رياضة

القضاء الإسباني يصدر حكمه النهائي في قضية التلاعب

تحرير:علي الزيني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
أجيري
أجيري
أصدر القضاء الإسباني، حكمه النهائي على خافيير أجيري، المدير الفني السابق لـمنتخب مصر والحالي لفريق ليجانيس، في قضية تلاعب مباراة فريقي ليفانتي وريال سرقسطة، ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، موسم 2010- 2011، وتم التحقيق مع المدرب المكسيكي، بجانب 36 لاعبًا آخرين من كلا الفريقين بسبب الشكوى التي قدمها خافيير تيباس الرئيس الحالي لرابطة "الليجا"، بناءً على دعوى مُقدمة من لاعب سابق بنادي سرقسطة، الذي أكد أن فريقه دفع مليونا و700 ألف يورو للاعبي ليفانتي لتفويت المباراة حتى يتجنب الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وخسر ليفانتي المباراة بهدفين لهدف، وهبط فريق ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الثانية بدلا من سرقسطة. واعتبرت محكمة الجنايات رقم 7 بفالنسيا، الإثنين، أنه من الصعب إثبات أن من تلقى الأموال هم لاعبو ليفانتي ورفضت فكرة أن يكون تم التلاعب بنتيجة المباراة، وأدان القاضي إداريين اثنين سابقين بنادي ريال سرقسطة بتهمة
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ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.
الأهلي- والنجم- الساحلي (6)

أزمة في النجم الساحلي بسبب المستحقات

كشفت تقارير إذاعية تونسية عن إضراب لاعبي النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية، وجاء في موقع راديو مساكن التونسي RM FM أن اللاعبين أضربوا عن التدريبات، ويستعد النجم الساحلي لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري التونسي. ويحتل النجم المركز السابع من جدول الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.
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«المنشطات» تعلق على موقف روسيا من المشاركة بالمونديال

أوضح رئيس الوكالة العامة لمكافحة المنشطات (WADA)، جوناثان تايلور، موقف روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 رغم قرار إيقافها لمدة 4 سنوات عن أي بطولات رياضية رسمية، وأعلنت الوكالة صباح اليوم الإثنين، عن قرار بحظر روسيا من ممارسة أي نشاط رياضي حتى عام 2023، بعد انتهائها من التحقيق وثبوت التلاعب في بعض بيانات الكشف عن المنشطات في مختبر "موسكو". وعلق تايلور على الأمر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" العالمية: "روسيا تستطيع المشاركة في التصفيات لأنها لا تحدد بطل العالم".
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real madred

ريال مدريد يخطف صدارة الليجا بالفوز على ألافيس

حقق فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، فوزًا ثمينا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وسجل سيرخيو راموس هدف التقدم للضيوف، وأدرك لوكاس بيريز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كارفاخال هدف الفوز للملكي، الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب مؤقتا، وفي المقابل تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
رياض محرز

محرز يكشف كواليس هدفه في شباك نيجيريا بأمم إفريقيا

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدفه القاتل في مرمى نيجيريا، خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، جاء ذلك خلال حوار أجراه مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "بمجرد حصولنا على المخالفة، أول ما جاء في ذهني، هو النظر إلى ساعة الملعب، وعندها وجدت الوقت يشير إلى الدقيقة 94، كنت أرى أن مكان المخالفة مثالي لأسددها أنا، أردت أقل عدد من اللاعبين حول الكرة، ولكن يرغب كل اللاعبين في تسديد الكرة".
تريزيجيه

تريزيجيه يتحدث عن مثله الأعلى وعقلية الأهلي

كشف الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، أن مواطنه أحمد المحمدي لعب دورًا في التأقلم على البيئة الجديدة بجانب عقلية الأهلي، جاء ذلك خلال حواره مع الموقع الرسمي لناديه الإنجليزي، قائلًا: "أنا أحب نادي أستون فيلا وجماهيره، ومشجعوه رائعون، إنهم يدعموننا طوال المباراة إذا فزنا أو خسرنا أو تعادلنا، هم دائمًا معنا، وأريد أن أسعدهم". وعن أسعد لحظاته: "الجميع يعتقد أنه هدفي الأول الذي سجلته في مرمى ليفربول ولكن من منظور شخصي نعم كان رائعًا ولكننا لم نفز في المباراة، الفوز أهم للفريق، لهذا سأختار الفوز المتأخر في مباراتنا ضد برايتون".
محمد صلاح

القلق يضرب ليفربول بسبب صلاح ومنتخب مصر

يمر ليفربول بحالة من القلق الشديد، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ليفربول كان يريد بقاء صلاح في إنجلترا ليخضع للفحص الطبي، بعدما تلقى ضربة من فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن من فرناندينيو، تألم بعده صلاح وبدا أنه يشتكي مجددا من آلام بكاحله الأيسر.
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