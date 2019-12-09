رياضة

«المنشطات» تعلق على موقف روسيا من المشاركة بالمونديال

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
منتخب روسيا
منتخب روسيا
أوضح رئيس الوكالة العامة لمكافحة المنشطات (WADA)، جوناثان تايلور، موقف روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 رغم قرار إيقافها لمدة 4 سنوات عن أي بطولات رياضية رسمية، وأعلنت الوكالة صباح اليوم الإثنين، عن قرار بحظر روسيا من ممارسة أي نشاط رياضي حتى عام 2023، بعد انتهائها من التحقيق وثبوت التلاعب في بعض بيانات الكشف عن المنشطات في مختبر "موسكو". وعلق تايلور على الأمر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" العالمية: "روسيا تستطيع المشاركة في التصفيات لأنها لا تحدد بطل العالم".
وتابع: "القرار ينطبق على نهائيات كأس العالم فقط لأنها هي من تحدد البطل في النهاية". وأضاف: "هناك تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن هذا الأمر وأرسلنا لهم مذكرة بتفاصيل قرارنا وربما تكون هناك عقوبات جديدة من طرفهم ضد روسيا". وأتم تصريحاته: "إذا تأهلوا لكأس العالم، لا يمكنهم المشاركة تحت
اقرأ المزيد
انتر ميلان‎ (1)

ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.
الأهلي- والنجم- الساحلي (6)

أزمة في النجم الساحلي بسبب المستحقات

كشفت تقارير إذاعية تونسية عن إضراب لاعبي النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية، وجاء في موقع راديو مساكن التونسي RM FM أن اللاعبين أضربوا عن التدريبات، ويستعد النجم الساحلي لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري التونسي. ويحتل النجم المركز السابع من جدول الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

القضاء الإسباني يصدر حكمه النهائي في قضية التلاعب

أصدر القضاء الإسباني، حكمه النهائي على خافيير أجيري، المدير الفني السابق لـمنتخب مصر والحالي لفريق ليجانيس، في قضية تلاعب مباراة فريقي ليفانتي وريال سرقسطة، ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، موسم 2010- 2011، وتم التحقيق مع المدرب المكسيكي، بجانب 36 لاعبًا آخرين من كلا الفريقين بسبب الشكوى التي قدمها خافيير تيباس الرئيس الحالي لرابطة "الليجا"، بناءً على دعوى مُقدمة من لاعب سابق بنادي سرقسطة، الذي أكد أن فريقه دفع مليونا و700 ألف يورو للاعبي ليفانتي لتفويت المباراة حتى يتجنب الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
اولمبياد-طوكيو (2)

رسميا.. إيقاف روسيا 4 سنوات بسبب المنشطات

قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب فى بيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة. وقال المتحدث: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
تريزيجيه

صراع إنجليزي يتصدر مواجهة منتخب مصر ضد كينيا

?يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره المنتخب الكيني، على استاد «برج العرب» بالإسكندرية، في ضربة البداية للفراعنة بمستهل مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون. ويتصدر هذه المواجهة صراعًا بطعم الدوري الإنجليزي بين نجمين في صفوف المنتخبين هما محمود حسن (تريزيجيه) جناح فريق أستون فيلا ومنتخب مصر، وفيكتور وانياما لاعب وسط توتنهام ومنتخب كينيا.
مصر والامارات

الإمارات ومصر.. 48 عامًا من التوأمة الرياضية الناجحة

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، تقريرًا موسعًا عن العلاقات الإماراتية المصرية في مجال الرياضة، وأشارت في بدايته إلى أنه مع الإعلان عن تأسيس الإمارات عام 1971، بدأت العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، ومع مرور كل يوم تمتد جسور التعاون والشراكة في كل مجالات الرياضة. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن أول مدربين لمنتخب الإمارات هما المصريان محمد شحتة وميمي الشربيني، اللذان توليا المسؤولية تباعا خلال فترة وضع نواة المنتخب الأول من عام 1971 إلى عام 1974.
شوقي غريب (1)

شوقي غريب: مصر لها باع كبير مع الكاميرون

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من مجموعات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة. وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن منتخب مصر تأهل للدور التالي، ولكنه لم يصل للهدف، وأن الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في استاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي استاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة. وتابع مدرب المنتخب الأولمبي بأنه سعيد جدا بالحضور الجماهيري، المباراة الثانية زاد العدد وأصبح ضعف العدد في المباراة الأولى، وكما قلت للجماهير: "تعالوا ولن نخذلكم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]