ضبط 3 أشخاص للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
تحرير:محمد مجلي
٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
القبض على متهم - صورة أرشيفية
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "مالك شركة معدات غطس وصيد، مالكي محلي ملابس أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بدأت الواقعة بورود معلومات بناءً على تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.
وأكدت التحريات تجميع المتهمين كروت الفيزا الخاصة بمواطنين إحدى الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، ما يعد عملا
وأكدت التحريات تجميع المتهمين كروت الفيزا الخاصة بمواطنين إحدى الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك فضلا عن الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة سكن الأول مسرحا لمزاولة نشاطهم المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعثر بحوزتهم على 220 ألف جنيه، و27 فيزا كارت خاصة ببنوك أجنبية وماكينة مشتريات باستخدام كروت الفيزا، ومجموعة من إشعارات السحب وقطعة من مخدر الحشيش ومسدس صوت.