«المنشطات» تعلق على موقف روسيا من المشاركة بالمونديال

وتابع: "القرار ينطبق على نهائيات كأس العالم فقط لأنها هي من تحدد البطل في النهاية".



وأضاف: "هناك تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن هذا الأمر وأرسلنا لهم مذكرة بتفاصيل قرارنا وربما تكون هناك عقوبات جديدة من طرفهم ضد روسيا".



وأتم تصريحاته: "إذا تأهلوا لكأس العالم، لا يمكنهم المشاركة تحت اسم روسيا ولكن من الممكن أن يشاركوا تحت اسم محايد وليس كممثلين لروسيا وهذا يعود للفيفا".

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R