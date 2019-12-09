أردوغان: دول عربية تشجع العنف الإسرائيلي

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، اتهم بعض الدول العربية بأنها داعمة ومشجعة للعنف الإسرائيلي في الفترة الماضية، موضحا أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا: "العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، وذلك بحسب وكالة أنباء "الأنضول" التركية.

واختتم أردوغان: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس". مشيرا إلى أن الإمبريالية العالمية تواصل سياسية "فرق تسد" بحق الدول الإسلامية.ويتبنى مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي عدة أهداف من أهمها، إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة