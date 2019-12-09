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كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
وزير النقل كامل الوزير - صورة أرشيفية
وزير النقل كامل الوزير - صورة أرشيفية
شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
وشدد الوزير على ضرورة أن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة، قائلا: "مش معقول الشركات تبقى خسرانة وييجي نقيب عمال يقعد يشتم فينا، العامل دلوقتي مش عايز مستثمر يشغله، لأننا أول ما نقول هنعمل تطوير يقول هيشردونا، هما عايزين يقضوا وقت وياخدوا بسكوت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية".وأشار إلى أن مول محطة مصر
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وزارة العدل: البرلمان صاحب سلطة التشريع والرقابة

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الحريري يطالب بإعادة النظر في قفل باب التعينات بالحكومة

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استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 309 قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم 64 قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك وسط أجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة. وقال المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، في تصريح له، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

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النواب يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.
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«صحة النواب» توافق على تعديل اتفاقية لتنظيم الأسرة

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