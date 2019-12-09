عبد العال يهاجم اتفاق حكومة الوفاق الليبي ووزير التموين

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن، وأن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، جاء ذلك جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر". وطالب محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.

وشدد محروس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، على ضرورة محاسبة وزير التموين، مؤكدا أن المواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.في سياق أخر، قال عبد العال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام كل ما يهدد مصالحنا أو أمام أى محاولات للعبث بحدودنا، وذلك ردا على كلمة النائب مصطفى