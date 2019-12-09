عبد العال يهاجم اتفاق حكومة الوفاق الليبي ووزير التموين
تحرير:أحمد جاد
٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن، وأن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، جاء ذلك جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر". وطالب محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.
وشدد محروس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، على ضرورة محاسبة وزير التموين، مؤكدا أن المواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.في سياق أخر، قال عبد العال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام كل ما يهدد مصالحنا أو أمام أى محاولات للعبث بحدودنا، وذلك ردا على كلمة النائب مصطفى
وشدد محروس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، على ضرورة محاسبة وزير التموين، مؤكدا أن المواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.
في سياق أخر، قال عبد العال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام كل ما يهدد مصالحنا أو أمام أى محاولات للعبث بحدودنا، وذلك ردا على كلمة النائب مصطفى بكرى، الذي ندد واستنكر الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابع رئيس البرلمان: "أود أن أؤكد لك ولكل النواب وللشعب المصرى، أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحنا، وستقف مصر بكل ما أؤتيت من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحنا، ولن نقبل أي عبث من أي دولة أجنبية على حدودنا الغربية مع دولة ليبيا".
وتابع: "نحن نقف مع البرلمان الليبى بقيادة الأخ عقيلة صالح، ونقف دائما هنا فى مجلس النواب مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذي يحارب ضد الإرهاب، وكل من يعتقد ويراوده لحظات الجنون بأن يعبث بالحدود البحرية أو الجوية أو البرية في مصر عليه أن يراجع نفسه، لن نقف أو نسمح بأي عبث بحدودنا البحرية والبرية أو الجوية، وسنقف بقوة وحزم ضد هذه المهاترات والتصرفات التي يكون الدافع لها لحظات جنون عند البعض من شأنها أن تهدد مصالحنا، سنقف بكل الحزم قيادة وشعبا".