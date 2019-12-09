علاء عابد: نعيش توازن أمني غير مسبوق

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تقدم إلى اللجنة بتقرير متكامل حول الانجازات التي حققتها الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان والمجالس المتخصصة، وأبرزها تمكين المرأة الفترة الماضية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عابد، اليوم الإثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.

وأضاف عابد، أن هناك إنجازات عده تحققت في مجال حقوق الإنسان ومنها التوازن الأمني غير المسبوق، بالإضافة إلي الإصلاح الاقتصادي وانعكاساته الإيجابية علي المواطن. وأثني على دور وزير شئون مجلس النواب في ملف حقوق الإنسان، قائلا : "لقد قام بعمل بطولي الفترة الماضية".ولفت عابد إلى دور الدبلوماسية المصرية بالخارج