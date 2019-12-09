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الحريري يطالب بإعادة النظر في قفل باب التعينات بالحكومة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
النائب هيثم الحريري
النائب هيثم الحريري
قال النائب هيثم الحريري، إن جميع المصالح والهيئات الحكومية فى مصر، بها عجز كبير في الموظفين ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعينات بها قائلا: "جميع مصالح وهيئات الحكومة بها عجز موظفين، ورغم ذلك باب التعينات مقفول"، جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث أكد الحريري، أن الرقم المتداول بشأن أن الحكومة بها حوالي 5 ملايين موظف، أمر غريب، خاصة أنه سنويا يخرج من الحكومة حوالي 250 ألف موظف على معاش، بالإضافة إلى حالات الوفيات وخروج المعاش المبكر.
وأوضح الحريري: "من ثم الأرقام في تناقص مستمر فيه الوقت الذي يوجد فيه حوالي 100 مليون مواطن، وهو أمر غير متناسب، فجميع مؤسسات وهيئات الدولة بها عجز للموظفين".ولفت إلى أن الحكومة لم تقدم شيئا سوى قانون الخدمة المدنية وتقليل مرتبات الموظفين، وهذا أمر لابد من الانتباه له لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى
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وزارة-العدل

وزارة العدل: البرلمان صاحب سلطة التشريع والرقابة

أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال الوزارة والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات. وأوضحت وزارة العدل في بيان اليوم الإثنين، أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري، لافتة إلى أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة يتم إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث أنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الأزهر قاد العديد من المبادرات لمناهضة العنف والتطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، إذقال الإمام الأكبر، إن الأزهر قاد العديد من المبادرات المحلية والدولية، لمناهضة العنف ومكافحة التطرف في إفريقيا والعالم، منها مبادراتنا مع بابا الفاتيكان التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، للتأكيد على براءة الأديان التامة من التطرف والإرهاب.
المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل 309 قطع أثرية من عصور مختلفة

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 309 قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم 64 قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك وسط أجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة. وقال المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، في تصريح له، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.
وزير -النقل-ومحافظ-المنيا (7)

محافظ المنيا في المنطقة الصناعية: حل مشكلات المستثمر

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، المنطقة الصناعية، وتابع سير العمل داخلها وعدد من المصانع التي تعمل بها؛ لمتابعة العمل بها ميدانيا، وبحث المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المحافظة، واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل من المهندس محمود سعد مدير جهاز المنطقة الصناعية، حول المصانع العاملة بالمنطقة وأبرز الصناعات التي تقوم عليها، وتفقد عدد منها خلال جولته بالمعرض المقام داخل مقر الجهاز.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
مشروعات-صغيرة (1)

البرلمان يوافق على قانون المشروعات المتوسطة مبدئيا

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حيث المبدأ على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أن هذا القطاع عانى لسنوات طويلة من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، ما دفع الحكومة إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم عمل هذا القطاع، قائلة: "كان لدينا عدد من التحديات، أبرزها وضع تعريف محدد للمشروعات، واسترشدنا بتعريف البنك المركزي".
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

أبو ستيت: 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع في إفريقيا

طالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة استغلال الدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية من جديد، من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية، وأعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، خلال كلمته باجتماع اللجنة، اليوم الأحد، عن خطة الوزارة للاستثمار في الدول الإفريقية، مؤكدا أن هناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة 35 مليون جنيه سنويا، لإنشاء عدد من المزارع المشتركة بـ10 دول إفريقية، بنظام حق الانتفاع.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

الحكومة توضح حقيقة زيادة عدد الموظفين المدمنين

قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة، إن الحملة حتى الوقت الحالي أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين وذلك بعد ثبوت تعاطي 2% منهم، مضيفا أن الحملة التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ140 ألف موظف، وحاليا الحملة تكشف على 1000 موظف يوميا.
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