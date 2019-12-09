البورصة تربح 1.7 مليار جنيه رغم تراجع مؤشراتها

تحرير:أمل نبيل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.88 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13442.52 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 523.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369.05 نقطة.

وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 900.49 مليون جنيه، بعد التداول على 65.80 ألف سهم عبر تنفيذ 12 ألف عملية. ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 55.31 مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى بيع 4.14 و51.17 مليون جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر