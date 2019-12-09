«المنشطات» تعلق على موقف روسيا من المشاركة بالمونديال

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

منتخب روسيا

أوضح رئيس الوكالة العامة لمكافحة المنشطات (WADA)، جوناثان تايلور، موقف روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 رغم قرار إيقافها لمدة 4 سنوات عن أي بطولات رياضية رسمية، وأعلنت الوكالة صباح اليوم الإثنين، عن قرار بحظر روسيا من ممارسة أي نشاط رياضي حتى عام 2023، بعد انتهائها من التحقيق وثبوت التلاعب في بعض بيانات الكشف عن المنشطات في مختبر "موسكو". وعلق تايلور على الأمر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" العالمية: "روسيا تستطيع المشاركة في التصفيات لأنها لا تحدد بطل العالم".

وتابع: "القرار ينطبق على نهائيات كأس العالم فقط لأنها هي من تحدد البطل في النهاية". وأضاف: "هناك تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن هذا الأمر وأرسلنا لهم مذكرة بتفاصيل قرارنا وربما تكون هناك عقوبات جديدة من طرفهم ضد روسيا". وأتم تصريحاته: "إذا تأهلوا لكأس العالم، لا يمكنهم المشاركة تحت