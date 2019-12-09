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فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

تحرير:وكالات ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
لبنان
لبنان
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، أمس، تأجيل مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة إلى 16 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن ميشال عون أجل تكليف رئيس الوزراء الجديد إلى 16 ديسمبر الجاري. فيما كانت المشاورات النيابية بشأن رئيس الحكومة الجديد مفترض أن تعقد اليوم الاثنين.فيما أعلن سمير الخطيب، عزوفه عن قبول المهمة بعد
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سلاح

5 % ارتفاع في مبيعات تجارة الأسلحة بالعالم

رغم معاناة الاقتصاد العالمي، ازدهرت تجارة الأسلحة وارتفعت مبيعاتها في العالم بنسبة 5% عام 2018 في سوق تهيمن عليها أمريكا، وفق تقرير جديد نشره، اليوم الإثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع للأسلحة معظمها أمريكي 420 مليار دولار، وفق التقرير. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق التجاري، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7,2% عن العام الذي سبقه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم الإخبارية.
اردوغان (1)

أردوغان: دول عربية تشجع العنف الإسرائيلي

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، اتهم بعض الدول العربية بأنها داعمة ومشجعة للعنف الإسرائيلي في الفترة الماضية، موضحا أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا: "العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، وذلك بحسب وكالة أنباء "الأنضول" التركية.
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نتنياهو وجانتس يتفقان على إجراء انتخابات عامة ثالثة

اتفق حزبا "الليكود، وأزرق أبيض"، على أن الجولة المقبلة من الإنتخابات ستجرى يوم الإثنين، 2 مارس 2020، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق إئتلافي في اللحظة الأخيرة في اليومين المقبلين. وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "من المتوقع أن يقوم الكنيست بحل نفسه ليلة الأربعاء، مما سيؤكد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتس، على تشكيل إئتلاف حاكم عقب النتائج الغير حاسمة للإنتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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مسيرة بهونج كونج احتفالا بمرور 6 أشهر على الاحتجاجات

تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في مسيرة سمحت الشرطة بتنظيمها، وذلك قبل يوم من ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحركة السياسية المناهضة للحكومة التي زجت بالبلاد في أزمة سياسية، ووفقا لما أوردته صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكتروني، فقد أعلن المنظمون مشاركة 800 ألف متظاهر في المسيرة، والتي بدأت من بكوزواي باي وانتهت في المقاطعة المركزية، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ183 ألف شخص، وبحسب الصحيفة، فقد كانت الاحتجاجات سلمية على الرغم من الأعداد الهائلة.
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احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
احتجاجات لبنان

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام

قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
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«دون قطع الطرق».. استمرار الاحتجاجات في لبنان

شهدت الساحات والميادين الرئيسية في لبنان، زخما كبيرا في التظاهرات والاحتجاجات، حيث احتشد آلاف المتظاهرين مساء اليوم في العاصمة بيروت، وطرابلس (شمالا) وصيدا وصور (جنوبا) ومدن محافظتي جبل لبنان والبقاع، في حين اختفت مظاهر قطع الطرق واقتصر الأمر على التواجد بالساحات والميادين. ولليوم الـ32 على التوالي كثف المتظاهرون من تواجدهم، رافعين أعلام لبنان واللافتات الاحتجاجية المطالبة بالإسراع في الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم أعضاء البرلمان بموجبها باختيار رئيس الوزراء الجديد لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد على المال العام.
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الجيش اللبناني: حريصون على أمن المتظاهرين والمواطنين

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا. جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، والتي تنفذ مهمات حفظ الأمن في ظل الاحتجاجات والمظاهرات.
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