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علاء عابد: نعيش توازن أمني غير مسبوق

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تقدم إلى اللجنة بتقرير متكامل حول الانجازات التي حققتها الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان والمجالس المتخصصة، وأبرزها تمكين المرأة الفترة الماضية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عابد، اليوم الإثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.
وأضاف عابد، أن هناك إنجازات عده تحققت في مجال حقوق الإنسان ومنها التوازن الأمني غير المسبوق، بالإضافة إلي الإصلاح الاقتصادي وانعكاساته الإيجابية علي المواطن. وأثني على دور وزير شئون مجلس النواب في ملف حقوق الإنسان، قائلا : "لقد قام بعمل بطولي الفترة الماضية".ولفت عابد إلى دور الدبلوماسية المصرية بالخارج
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وزارة-العدل

وزارة العدل: البرلمان صاحب سلطة التشريع والرقابة

أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال الوزارة والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات. وأوضحت وزارة العدل في بيان اليوم الإثنين، أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري، لافتة إلى أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة يتم إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث أنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الأزهر قاد العديد من المبادرات لمناهضة العنف والتطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، إذقال الإمام الأكبر، إن الأزهر قاد العديد من المبادرات المحلية والدولية، لمناهضة العنف ومكافحة التطرف في إفريقيا والعالم، منها مبادراتنا مع بابا الفاتيكان التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، للتأكيد على براءة الأديان التامة من التطرف والإرهاب.
هيثم-الحريرى-عضو-مجلس-النواب-01

الحريري يطالب بإعادة النظر في قفل باب التعينات بالحكومة

قال النائب هيثم الحريري، إن جميع المصالح والهيئات الحكومية فى مصر، بها عجز كبير في الموظفين ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعينات بها قائلا: "جميع مصالح وهيئات الحكومة بها عجز موظفين، ورغم ذلك باب التعينات مقفول"، جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث أكد الحريري، أن الرقم المتداول بشأن أن الحكومة بها حوالي 5 ملايين موظف، أمر غريب، خاصة أنه سنويا يخرج من الحكومة حوالي 250 ألف موظف على معاش، بالإضافة إلى حالات الوفيات وخروج المعاش المبكر.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل 309 قطع أثرية من عصور مختلفة

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 309 قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم 64 قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك وسط أجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة. وقال المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، في تصريح له، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.
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مجلس-النواب (1)

نائب: تعظيم الاستفادة من البحث بـ«التجارب السريرية»

أكد السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية وكيل أول مجلس النواب، مراعاة تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: "حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني"، جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم الإثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

الحكومة توضح حقيقة زيادة عدد الموظفين المدمنين

قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة، إن الحملة حتى الوقت الحالي أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين وذلك بعد ثبوت تعاطي 2% منهم، مضيفا أن الحملة التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ140 ألف موظف، وحاليا الحملة تكشف على 1000 موظف يوميا.
عمرو-نصار-وزير التجارة (2)

وزير الصناعة يخطر البرلمان بآليات تخصيص الأراضي

قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، في أثناء حضوره اجتماع لجنة الصناعة مجلس النواب، اليوم الأحد، إن تخصيص الأراضي الصناعية يتم دون هامش ربح في الأرض نفسها لصالح الدولة، كما أنه يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل فى الميزانيات. تساءل المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة: "هل الكهرباء من المرافق أم لا"، وتدخل مجدى غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا أن هناك مراحل للتخصيص.
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (1)

انسحاب وزير التجارة من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان

انسحب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، بعد مشادة مع سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، لمناقشة طلب إحاطة تقدم به سليمان وهدان، حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية. وأكد وهدان، أن كل ماركة يحتكرها مستور وحيد في مصر، متسائلا: "هل تعلم أن البورسلين والسراميك مستوردة شخص واحد في مصر وهو غير مصري؟". من جانبه رد وزير الصناعة، قائلا: "لا أعرف"، ليرد وهدان: "إن كنت مش عارف تبقي خيبة".
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