صندوق ثراء: السوق المصرية تنتظر موجة استثمارية قوية

تحرير:أمل نبيل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

أرشيفية

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء" إن الفترة الحالية بالسوق المصرية فرصة للمستثمر طويل الأجل الذي لديه استعداد لتحمل معدلات مخاطرة مرتفعة، مقارنة بالمستثمر الفرد الذي يبحث عن الربح السريع. وأضاف سليمان أن السوق المصرية تنتظر موجة استثمارية قوية مع بدء الطروحات الحكومية، خاصة مع بدء التحضير لها منذ فترات طويلة تصل إلى عام والإعداد الحكومي بشكل جيد لهذا الملف. وأكد سليمان أن الأوضاع الاستثمارية الحالية تمثل تحديا قويا للشركات، وأن هناك جدلا دائرا باستمرار حول التقييمات الخاصة بالأسهم والتي يجب أن تكون جاذبة للبائع والمشتري.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق يبحث عن منتجات استثمارية جاهزة لإدراجها في صناديق فرعية للاستثمار فيها، متابعا أنه يبحث عن الوسائل الجاذبة لمستثمري القطاع الخاص، الأجانب والمحليين، الذين يتمتعون بقدر أكبر من الأهمية لاستعدادهم لتحمل نسب مخاطرة استثمارية أعلى. وأكد أن "ثراء" أجرى

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق يبحث عن منتجات استثمارية جاهزة لإدراجها في صناديق فرعية للاستثمار فيها، متابعا أنه يبحث عن الوسائل الجاذبة لمستثمري القطاع الخاص، الأجانب والمحليين، الذين يتمتعون بقدر أكبر من الأهمية لاستعدادهم لتحمل نسب مخاطرة استثمارية أعلى.



وأكد أن "ثراء" أجرى محادثات مع بنوك الاستثمار والمستثمرين ومستشاري الاستثمار للوقوف على القطاعات الجاذبة للاستثمارات، لبدء الاستثمار فيها، لافتا إلى أن أهم عنصر يبحث عنه "ثراء" في شركائه الاستثماريين هو الاستعداد للمخاطرة.



وقال سليمان إن الصندوق يسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص وليس مزاحمته، مشيرا إلى أنه يسعى إلى جذب أموال جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص.



