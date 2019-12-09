سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أردوغان: دول عربية تشجع العنف الإسرائيلي

٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، اتهم بعض الدول العربية بأنها داعمة ومشجعة للعنف الإسرائيلي في الفترة الماضية، موضحا أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا: "العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، وذلك بحسب وكالة أنباء "الأنضول" التركية.
واختتم أردوغان: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس". مشيرا إلى أن الإمبريالية العالمية تواصل سياسية "فرق تسد" بحق الدول الإسلامية.ويتبنى مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي عدة أهداف من أهمها، إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة
اقرأ المزيد
سلاح

5 % ارتفاع في مبيعات تجارة الأسلحة بالعالم

رغم معاناة الاقتصاد العالمي، ازدهرت تجارة الأسلحة وارتفعت مبيعاتها في العالم بنسبة 5% عام 2018 في سوق تهيمن عليها أمريكا، وفق تقرير جديد نشره، اليوم الإثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع للأسلحة معظمها أمريكي 420 مليار دولار، وفق التقرير. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق التجاري، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7,2% عن العام الذي سبقه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم الإخبارية.
لبنان

فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
نتنياهو (1)

نتنياهو وجانتس يتفقان على إجراء انتخابات عامة ثالثة

اتفق حزبا "الليكود، وأزرق أبيض"، على أن الجولة المقبلة من الإنتخابات ستجرى يوم الإثنين، 2 مارس 2020، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق إئتلافي في اللحظة الأخيرة في اليومين المقبلين. وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "من المتوقع أن يقوم الكنيست بحل نفسه ليلة الأربعاء، مما سيؤكد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتس، على تشكيل إئتلاف حاكم عقب النتائج الغير حاسمة للإنتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

مسيرة بهونج كونج احتفالا بمرور 6 أشهر على الاحتجاجات

تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في مسيرة سمحت الشرطة بتنظيمها، وذلك قبل يوم من ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحركة السياسية المناهضة للحكومة التي زجت بالبلاد في أزمة سياسية، ووفقا لما أوردته صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكتروني، فقد أعلن المنظمون مشاركة 800 ألف متظاهر في المسيرة، والتي بدأت من بكوزواي باي وانتهت في المقاطعة المركزية، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ183 ألف شخص، وبحسب الصحيفة، فقد كانت الاحتجاجات سلمية على الرغم من الأعداد الهائلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اردوغان (3)

أردوغان: إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وجاءت كلمة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ذكر: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، متابعا: "الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءً يوما بعد يوم، والعالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته".
فايز-السراج

مسؤول ليبي: اتفاق السراج وأردوغان «رخيص» بين من لا يملك ومن لا يستحق

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق"، وقال في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الجمعة، إن: "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
اردوغان والسراج - ليبيا

اليونان تطرد السفير الليبي على خلفية اتفاق أردوغان والسراج

طردت اليونان اليوم الجمعة السفير الليبي لديها، على خلفية النزاع حول الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية. وقال وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه تم استدعاء السفير الليبي إلى الوزارة لإبلاغه بالقرار، مشيرا إلى أنه تم منحه 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد. وأضاف ديندياس إن هذا الاتفاق يعد انتهاكا صارخا لقانون البحار والحقوق السيادية لليونان والدول الأخرى، كما أنه يعد محاولة متعمدة لإثارة التوتر على المستويين الثنائي والإقليمي.
احمد-المسماري (2)

المسماري: معركة الجيش الليبي أصبحت ضد أطماع تركيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدًا أن معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمنة على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الجيش اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]