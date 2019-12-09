تفاصيل مبادرة «البنك المركزي» لتمويل الإسكان المتوسط

تحرير:أمل نبيل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

البنك المركزي

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الشروط الخاصة بتمويل قروض الإسكان المتوسط وفقا لمبادرة البنك المركزي الجديدة، تشمل ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 مترًا مربعًا مشطبة لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها على 2.25 مليون جنيه، ولم يستفد من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط، على أن يسدد 20% مقدمًا لضمان الجدية. وقال نجم، إن المركزي حدد دخل المستفيدين من مبادرة تمويل إسكان متوسطي الدخل، فوق 4200 جنيه شهريا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريا، و40 ألف للفرد.

وأضاف، أن أجل التمويل سيكون 20 عامًا، والفائدة 10% متناقصة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل يتراوح بين 50 إلى 60 ألف عميل. وأكد نجم، أن العميل يلتزم برد فرق دعم الفائدة على الوحدة السكنية في حال سداد معجل قبل 5 سنوات. وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور