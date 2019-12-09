"بلتون" تتوقع استقرار الدولار عند 16 جنيه في 2020

تحرير:أمل نبيل ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

دولار

استبعد بنك الاستثمار بلتون أن يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا. وقالت البنك في مذكرة بحثية ، إن تضافر الجهود الحكومية لتقليل الضغوط على العملة المحلية، يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار. "لا نتوقع أن يواجه الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدود في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار" بحسب بلتون. ومنذ بداية العام انخفض سعر الدولار أمام الجنبه بنحو 1.78 جنيه، حيث تراوح متوسط بيع الدولار حتى أمس 16.17 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويتوقع بلتون، وصول الدولار إلى 16 جنيها، مشيرًا إلى أن الدولار سيواصل تراجعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة. وقالت المذكرة البحثية لبلتون "نرى نطاق 16 – 15.9 جنيه مقابل الدولار حدا أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد". وأشارت المذكرة البحثية، إلى أن السياسات الحكومية للحفاظ على قوة الجنيه