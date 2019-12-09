الأدوية: إعفاء المواد الخام من القيمة المضافة ضروري

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

مصنع أدوية - صورة أرشيفية

أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي، على حتمية إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنه من غياب العدالة أن يتم فرض الضريبة على المنتج المحلى وإعفاء المستورد منها. وأبدى العزبي، تفاؤله بشأن تعيين الدكتور تامر عصام، رئيسا لهيئة الدواء المصرية، مشددا على أن استقلالية قطاع الدواء عن وزارة الصحة أمر مطلوب، ولطالما طالب به مصنعو الدواء، لما له من آثار إيجابية على هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة موضوع صناعة الدواء كصناعة قومية واستراتيجية للدولة، وما تتعرض له من مشكلات تحول دون إتاحتها وتطويرها، لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام والرقابة وتسجيل المنتجات الدوائية والتسعير العشوائى والتصدير والمنافسة، وما أدى إليه ذلك من نقص