشعور بالشبع، بما في ذلك الخضراوات والفواكه، لأنها غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، كما تلعب المكسرات دورا كبيرا في تجنب الجوع، بما في ذلك البندق، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، ومن ثم فإن زيت البندق يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، خاصةً لفاعليته في الحفاظ على البشرة والشعر، نقلًا عن موقع "health line".
صبغة-الشعر

دراسة: صبغ الشعر بشكل متكرر يعرضك للإصابة بالسرطان

كشف مجموعة من العلماء عن مخاوفهم بشأن صبغة الشعر التي تستخدمها النساء بشكل متكرر، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في فرد الشعر، ولهذا تعقب الباحثون في المعهد الوطني للصحة آلاف النساء. النساء اللاتي كشفن عن استخدامهن المنتظم لصبغة الشعر، تعرضن لتطور سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 9% مقارنة باللاتي لم يستخدمن الصبغات المختلفة، كما أن اللاتي يستخدمن منتجات فرد الشعر كل 5- 8 أسابيع يتعرضن للخطر بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لنتائج البحث، وحسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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