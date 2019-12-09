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عبد العال يهاجم اتفاق حكومة الوفاق الليبي ووزير التموين

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن، وأن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، جاء ذلك جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر". وطالب محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.
وشدد محروس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، على ضرورة محاسبة وزير التموين، مؤكدا أن المواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.في سياق أخر، قال عبد العال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام كل ما يهدد مصالحنا أو أمام أى محاولات للعبث بحدودنا، وذلك ردا على كلمة النائب مصطفى
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وزارة-العدل

وزارة العدل: البرلمان صاحب سلطة التشريع والرقابة

أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال الوزارة والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات. وأوضحت وزارة العدل في بيان اليوم الإثنين، أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري، لافتة إلى أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة يتم إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث أنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الأزهر قاد العديد من المبادرات لمناهضة العنف والتطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، إذقال الإمام الأكبر، إن الأزهر قاد العديد من المبادرات المحلية والدولية، لمناهضة العنف ومكافحة التطرف في إفريقيا والعالم، منها مبادراتنا مع بابا الفاتيكان التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، للتأكيد على براءة الأديان التامة من التطرف والإرهاب.
هيثم-الحريرى-عضو-مجلس-النواب-01

الحريري يطالب بإعادة النظر في قفل باب التعينات بالحكومة

قال النائب هيثم الحريري، إن جميع المصالح والهيئات الحكومية فى مصر، بها عجز كبير في الموظفين ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعينات بها قائلا: "جميع مصالح وهيئات الحكومة بها عجز موظفين، ورغم ذلك باب التعينات مقفول"، جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث أكد الحريري، أن الرقم المتداول بشأن أن الحكومة بها حوالي 5 ملايين موظف، أمر غريب، خاصة أنه سنويا يخرج من الحكومة حوالي 250 ألف موظف على معاش، بالإضافة إلى حالات الوفيات وخروج المعاش المبكر.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل 309 قطع أثرية من عصور مختلفة

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 309 قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم 64 قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك وسط أجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة. وقال المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، في تصريح له، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.
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عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

أبو ستيت: 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع في إفريقيا

طالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة استغلال الدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية من جديد، من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية، وأعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، خلال كلمته باجتماع اللجنة، اليوم الأحد، عن خطة الوزارة للاستثمار في الدول الإفريقية، مؤكدا أن هناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة 35 مليون جنيه سنويا، لإنشاء عدد من المزارع المشتركة بـ10 دول إفريقية، بنظام حق الانتفاع.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

الحكومة توضح حقيقة زيادة عدد الموظفين المدمنين

قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة، إن الحملة حتى الوقت الحالي أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين وذلك بعد ثبوت تعاطي 2% منهم، مضيفا أن الحملة التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ140 ألف موظف، وحاليا الحملة تكشف على 1000 موظف يوميا.
عمرو-نصار-وزير التجارة (2)

وزير الصناعة يخطر البرلمان بآليات تخصيص الأراضي

قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، في أثناء حضوره اجتماع لجنة الصناعة مجلس النواب، اليوم الأحد، إن تخصيص الأراضي الصناعية يتم دون هامش ربح في الأرض نفسها لصالح الدولة، كما أنه يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل فى الميزانيات. تساءل المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة: "هل الكهرباء من المرافق أم لا"، وتدخل مجدى غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا أن هناك مراحل للتخصيص.
وزير-التجاره والصناعة - عمرو نصار (1)

انسحاب وزير التجارة من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان

انسحب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، بعد مشادة مع سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر، لمناقشة طلب إحاطة تقدم به سليمان وهدان، حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية. وأكد وهدان، أن كل ماركة يحتكرها مستور وحيد في مصر، متسائلا: "هل تعلم أن البورسلين والسراميك مستوردة شخص واحد في مصر وهو غير مصري؟". من جانبه رد وزير الصناعة، قائلا: "لا أعرف"، ليرد وهدان: "إن كنت مش عارف تبقي خيبة".
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