سي أي كابيتال: عائد سوق المال أعلى من أدوات الدين

تحرير:أمل نبيل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

قال حازم بدران الرئيس التنفيذي المشارك بمجموعة "سي آي كابيتال" القابضة، إن غالبية التقييمات الحالية للشركات سواء المقيدة بسوق المال أو من خارجها تكشف أنها تقدم عائد أعلى من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية الخاصة بأذون الخزانة. وأوضح بدران أن شركته نجحت في ضح استثمارات في حدود 2 مليار جنيه عبارة عن استثمارات مباشرة في رؤوس أموال عدد من الشركات خلال آخر عامين. وأشار، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس،أن محفظة القروض الحالية للشركة قد ارتفعت إلى 10 مليارات جنيه، ووقعت عقود تأجير تمويلية بنحو 4.5 مليار جنيه هذا العام.

في السياق ذاته، قال خالد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن أي حالة من عدم الوضوح والغموض بالسوق المصرية تخلق مخاوف لدى مستثمري السوق. وتابع راشد أن هناك بعض النقاط الشائكة المتعلقة بحالة عدم اليقين بالسوق، أبرزها سعر الفائدة الذي يحتاج مزيد من الخفض، لتحول الاستثمارات

في السياق ذاته، قال خالد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن أي حالة من عدم الوضوح والغموض بالسوق المصرية تخلق مخاوف لدى مستثمري السوق.



وتابع راشد أن هناك بعض النقاط الشائكة المتعلقة بحالة عدم اليقين بالسوق، أبرزها سعر الفائدة الذي يحتاج مزيد من الخفض، لتحول الاستثمارات للبورصة بدلًا من أدوات الدين الحكومية، وملف الضرائب على البورصة.



ولفت إلى تأثر سوق المال المصرية بالأوضاع العالمية، وطرح أرامكو السعودية، مشيرا إلى أن البورصة المصرية من أزمة سيولة، في ظل ضغوط يتعرض لها المستثمرين الأفراد الذين يمثلون نسبة كبيرة من السوق.



وأشار راشد إلى أن أي طروحات جديدة بالبورصة المصرية لا تخلق سيولة في حال قصرها على الطروحات الخاصة، مضيفا أن ذلك يمثل الفرق بين التقييم الحقيقي والسعر بالسوق مشكلة جذرية.



