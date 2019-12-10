دراسة: موسيقى بيتهوفن وباخ تحسن من أداء الجراح

أظهرت النتائج التي نشرت في المجلة العالمية للجراحة العديد من الفوائد التي تعم على الجراحين حين يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء أداء مهمتهم.

تحرير:فيروز ياسر ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

سماع الموسيقى في غرفة العمليات

سماعك للموسيقى يجعل روحك ترقص، كما أنها تخفف عنك الهموم وتقلل من توترك الناتج عن ضغوطات الحياة والمشكلات اليومية التي لاتنتهي في الأساس. وليس من المدهش، حث الجراحين على سماع موسيقى موزارت ويوهان سباستيان باخ، بالإضافة إلى بيتهوفن أثناء إجراء العمليات على المرضى. بالنسبة للعلماء، وجد الأطباء أنه عن سماع تلك النوعية من الموسيقى فإنهم يكونون أكثر دقة وأسرع في إجراء العملية، حيث يمكن تعزيز أداء الجراحين في غرفة العمليات عندما يكون مستوى صوت الموسيقى ما بين المنخفض والمتوسط فقط.

كما قال الخبراء في جامعة دندي إلى جانب قائد الدراسة أن الموسيقى مرتفعة الصوت يمكن أن تكون مؤذية للمرضى وهذا لأنها تشتت انتباه الجراحين، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني. ومن ناحية أخرى، قام الدكتور مايكل البغدادي مع زملائه بإجراء تجربة على العشرات من الطلاب لمعرفة تأثير موسيقى موزارت