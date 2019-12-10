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دراسة: موسيقى بيتهوفن وباخ تحسن من أداء الجراح

أظهرت النتائج التي نشرت في المجلة العالمية للجراحة العديد من الفوائد التي تعم على الجراحين حين يستمعون إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء أداء مهمتهم.
تحرير:فيروز ياسر ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
سماع الموسيقى في غرفة العمليات
سماع الموسيقى في غرفة العمليات
سماعك للموسيقى يجعل روحك ترقص، كما أنها تخفف عنك الهموم وتقلل من توترك الناتج عن ضغوطات الحياة والمشكلات اليومية التي لاتنتهي في الأساس. وليس من المدهش، حث الجراحين على سماع موسيقى موزارت ويوهان سباستيان باخ، بالإضافة إلى بيتهوفن أثناء إجراء العمليات على المرضى. بالنسبة للعلماء، وجد الأطباء أنه عن سماع تلك النوعية من الموسيقى فإنهم يكونون أكثر دقة وأسرع في إجراء العملية، حيث يمكن تعزيز أداء الجراحين في غرفة العمليات عندما يكون مستوى صوت الموسيقى ما بين المنخفض والمتوسط فقط.
كما قال الخبراء في جامعة دندي إلى جانب قائد الدراسة أن الموسيقى مرتفعة الصوت يمكن أن تكون مؤذية للمرضى وهذا لأنها تشتت انتباه الجراحين، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.  ومن ناحية أخرى، قام الدكتور مايكل البغدادي مع زملائه بإجراء تجربة على العشرات من الطلاب لمعرفة تأثير موسيقى موزارت
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الانتصار على سرطان الثدي

تناول علاج سرطان الثدى في شكل أقراص يؤخر تطور المرض

سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين النساء حول العالم، وللأسف العدد في زيادة، ولأن الأطباء يعملون على قدم وساق، فقد وافق رؤساء هيئة الخدمات الصحية والوطنية على أن النساء اللاتي في مراحل متقدمة من الإصابة بسرطان الثدي ويتناولن العقاقير في شكل أقراص بشكل يومي فإن هذا الأمر يزيد شهورًا -بل وسنوات- من حياتهن. كما أشاد الأطباء بهذا التقدم في علاج سرطان الثدي خلال 20عاما، كما أن الآثار الجانبية للعقاقير في شكل أقراص ضعيفة، ولهذا استخدمها النساء لتقليل مستويات هرمون الاستروجين الذي يُعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالمرض الخبيث بنسبة 60%.
العلاج بالتبريد

العلاج بالتبريد.. يساعد على فقدان الوزن وتغذية العقل

يحاول العلم البحث عن طرق علاج حديثة خالية من المواد الكيميائية، وتعمل على تحقيق أعلى نسبٍ للشفاء، بدون التعرض لأي آثار جانبية؛ فعلى سبيل المثال، تحدثنا مسبقًا عن العلاج بالألوان، وفاعلية الإضاءات في الشفاء من آلام والتهابات المفاصل، ويوجد الآن علاج فعال أيضًا يعرف باسم "العلاج بالتبريد" أو "Cryotherapy"، يقدم لك العديد من الفوائد، مثل التخلص من الصداع، والتعافي من الألم، وفقدان الوزن، وغير ذلك من الفوائد العلاجية. وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "times of india".
صبغة-الشعر

تلف الأجنّة والسرطان.. 6 أمراض تنتج عن صبغات الشعر

تهتم المرأة بتغيير مظهرها من وقت لآخر؛ فعلى سبيل المثال تحاول فقدان وزنها من خلال اتباع أنظمة غذائية فعالة، كما تحاول تغيير "ستايل" ملابسها لكي تواكب الموضة، وبالنسبة لصبغات الشعر، فتعد من الخطوات الأساسية للحصول على مظهر جذاب ورائع، ولكن لا يلتفت العديد من الأشخاص إلى آثارها الجانبية، إذ أثبتت العديد من الأبحاث أنها تؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل مشكلات في الكلى والرئتين، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالجهاز الهضمي. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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حافظ-على-صحة-القناة-الهضمية-بتناول-الثوم-والخل

تناول الثوم يعزز صحة الأمعاء ويساعد على العيش طويلا

كشف الباحثون أن تناول الثوم هو المفتاح الرئيسي لتعزيز صحة الأمعاء وعيش حياة أطول، كما أنه مكون شائع في الخبز والشُّربة، وهذه الأصناف تحتوي على مستويات عالية من الألياف التي تعزز البكتيريا الجيدة. يعمل الثوم على طرد بكتيريا الأمعاء الضارة التي تسبب مشكلات صحية؛ كالسرطان والخرف، بالإضافة إلى السمنة والأمراض العقلية. كما أوضح إيريك جلاسين، مؤلف مشارك في الدراسة، أن تناول مستويات عالية من الخضراوات والقليل من السكر وسيلة جيدة لصحة الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
شوربة الطماطم

الطماطم مفضلة لأطفالك؟.. اصنعي منها شوربة على مائدتك

الطماطم من الخضروات الأساسية التي لا بد من تواجدها في ثلاجتك، حيث إنها إضافة لذيذة إلى بعض الأطعمة، كما هناك أصناف تعتمد اعتمادا كاملا على الطماطم كالطبيخ. وإذا كنتِ تبحثين عن اصناف جديد لتحضيرها، وخاصة أن الجو اصبح باردا قليلا، فستكون الشوربة من الأطباق الرئيسية على المائدة في وجبة الغداء، فغالبا لم تصنعي من قبل شوربة الطماطم أو حتى سمعتي عنها، لذا استعدي لتحضيرها لعائلتك كصنف جديد لن يختلف عليه شخصان أبدا، خاصة وأن مكوناتها بسيطة وجيمعها من داخل مطبخك دون الحاجة إلى شراء أي منها.
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