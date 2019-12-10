لمحبي الأرز.. يمكنك تناوله مع الخضار للحفاظ على وزنك

تناول الأرز يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع سريعًا، يمكن تجنب ذلك عن طريق طهي الأرز مع الخضراوات التي ترغب بها، فلا أحد يستطيع مقاومة طاجن الأرز بالجزر والثوم والفلفل الأحمر

تحرير:إسراء سليمان ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد الأرز

يعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية في كل وجبة، توجد أنواع عديدة للأرز، ولكن أشهرها الأرز الأبيض والبني والبسمتي، لكل نوع مذاق رائع، كما يعد من الوجبات الرئيسية في كل البلاد العربية، وبالرغم من ذلك، يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، ولكن يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، أثناء محاولاتك لفقدان الوزن، من خلال تناوله مع كمية معقولة من الخضراوات الطازجة، الغنية بالألياف، مما يؤدي إلى زيادة الشبع، نقلًا عن "timesofindia".

عند الاستعداد لفقدان الوزن، أول النصائح التي تقدم لك، أن تتوقف عن تناول الأرز، ولكن هل يؤدي الأرز إلى زيادة الوزن بشكل كبير؟ يحتوي الأرز على معدلات منخفضة من الدهون، ويسهل هضمه بشكل كبير أي لا يسبب مشكلات أثناء عملية الهضم مثل الإمساك أو الإسهال، ويحتوي على مجموعة فيتامين B، لذا إذا كنت تتبع حمبة غذائية،