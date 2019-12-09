إصابة 11 شخصا في تصادم 5 سيارات أعلى الدائري بالتجمع

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م

حادث - أرشيفية

حادث مروري بين عدد من السيارات بينهم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص، وسيارات نصف نقل أعلى الطريق الدائرى بالتجمع بمنطقة القاهرة الجديدة أسفر عن إصابة 11 شخصا. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات واعادتها إلي طبيعتها. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون وجود وفيات حتى الآن.

وكان طريق "العيادية - شربين" قد شهد أمس حادثًا أسفر عن إصابة 11شخصًا بينهم طفل عمره عام واحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص ناحية عزبة أبو زاهر دائرة مركز شربين. كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة تفيد بوقوع حادث طريق وإصابة 11 شخصا