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البورصة تربح 1.7 مليار جنيه رغم تراجع مؤشراتها

تحرير:أمل نبيل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.88 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13442.52 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 523.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369.05 نقطة.
وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 900.49 مليون جنيه، بعد التداول على 65.80 ألف سهم عبر تنفيذ 12 ألف عملية.    ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 55.31 مليون جنيه، فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى بيع 4.14 و51.17 مليون جنيه على التوالي. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر
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البورصة

هيرميس: البورصة بحاجة إلى شركات ذات قيمة سوقية كبيرة

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن البورصة المصرية بحاجة إلى شركات ذات قيمة سوقية كبيرة لجذب صناديق الاستثمار الأجنبية وتنشيط السوق. وأضاف عوض، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات، أن أكبر شركة بمصر تصل قيمتها السوقية إلى 5.5 مليار دولار حاليا، وهي ما زالت غير كبيرة، متسائلا: "أين الشركات التي يمكن الاستثمار فيها؟". وأكد أن سعر الفائدة ليس هو العنصر الوحيد الجاذب لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لافتا إلى أن أي تراجع في سعر الفائدة ليس هو الفيصل في خفض استثماراتهم في هذه الأوعية الاستثمارية.
استثمار-الأموال

صندوق ثراء: السوق المصرية تنتظر موجة استثمارية قوية

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء" إن الفترة الحالية بالسوق المصرية فرصة للمستثمر طويل الأجل الذي لديه استعداد لتحمل معدلات مخاطرة مرتفعة، مقارنة بالمستثمر الفرد الذي يبحث عن الربح السريع. وأضاف سليمان أن السوق المصرية تنتظر موجة استثمارية قوية مع بدء الطروحات الحكومية، خاصة مع بدء التحضير لها منذ فترات طويلة تصل إلى عام والإعداد الحكومي بشكل جيد لهذا الملف. وأكد سليمان أن الأوضاع الاستثمارية الحالية تمثل تحديا قويا للشركات، وأن هناك جدلا دائرا باستمرار حول التقييمات الخاصة بالأسهم والتي يجب أن تكون جاذبة للبائع والمشتري.
البنك-المركزى-المصرى

بدون سقف للتمويل| تفاصيل مبادرة المركزي لدعم الصناعة

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه في حالة وجود شركتين مملوكتين لجهة ما وطلبت إحداهما الحصول على التمويل ضمن المبادرة سيتم النظر إلى مبيعات المجموعة ككل، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء العدد والآلات.
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 4 مليارات جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.
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بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 4 مليارات جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.19مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 13493.69 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 523.79 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372.09 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.19مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13622.13 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 521.87 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1382.15 نقطة.
بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.8 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.04 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13781.96 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 530.89 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.49 مليار جنيه وسط مبيعات محلية وعربية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إى جى إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 14050.16 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 539.25 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1417.56 نقطة.
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