هل يمكن لماسك الموز أن يساعد في صحة بشرتك؟

ماسك الموز يساعد في زيادة الكولاجين، لأنه غني بمادة السيليكا، التي تعزز من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يقلل ظهور التجاعيد، ويعمل بفاعلية لمكافحة حب الشباب

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

صحة البشرة

الموز من الفواكه المهمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على ضبط معدلات ضغط الدم، ويساعد على عملية هضم صحية، ويحفز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، إضافة إلى ذلك، توجد عدة استخدامات مختلفة للموز، على سبيل المثال يستخدم كماسك طبيعي على الوجه، للتخلص من المشكلات الجلدية مثل حب الشباب، كما أنه يوفر حماية للبشرة من أشعة الشمس الحارقة، ويساعد في التخلص من البشرة الجافة، وخاصة خلال أشهر الشتاء الباردة، نقلا عن "healthline".

يعتبر الموز من أفضل الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والألياف الغذائية، التي تساعد في الشعور بالشبع، وتعزز من صحة الجهاز الهضمي، يمنحك الموز عدة استخدامات بداية من حماية الشعر والبشرة إلى كونه فاكهة صحية لمختلف الأعمار، إضافة إلى ذلك يحتوي الموز على عناصر مهمة مثل السيليكا، تساعد بشكل كبير على زيادة إنتاج