محافظ المنيا في المنطقة الصناعية: حل مشكلات المستثمر

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا - صورة أرشيفية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، المنطقة الصناعية، وتابع سير العمل داخلها وعدد من المصانع التي تعمل بها؛ لمتابعة العمل بها ميدانيا، وبحث المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المحافظة، واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل من المهندس محمود سعد مدير جهاز المنطقة الصناعية، حول المصانع العاملة بالمنطقة وأبرز الصناعات التي تقوم عليها، وتفقد عدد منها خلال جولته بالمعرض المقام داخل مقر الجهاز.

وأكد القاضي، حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب، من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات