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أردوغان: إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وجاءت كلمة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ذكر: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، متابعا: "الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءً يوما بعد يوم، والعالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته".
وأضاف أردوغان: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس"، موجها رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: يقول فيها: "أوقف مظاهرات السترات الصفراء إن استطعت، واحذر دعوة المظلوم فإنها ستنال منك".وأوضح: "الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارت
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

عضو في «السيادة السوداني»: سنقدم نموذجا جديدا في مفاوضات السلام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، أن الحكومة والحركات المسلحة، ستقدمان فى مفاوضات السلام الحالية، نموذجا مختلفا عن النماذج السابقة، أساسه الجدية والمسئولية ومبدأ الشراكة. ومن المقرر أن تنطلق غدا في جوبا جولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية، بين الحكومة، و "الجبهة الثورة" (التي تضم جماعات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو". ويرأس نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وفد الحكومة، المقرر أن يغادر الخرطوم، إلى جوبا، غدا.
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وفد قطري رسمي في السعودية تزامنا مع «أنباء المصالحة»

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء". ومثل المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الإفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.
مظاهرات العراق

العراق: الاتفاق على 4 مرشحين لرئاسة الوزراء

قالت مصادر إن القوى السياسية في العراق اتفقت على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عن اسم المرشح خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو الإفصاح عن اسم المرشحين الأربعة. يذكر أنه يوم 1 ديسمبر الجاري، وافق البرلمان العراقي، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
التلفزيون- الجزائري

الاعتداء على بعثة التلفزيون الجزائري من قبل معارضين للانتخابات

تعرضت بعثة التلفزيون الرسمي الجزائري المكلفة بتغطية عملية تصويت الجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية في الانتخابات الرئاسية إلى اعتداء عنيف من طرف مواطنة جزائرية تدعى صوفيا بلعمان، إذ قال التلفزيون الجزائري في بيان اليوم الأحد: «إنه يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية».
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فايز-السراج

مسؤول ليبي: اتفاق السراج وأردوغان «رخيص» بين من لا يملك ومن لا يستحق

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق"، وقال في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الجمعة، إن: "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
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تركيا تعتقل 46 شخصًا انتقدوا عدوانها على سوريا

اعتقلت السلطات التركية 46 شخصاً لانتقادهم العدوان التركي على شمال شرق سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن قوات الأمن التركية اعتقلت ستة وأربعين شخصا في مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.
الحرب-في- سوريا (13)

دماء المدنيين تنزف.. تركيا والإرهابيين يهاجمون رأس العين السورية

قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في اعتداء جديد للقوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية على ريف مدينة رأس العين، بالتوازي مع مواصلة النظام التركي تعزيز قواته على الأراضي السورية عبر إرسال مواد لوجستية لنقاطه بريف المدينة، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات التركية وعناصر من التنظيمات الإرهابية اعتدوا، اليوم الجمعة، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة على قريتي تل الورد والربيعات، ما تسبب مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بينما أقدمت مجموعة من الإرهابيين التابعين لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تصفية مدنيين اثنين بالرصاص في قرية العريشة بريف رأس العين.
قصف-سوريا

قتلى وجرحى من فصائل موالية لتركيا في انفجار بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت سابق من اليوم، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «سانا».
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