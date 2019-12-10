صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

لمحبي الأرز.. يمكنك تناوله مع الخضار للحفاظ على وزنك

تناول الأرز يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع سريعًا، يمكن تجنب ذلك عن طريق طهي الأرز مع الخضراوات التي ترغب بها، فلا أحد يستطيع مقاومة طاجن الأرز بالجزر والثوم والفلفل الأحمر
تحرير:إسراء سليمان ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد الأرز
فوائد الأرز
يعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية في كل وجبة، توجد أنواع عديدة للأرز، ولكن أشهرها الأرز الأبيض والبني والبسمتي، لكل نوع مذاق رائع، كما يعد من الوجبات الرئيسية في كل البلاد العربية، وبالرغم من ذلك، يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، ولكن يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، أثناء محاولاتك لفقدان الوزن، من خلال تناوله مع كمية معقولة من الخضراوات الطازجة، الغنية بالألياف، مما يؤدي إلى زيادة الشبع، نقلًا عن "timesofindia".
عند الاستعداد لفقدان الوزن، أول النصائح التي تقدم لك، أن تتوقف عن تناول الأرز، ولكن هل يؤدي الأرز إلى زيادة الوزن بشكل كبير؟ يحتوي الأرز على معدلات منخفضة من الدهون، ويسهل هضمه بشكل كبير أي لا يسبب مشكلات أثناء عملية الهضم مثل الإمساك أو الإسهال، ويحتوي على مجموعة فيتامين B، لذا إذا كنت تتبع حمبة غذائية،
اقرأ المزيد
الحفاظ على الوزن في الويك إند

تجنب الـ«سناك».. اخسر وزنك قبل الكريسماس

باقي أقل من شهر على الاحتفال بالكريسماس؛ لهذا يستعد العديد من الأشخاص للحصول على وزن مثالي لارتداء الملابس التي تليق بالاحتفال، وغالبًا ما يلجأ البعض إلى الديتوكس الذي يخلّص الجسم من السموم ويساعد على زيادة معدلات الحرق. بعض الأشخاص يشعرون بأنهم بحاجة إلى الجلوس في "الساونا" أو تناول العصائر الطبيعية، وحتى تجويع أنفسهم ليكونوا أكثر نحافة، ومع ذلك تقودك سوزي بريل، إخصائية التغذية، إلى نقاش مهم حول استبدال التركيز على النظام الغذائي بالديتوكس الذي يزيل سموم الجسم. وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
صيام يوم بديل الدايت

تساقط الشعر والإمساك| 5 آثار سلبية للصيام المتقطع

الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية المتبعة لدى العديد من الأشخاص، ويتمثل في تناول كميات محددة من الطعام، ولكن على فترات متقطعة، وتوجد العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها لك؛ على سبيل المثال، فقدان الوزن ومحاربة الالتهابات وتعزيز هرمون النمو، إضافة إلى إعادة إصلاح الخلايا التالفة، والوقاية من مضاعفات مرض السكري، وعلى الرغم من أنه متعدد الفوائد، فإن بعض متبعي هذه الحمية يتعرضون لآثار جانبية؛ على سبيل المثال، الشعور بالجوع المستمر والإرهاق، نقلًا عن "health 24".
الكركم

للتخلص من دهون البطن.. تناول ماء الكركم

أصبح هوس التخسيس والدايت يحتل مكانة كبيرة في حياتنا، بداية من البحث على النظم الغذائية، التي تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ينصح خبراء التغذية بتناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساعد على ترطيب الجسم من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ولكن هل سمعت عن ماء الكركم؟ فمجرد ذكر الكركم، تعلم جيدًا أنك ستحصل على فوائد صحية لا حصر لها، لأنه غني بعناصر غذائية مهمة، مثل البروتين والألياف، نقلًا عن "timesofindia".
اقرأ المزيد من الأخبار
فوائد الكراوية

«الكراوية» ليست للصغار فقط.. مفيدة لمرضى السكري

التوابل لا تعطي مذاقا رائعا للطعام فقط، بل إنها أيضًا متعددة الاستخدامات؛ فعلى سبيل المثال، الكركم يعمل بفاعلية كبيرة في علاج السرطان، لأنه يحتوي على مركب فعال يعرف باسم "الكركمين"، ومضاد قوي للالتهابات، كما يساعد على فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، ولكن هل تعلم أن الكراوية أيضًا جيدة للصحة؟ نعم، هى تعزز من صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، ويرجع ذلك إلى أنها تحتوي على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health line".
صيام يوم بديل الدايت

تساقط الشعر والإمساك| 5 آثار سلبية للصيام المتقطع

الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية المتبعة لدى العديد من الأشخاص، ويتمثل في تناول كميات محددة من الطعام، ولكن على فترات متقطعة، وتوجد العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها لك؛ على سبيل المثال، فقدان الوزن ومحاربة الالتهابات وتعزيز هرمون النمو، إضافة إلى إعادة إصلاح الخلايا التالفة، والوقاية من مضاعفات مرض السكري، وعلى الرغم من أنه متعدد الفوائد، فإن بعض متبعي هذه الحمية يتعرضون لآثار جانبية؛ على سبيل المثال، الشعور بالجوع المستمر والإرهاق، نقلًا عن "health 24".
الكركم

للتخلص من دهون البطن.. تناول ماء الكركم

أصبح هوس التخسيس والدايت يحتل مكانة كبيرة في حياتنا، بداية من البحث على النظم الغذائية، التي تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ينصح خبراء التغذية بتناول كميات كبيرة من الماء، لأنها تساعد على ترطيب الجسم من جانب، وفقدان الوزن من جانب آخر، ولكن هل سمعت عن ماء الكركم؟ فمجرد ذكر الكركم، تعلم جيدًا أنك ستحصل على فوائد صحية لا حصر لها، لأنه غني بعناصر غذائية مهمة، مثل البروتين والألياف، نقلًا عن "timesofindia".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]