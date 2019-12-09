فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

تحرير:وكالات ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، أمس، تأجيل مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة إلى 16 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن ميشال عون أجل تكليف رئيس الوزراء الجديد إلى 16 ديسمبر الجاري. فيما كانت المشاورات النيابية بشأن رئيس الحكومة الجديد مفترض أن تعقد اليوم الاثنين.فيما أعلن سمير الخطيب، عزوفه عن قبول المهمة بعد