الحريري يطالب بإعادة النظر في قفل باب التعينات بالحكومة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

النائب هيثم الحريري

قال النائب هيثم الحريري، إن جميع المصالح والهيئات الحكومية فى مصر، بها عجز كبير في الموظفين ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعينات بها قائلا: "جميع مصالح وهيئات الحكومة بها عجز موظفين، ورغم ذلك باب التعينات مقفول"، جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث أكد الحريري، أن الرقم المتداول بشأن أن الحكومة بها حوالي 5 ملايين موظف، أمر غريب، خاصة أنه سنويا يخرج من الحكومة حوالي 250 ألف موظف على معاش، بالإضافة إلى حالات الوفيات وخروج المعاش المبكر.

وأوضح الحريري: "من ثم الأرقام في تناقص مستمر فيه الوقت الذي يوجد فيه حوالي 100 مليون مواطن، وهو أمر غير متناسب، فجميع مؤسسات وهيئات الدولة بها عجز للموظفين".ولفت إلى أن الحكومة لم تقدم شيئا سوى قانون الخدمة المدنية وتقليل مرتبات الموظفين، وهذا أمر لابد من الانتباه له لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى