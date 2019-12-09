سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

5 % ارتفاع في مبيعات تجارة الأسلحة بالعالم

تحرير:وكالات ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
أسلحة_أرشيفية
أسلحة_أرشيفية
رغم معاناة الاقتصاد العالمي، ازدهرت تجارة الأسلحة وارتفعت مبيعاتها في العالم بنسبة 5% عام 2018 في سوق تهيمن عليها أمريكا، وفق تقرير جديد نشره، اليوم الإثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع للأسلحة معظمها أمريكي 420 مليار دولار، وفق التقرير. وبلغت حصة المصنعين الأمريكيين 59% من السوق التجاري، أي 246 مليار دولار من المبيعات بزيادة بنسبة 7,2% عن العام الذي سبقه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم الإخبارية.
وقالت أود فلوران مديرة برنامج نقل الأسلحة والإنفاق العسكري في المعهد: "هذه زيادة كبيرة خلال سنة واحدة بالنظر إلى المستويات المرتفعة أساسا لمبيعات الأسلحة الأمريكية مجتمعة".واستمرت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في تصدر مصنعي الأسلحة منذ 2009، وبلغت مبيعاتها العام الماضي 47.3 مليار دولار. وتمثل مبيعات هذه
اقرأ المزيد
لبنان

فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
اردوغان (1)

أردوغان: دول عربية تشجع العنف الإسرائيلي

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، اتهم بعض الدول العربية بأنها داعمة ومشجعة للعنف الإسرائيلي في الفترة الماضية، موضحا أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا: "العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، وذلك بحسب وكالة أنباء "الأنضول" التركية.
نتنياهو (1)

نتنياهو وجانتس يتفقان على إجراء انتخابات عامة ثالثة

اتفق حزبا "الليكود، وأزرق أبيض"، على أن الجولة المقبلة من الإنتخابات ستجرى يوم الإثنين، 2 مارس 2020، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق إئتلافي في اللحظة الأخيرة في اليومين المقبلين. وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "من المتوقع أن يقوم الكنيست بحل نفسه ليلة الأربعاء، مما سيؤكد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتس، على تشكيل إئتلاف حاكم عقب النتائج الغير حاسمة للإنتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

مسيرة بهونج كونج احتفالا بمرور 6 أشهر على الاحتجاجات

تظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع هونج كونج، اليوم الأحد، في مسيرة سمحت الشرطة بتنظيمها، وذلك قبل يوم من ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الحركة السياسية المناهضة للحكومة التي زجت بالبلاد في أزمة سياسية، ووفقا لما أوردته صحيفة "ساوث شاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكتروني، فقد أعلن المنظمون مشاركة 800 ألف متظاهر في المسيرة، والتي بدأت من بكوزواي باي وانتهت في المقاطعة المركزية، فيما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ183 ألف شخص، وبحسب الصحيفة، فقد كانت الاحتجاجات سلمية على الرغم من الأعداد الهائلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
صاروخ

روسيا تكشف عن صاروخ جديد سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كشف للولايات المتحدة عن منظومة صواريخ "أفنجارد"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء: "بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيوستارت، شهدت مجموعة تفتيش أمريكية منظومة صواريخ "أفنجارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فوق الأراضي الروسية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري". وأفاد البيان أن روسيا كشفت عن أحدث أسلحتها للحفاظ على معاهدة نيوستارت سارية وفعالة.
وزير-الخارجية-الأمريكي-مايك-بومبيو

فلسطين: رفع قضية للجنائية الدولية ضد «مايك بومبيو»

كشف وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن توجه القيادة الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة إلى المحكمة الجنائية الدولي، من أجل رفع قضية ضد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصيا كونه يتحمل المسئولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات، إذ قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأربعاء، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، لكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، وشجع نتانياهو على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
مستوطنات

فلسطين: موقف أمريكا من المستوطنات أكبر جرائم العصر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث، مضيفًا في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: بناء المستوطنات «اعتداءً سافرًا» على حقوق الدولة الفلسطينية

يستنكر الأزهر الشريف بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي اعتبرت المستوطنات التي يقوم الكيان الصهيوني بإنشائها في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدًا أنَّ هذا الموقف الأمريكي يعد اعتداءً سافرًا على حقوق الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكمالا لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا إلى أنَّ هذه التصريحات مخالفة تماما لما نصَّتْ عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي أقرت عدم قانونية المستوطنات التي أقامها الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]