أزمة في النجم الساحلي بسبب المستحقات

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

النجم الساحلي من مباراة الأهلي

كشفت تقارير إذاعية تونسية عن إضراب لاعبي النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية، وجاء في موقع راديو مساكن التونسي RM FM أن اللاعبين أضربوا عن التدريبات، ويستعد النجم الساحلي لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري التونسي. ويحتل النجم المركز السابع من جدول الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.

ويقع النجم الساحلي في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجوار أندية الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي. ويتصدر الفريق التونسي بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط من مباراتين، فاز فيهما على الأهلي بنتيجة هدف نظيف بالجولة الأولى، واكتسح بعدها بلاتنيوم بثلاثية دون رد بالجولة الثانية،