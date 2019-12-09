أردوغان: إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وجاءت كلمة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ذكر: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، متابعا: "الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءً يوما بعد يوم، والعالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته".

وأضاف أردوغان: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس"، موجها رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: يقول فيها: "أوقف مظاهرات السترات الصفراء إن استطعت، واحذر دعوة المظلوم فإنها ستنال منك".وأوضح: "الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليارت