أردوغان: دول عربية تشجع العنف الإسرائيلي
٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، اتهم بعض الدول العربية بأنها داعمة ومشجعة للعنف الإسرائيلي في الفترة الماضية، موضحا أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا: "العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، وذلك بحسب وكالة أنباء "الأنضول" التركية.
واختتم أردوغان: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس". مشيرا إلى أن الإمبريالية العالمية تواصل سياسية "فرق تسد" بحق الدول الإسلامية.ويتبنى مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي عدة أهداف من أهمها، إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة
واختتم أردوغان: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس". مشيرا إلى أن الإمبريالية العالمية تواصل سياسية "فرق تسد" بحق الدول الإسلامية.
ويتبنى مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي عدة أهداف من أهمها، إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع الاستثمارات داخل المنظمة، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة المنظمة.
وفي وقت سابق اليوم، صرح أردوغان بأن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين، مضيفا: "لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على أراضينا والمقيمين بالقرب من الحدود التركية والبالغ إجمالي عددهم 9 ملايين". (التفاصيل)