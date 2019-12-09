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محافظ المنيا في المنطقة الصناعية: حل مشكلات المستثمر

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا - صورة أرشيفية
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا - صورة أرشيفية
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، المنطقة الصناعية، وتابع سير العمل داخلها وعدد من المصانع التي تعمل بها؛ لمتابعة العمل بها ميدانيا، وبحث المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المحافظة، واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل من المهندس محمود سعد مدير جهاز المنطقة الصناعية، حول المصانع العاملة بالمنطقة وأبرز الصناعات التي تقوم عليها، وتفقد عدد منها خلال جولته بالمعرض المقام داخل مقر الجهاز.
وأكد القاضي، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب، من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات
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وزارة-العدل

وزارة العدل: البرلمان صاحب سلطة التشريع والرقابة

أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال الوزارة والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات. وأوضحت وزارة العدل في بيان اليوم الإثنين، أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري، لافتة إلى أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة يتم إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث أنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الأزهر قاد العديد من المبادرات لمناهضة العنف والتطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، إذقال الإمام الأكبر، إن الأزهر قاد العديد من المبادرات المحلية والدولية، لمناهضة العنف ومكافحة التطرف في إفريقيا والعالم، منها مبادراتنا مع بابا الفاتيكان التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، للتأكيد على براءة الأديان التامة من التطرف والإرهاب.
هيثم-الحريرى-عضو-مجلس-النواب-01

الحريري يطالب بإعادة النظر في قفل باب التعينات بالحكومة

قال النائب هيثم الحريري، إن جميع المصالح والهيئات الحكومية فى مصر، بها عجز كبير في الموظفين ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعينات بها قائلا: "جميع مصالح وهيئات الحكومة بها عجز موظفين، ورغم ذلك باب التعينات مقفول"، جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث أكد الحريري، أن الرقم المتداول بشأن أن الحكومة بها حوالي 5 ملايين موظف، أمر غريب، خاصة أنه سنويا يخرج من الحكومة حوالي 250 ألف موظف على معاش، بالإضافة إلى حالات الوفيات وخروج المعاش المبكر.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل 309 قطع أثرية من عصور مختلفة

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 309 قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم 64 قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك وسط أجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة. وقال المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، في تصريح له، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يلتقي وفد «الفطيم»: نساند الاستثمارات الجادة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، معربا عن تقديره لما تقوم به مجموعة (الفطيم) من استثمارات في مصر، وتطلعه لزيادتها، جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، مع وفد مجموعة (ماجد الفطيم)، برئاسة آلان بيجاني الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إذ قدم التهنئة للمجموعة على افتتاح فرع جديد لمول (سيتي سنتر)، معربا عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لاسيما في المدن الجديدة.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بالمنيا بـ1.2 مليون جنيه

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ المنيا قاسم حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة". وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول لتحقيق كفاءة ترشيد الموارد، بالإضافة إلى دور العلم والجامعات في دعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى التعاون المستمر مع محافظة المنيا والتي تم مؤخرا توقيع اتفاقية دعم منظومة المخلفات الصلبة بها وإنشاء مصنعا لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (4)

استبدال تراخيص سيارات الربع نقل بميكروباص في المنيا

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة موسعة للتشاور حول استبدال تراخيص سيارات الربع نقل الحالية بسيارات أجرة (ميكروباص)، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن، مع تذليل كافة العقبات من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة بسيطة لأصحاب تلك السيارات، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعددٍ من نواب مراكز "المنيا وملوس ومغاغة، والعدوة"؛ لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها.
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