القضاء الإسباني يصدر حكمه النهائي في قضية التلاعب

تحرير:علي الزيني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

أجيري

أصدر القضاء الإسباني، حكمه النهائي على خافيير أجيري، المدير الفني السابق لـمنتخب مصر والحالي لفريق ليجانيس، في قضية تلاعب مباراة فريقي ليفانتي وريال سرقسطة، ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، موسم 2010- 2011، وتم التحقيق مع المدرب المكسيكي، بجانب 36 لاعبًا آخرين من كلا الفريقين بسبب الشكوى التي قدمها خافيير تيباس الرئيس الحالي لرابطة "الليجا"، بناءً على دعوى مُقدمة من لاعب سابق بنادي سرقسطة، الذي أكد أن فريقه دفع مليونا و700 ألف يورو للاعبي ليفانتي لتفويت المباراة حتى يتجنب الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وخسر ليفانتي المباراة بهدفين لهدف، وهبط فريق ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الثانية بدلا من سرقسطة. واعتبرت محكمة الجنايات رقم 7 بفالنسيا، الإثنين، أنه من الصعب إثبات أن من تلقى الأموال هم لاعبو ليفانتي ورفضت فكرة أن يكون تم التلاعب بنتيجة المباراة، وأدان القاضي إداريين اثنين سابقين بنادي ريال سرقسطة بتهمة