رياضة

أرسنال يتسلح بالتاريخ في صدام وست هام اليوم

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
أرسنال
أرسنال
تختتم مساء اليوم الإثنين، مباريات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وست هام نظيره أرسنال على ملعب لندن الأولمبي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل أرسنال المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، بينما يوجد وست هام في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 46 مباراة سابقة، حقق خلالها أرسنال الانتصار في 29 مباراة وسقط في فخ التعادل في 9 لقاءات، بينما حقق وست هام الانتصار في 8 لقاءات من تلك المواجهات.
وسجل لاعبو أرسنال في تلك المباريات 85 هدفًا، واستقبلت شباكهم 33 هدفًا، بينما تواجه الفريقان على ملعب وست هام في عصر البريميرليج في 23 مباراة سابقة. وفي تلك المباريات، حقق أرسنال الانتصار في 12 مباراة، بينما كان الفوز حليفا لوست هام في 3 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات منها، وسجل لاعبو أرسنال في
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انتر ميلان‎ (1)

ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.
الأهلي- والنجم- الساحلي (6)

أزمة في النجم الساحلي بسبب المستحقات

كشفت تقارير إذاعية تونسية عن إضراب لاعبي النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية، وجاء في موقع راديو مساكن التونسي RM FM أن اللاعبين أضربوا عن التدريبات، ويستعد النجم الساحلي لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري التونسي. ويحتل النجم المركز السابع من جدول الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.
منتخب-روسيا

«المنشطات» تعلق على موقف روسيا من المشاركة بالمونديال

أوضح رئيس الوكالة العامة لمكافحة المنشطات (WADA)، جوناثان تايلور، موقف روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 رغم قرار إيقافها لمدة 4 سنوات عن أي بطولات رياضية رسمية، وأعلنت الوكالة صباح اليوم الإثنين، عن قرار بحظر روسيا من ممارسة أي نشاط رياضي حتى عام 2023، بعد انتهائها من التحقيق وثبوت التلاعب في بعض بيانات الكشف عن المنشطات في مختبر "موسكو". وعلق تايلور على الأمر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" العالمية: "روسيا تستطيع المشاركة في التصفيات لأنها لا تحدد بطل العالم".
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مانشستر يونايتد‎

مانشستر يونايتد يتسلح بالتاريخ أمام أستون فيلا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل نورويتش سيتي نظيره أرسنال على ملعب كارو رود، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نورويتش المركز الـ19 برصيد 10 نقاط، بينما يوجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 16 مواجهة سابقة، حقق خلالها أرسنال الانتصار في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المدفعجية في تلك المباريات 33 هدفًا واستقبلت شباكهم 17 هدفًا.
فريدي ليونجبرج

المدير الفني لأرسنال يوجه رسالة للجانرز

علق السويدي فريدي ليونجبرج، المدرب المؤقت لأرسنال ومساعد إيمري سابقًا، على توليه تدريب أرسنال، مشيرًا إلى أنه "شرف كبير". وقال ليونجبرج للموقع الرسمي للجانرز: "هو شرف عظيم، أريد أن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي العظيم، سأحاول القيام بمهام جديدة". وأضاف: "أنا هنا لمساعدة النادي على قدر استطاعتي، وأحاول تهيئة أجواء جيدة في الفريق، ومع الجماهير، وهذا ما أركز عليه في الوقت الحالي". وأكمل فريدي تصريحاته: "بالتأكيد أشعر بالثقة وإلا ما كنت قبلت المهمة، أشعر بأن النادي سيجتمع على قلب رجل واحد وسيرسم البسمة على شفاه المشجعين مرة أخرى".
توتنهام

تشيلسي يسقط أمام وست هام.. وتوتنهام يفوز على بورنموث

سقط فريق تشيلسي في فخ الخسارة أمام نظيره وست هام، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، فى الجولة الـ14 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف وست هام أرون كريسويل في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يحتل وست هام المركز الـ13 من جدول البريميرليج، برصيد 16 نقطة، بينما يتجمد رصيد رجال لامبارد عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول، الذي يملك 40 نقطة في رصيده.
إيمري (1)

بعد إقالته.. إيمري يوجه رسالة مؤثرة لأرسنال

علق أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال، علي قرار إدارة الجانرز بإقالته من الإدارة الفنية للفريق الإنجليزي، وجاء ذلك عبر بيان أصدره فريق أرسنال عبر موقعه الإلكتروني . وقال إيمري في رسالة أخيرة للجانرز:"كان شرف لي إدارة الفريق فنيًا، لكل الجماهير أود أن أشكركم، من كل قلبي، قدمتم لي المساعدة لأفهم معني ومدى عظمة أرسنال" . وأكمل إيمري:"أود أن أعلمكم جميعًأ، أنني عملت هنا بشغف، مع رغبة في حصد البطولات، واجتهاد لذلك، لم أكن أريد شيء سوى تحقيق أفضل النتائج مع أرسنال" .
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