دراسة: موسيقى بيتهوفن وباخ تحسن من أداء الجراح

أظهرت النتائج التي نشرت في المجلة العالمية للجراحة العديد من الفوائد التي تعم على الجراحين حين يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء أداء مهمتهم.
سماعك للموسيقى يجعل روحك ترقص، كما أنها تخفف عنك الهموم وتقلل من توترك الناتج عن ضغوطات الحياة والمشكلات اليومية التي لاتنتهي في الأساس.
وليس من المدهش، حث الجراحين على سماع موسيقى موزارت ويوهان سباستيان باخ، بالإضافة إلى بيتهوفن أثناء إجراء العمليات على المرضى.
بالنسبة للعلماء، وجد الأطباء أنه عن سماع تلك النوعية من الموسيقى فإنهم يكونون أكثر دقة وأسرع في إجراء العملية، حيث يمكن تعزيز أداء الجراحين في غرفة العمليات عندما يكون مستوى صوت الموسيقى ما بين المنخفض والمتوسط فقط.
كما قال الخبراء في جامعة دندي إلى جانب قائد الدراسة أن الموسيقى مرتفعة الصوت يمكن أن تكون مؤذية للمرضى وهذا لأنها تشتت انتباه الجراحين، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
ومن ناحية أخرى، قام الدكتور مايكل البغدادي مع زملائه بإجراء تجربة على العشرات من الطلاب لمعرفة تأثير موسيقى موزارت
كما قال الخبراء في جامعة دندي إلى جانب قائد الدراسة أن الموسيقى مرتفعة الصوت يمكن أن تكون مؤذية للمرضى وهذا لأنها تشتت انتباه الجراحين، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
ومن ناحية أخرى، قام الدكتور مايكل البغدادي مع زملائه بإجراء تجربة على العشرات من الطلاب لمعرفة تأثير موسيقى موزارت عليهم، وقال بعض العلماء أن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية يمكن أن يقلل من مستويات الإجهاد وتحسين التركيز.
كما تكشف آخر مراجعة لهذه النظرية دليل علمي قوي يوضح أن تأثير الموسيقى حقيقي ويمكن أن يقدم فوائد مذهلة للجراحين.
وهناك دراسات أشارت إلى أن تشغيل الموسيقى في غرفة العمليات من الممارسات الشائعة حول العالم، لذا أظهرت النتائج التي نشرت في المجلة العالمية للجراحة العديد من الفوائد التي تعم على الجراحين حين يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء أداء مهمتهم.
وكشفت دراسة واحدة أنه عند استماع الجراح إلى الموسيقى في غرفة العمليات، فيمكنه إنهاء العملية أسرع بنسبة 10%.
اقترحت الدراسة الثالثة أن المرضى في حاجة إلى تخفيف آلامهم أو التخدير في حالة سماع الجراح الموسيقى، لماذا؟.. أوضح "البغدادي" أن الآثار الإيجابية التي تظهر في أداء الجراحين تفوق أي آثار سلبية قد تظهر، وعندما يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية بصوت منخفض أو متوسط فهذا يحسن من الدقة والسرعة داخل غرفة العمليات، ولكن أثر صرف الانتباه يجب أن يوضع في الاعتبار إذا كانت الموسيقى عالية الصوت أو سريعة الإيقاع.
وأظهرت النتائج أن تشغيل الأغاني بصوت لا يحتمل، يمكن أن يؤدي إلى زيادة في عدد الإصابات بعد الجراحة، حيث يقول الباحثون: "كان التأثير الضار الرئيسي يتمثل في ضعف أداء الموظفين بسبب سوء التواصل، حيث إن الضوضاء تعمل على تشتت الانتباه، مما أدى إلى ضعف التمييز في الكلام ووضوحه، بناء على ذلك، يمكن لفريق العمليات أن يرفع من صوته لسماع كل منهم الآخر، وهذا يزيد من مستويات الضوضاء للمريض.
من المعروف أن فقدان التواصل بين الأطباء داخل غرفة العمليات من أكثر الأسباب الشائعة للأخطاء الطبية والمخاطر، لذ، يجب مراعاة سوء الفهم عند تشغيل الموسيقى في غرف العمليات.
وفي دراسة سابقة، كشفت أن الضوضاء داخل غرفة العمليات ليست السبب الوحيد لحدوث أخطاء طبية، بل التسلية بين مساعدي الأطباء وروح الفكاهه التي قد تغلب في بعض الأحيان مما تسبب تشتت الانتباه.
الاستماع للموسيقى يخفف من آلام السرطان
وفقًا لبعض الأبحاث، فإن الاستماع إلى الموسيقى في المنزل من المحتمل أن يقلل ألم مرضى السرطان، إضافة إلى الأعراض الأخرى غير المريحة على سبيل المثال التعب والإرهاق، فقال الخبراء إن الموسيقى تجعل المخ يطلق موادا كيميائية جيدة في الدماغ بما في ذلك الإندروفين وبعض من الهرمونات الأخرى مثل الدوبامين (مادة كيميائية تؤثر على الأحاسيس والسلوكيات) والسيروتونين (يلعب دور كبير في تنظيم مزاج الإنسان).
كما أن الموسيقى تلعب أيضًا دور الإلهام المحبب للناس، وذلك تم اكتشافه من خلال دراسة على مصابات بسرطان الثدي، فهي تجعل العديد من الأفراد يفكرون في أشياء أخرى غير المرض والتعب والإرهاق.