نتنياهو وجانتس يتفقان على إجراء انتخابات عامة ثالثة

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

بنيامين نتنياهو - صورة أرشيفية

اتفق حزبا "الليكود، وأزرق أبيض"، على أن الجولة المقبلة من الإنتخابات ستجرى يوم الإثنين، 2 مارس 2020، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق إئتلافي في اللحظة الأخيرة في اليومين المقبلين. وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "من المتوقع أن يقوم الكنيست بحل نفسه ليلة الأربعاء، مما سيؤكد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتس، على تشكيل إئتلاف حاكم عقب النتائج الغير حاسمة للإنتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت الصحيفة أنه "إذا لم ينجح أي مشرح في الحصول على دعم 61 عضو كنيست على الأقل من أصل الأعضاء الـ120 حتى يوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن إجراء انتخابات للمرة الثالثة خلال أقل من عام". وكان استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أظهر أن معسكر اليسار وسط سيحصل على 57 مقعدا بالكنيست، مقابل 56 مقعدا لمعسكر اليمين،