جريمة

ضبط 3 أشخاص للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تحرير:محمد مجلي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
القبض على متهم - صورة أرشيفية
القبض على متهم - صورة أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "مالك شركة معدات غطس وصيد، مالكي محلي ملابس أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بدأت الواقعة بورود معلومات بناءً على تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت التحريات تجميع المتهمين كروت الفيزا الخاصة بمواطنين إحدى الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، ما يعد عملا
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حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

إصابة 11 شخصا في تصادم 5 سيارات أعلى الدائري بالتجمع

حادث مروري بين عدد من السيارات بينهم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص، وسيارات نصف نقل أعلى الطريق الدائرى بالتجمع بمنطقة القاهرة الجديدة أسفر عن إصابة 11 شخصا. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات واعادتها إلي طبيعتها. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون وجود وفيات حتى الآن.
جثة طفل

مصرع رضيعة على يد زوج أمها المسجل بشبرا

لقيت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر مصرعها على يد زوج والدتها، إذ وقع بين الزوجين خلاف أسرى، قام خلاله الزوج بالتعدي على زوجته وطفلتها الرضيعة بالضرب، فأصاب الطفلة بكسور فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، علاوة على كدمات وسحجات بالرأس والوجه، كما طعن زوجته بمطواة محدثا لها جرحا قطعيا بركبتها اليسرى، وكذلك أصابها بكدمات فى العينين اليمنى واليسرى وسحجة فى الساعد الأيمن. وألقت قوات الأمن القبض على المتهم "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة"، وتبين أنه عاطل ومسجل شقي خطر.
مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

«بينهم طفل».. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالدقهلية

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العيادية- شربين" ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين، تسبب في إصابة 11 شخصا بينهم طفل عمره عام واحد. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا بينهم طفل. بالانتقال لمكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.
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سلاح-ومخدرات (6)

سقوط 53 تاجر مخدرات و17 قطعة سلاح في الجيزة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
جثة

الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
سلاح-ومخدرات (5)

القبض على 50 تاجر مخدرات وضبط 25 قطعة سلاح بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
اغتصاب (2)

صاحب ورشة نجارة يغتصب سيدة عجوز ثم يقتلها

لقيت ربة منزل فى العقد السادس من العمر مصرعها داخل شقتها بعد أن عثر الأهالى على جثتها وبها أثار خنق بمنطقة محرم بك، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وكشف التحريات عن مفاجأة بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتبين تعرضها لاغتصاب ثم تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وبدت تفاصيل الواقعة غامضة حتى تم الاستعانة بتفريغ كاميرات المنزل، التي كشفت تردد "صاحب ورشة نجارة للآثاث المنزلي" عليها، وتبين أنه مرتكب الواقعة حيث تعدى عليها واغتصبها وخشية افتضاح أمره خنقها حتى فارقت الحياة على أثرها.
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