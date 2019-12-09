جريمة

إصابة 11 شخصا في تصادم 5 سيارات أعلى الدائري بالتجمع

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
حادث مروري بين عدد من السيارات بينهم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص، وسيارات نصف نقل أعلى الطريق الدائرى بالتجمع بمنطقة القاهرة الجديدة أسفر عن إصابة 11 شخصا. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات واعادتها إلي طبيعتها. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون وجود وفيات حتى الآن.
وكان طريق "العيادية - شربين" قد شهد أمس حادثًا أسفر عن إصابة 11شخصًا بينهم طفل عمره عام واحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين. كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا
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سجن

ضبط 3 أشخاص للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "مالك شركة معدات غطس وصيد، مالكي محلي ملابس أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بدأت الواقعة بورود معلومات بناءً على تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.
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مصرع رضيعة على يد زوج أمها المسجل بشبرا

لقيت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر مصرعها على يد زوج والدتها، إذ وقع بين الزوجين خلاف أسرى، قام خلاله الزوج بالتعدي على زوجته وطفلتها الرضيعة بالضرب، فأصاب الطفلة بكسور فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، علاوة على كدمات وسحجات بالرأس والوجه، كما طعن زوجته بمطواة محدثا لها جرحا قطعيا بركبتها اليسرى، وكذلك أصابها بكدمات فى العينين اليمنى واليسرى وسحجة فى الساعد الأيمن. وألقت قوات الأمن القبض على المتهم "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة"، وتبين أنه عاطل ومسجل شقي خطر.
مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

«بينهم طفل».. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالدقهلية

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العيادية- شربين" ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين، تسبب في إصابة 11 شخصا بينهم طفل عمره عام واحد. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا بينهم طفل. بالانتقال لمكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم.
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ضبط 20 طربة حشيس و14 كيلو هيروين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، القبض على "عاطل" في العقد الخامس من العمر بحيازته نحو 20 طربة حشيش وزنت نحو 5 كيلوجرامات، وذلك بمنطقة المنتزه، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية كان يعتزم توزيعها على عملائه مستهدفا طلاب الجامعات والمدارس والأندية ومراكز الشباب والمقاهي. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بورود معلومات عن اتجار شخص "عاطل" في المواد المخدرة.
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مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

«بينهم طفل».. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بالدقهلية

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "العيادية- شربين" ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين، تسبب في إصابة 11 شخصا بينهم طفل عمره عام واحد. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا بينهم طفل. بالانتقال لمكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم.
الحريق (25)

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
حادث تصادم

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في تصادم سيارة بجرار زراعي بالوادي الجديد

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون مساء اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وجرار زراعي بطريق "أبو منقار - الفرافرة" في محافظة الوادي الجديد، وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي، بلاغا بوصول 3 جثث إلى مستشفى الفرافرة و11 مصابا في حادث مروري، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة للعلاج، ووضع الجثث داخل المشرحة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم بين سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في شمال سيناء،إخطارا من قوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين، أحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، أثناء سيرهما أمام قربو جلبانة على طريق «العريش / القنطرة»، مما أسفر عن مصرع كلًا من: «هانى أحمد زايد، 37 عاما.
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