أرسنال يتسلح بالتاريخ في صدام وست هام اليوم

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

أرسنال

تختتم مساء اليوم الإثنين، مباريات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وست هام نظيره أرسنال على ملعب لندن الأولمبي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل أرسنال المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، بينما يوجد وست هام في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 46 مباراة سابقة، حقق خلالها أرسنال الانتصار في 29 مباراة وسقط في فخ التعادل في 9 لقاءات، بينما حقق وست هام الانتصار في 8 لقاءات من تلك المواجهات.

وسجل لاعبو أرسنال في تلك المباريات 85 هدفًا، واستقبلت شباكهم 33 هدفًا، بينما تواجه الفريقان على ملعب وست هام في عصر البريميرليج في 23 مباراة سابقة. وفي تلك المباريات، حقق أرسنال الانتصار في 12 مباراة، بينما كان الفوز حليفا لوست هام في 3 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات منها، وسجل لاعبو أرسنال في

وسجل لاعبو أرسنال في تلك المباريات 85 هدفًا، واستقبلت شباكهم 33 هدفًا، بينما تواجه الفريقان على ملعب وست هام في عصر البريميرليج في 23 مباراة سابقة.



وفي تلك المباريات، حقق أرسنال الانتصار في 12 مباراة، بينما كان الفوز حليفا لوست هام في 3 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات منها، وسجل لاعبو أرسنال في تلك المباريات 39 هدفًا، واستقبلت شباكهم من لاعبي وست هام 18 هدفًا.



ويتصدر أسطورة أرسنال إيان رايت، قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 7 أهداف، ويحتل المركز الثاني في القائمة ثلاثي المدفعجية السابق، كل من مارك أوفرمارس وأوليفيه جيرو، إضافة إلى ثيو والكوت برصيد 6 أهداف، بينما سجل نجم المدفعجية المعتزل تييري هنري 5 أهداف.