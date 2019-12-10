لمحبي الأرز.. يمكنك تناوله مع الخضار للحفاظ على وزنك

تناول الأرز يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع سريعًا، يمكن تجنب ذلك عن طريق طهي الأرز مع الخضراوات التي ترغب بها، فلا أحد يستطيع مقاومة طاجن الأرز بالجزر والثوم والفلفل الأحمر
يعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية في كل وجبة، توجد أنواع عديدة للأرز، ولكن أشهرها الأرز الأبيض والبني والبسمتي، لكل نوع مذاق رائع، كما يعد من الوجبات الرئيسية في كل البلاد العربية، وبالرغم من ذلك، يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، ولكن يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، أثناء محاولاتك لفقدان الوزن، من خلال تناوله مع كمية معقولة من الخضراوات الطازجة، الغنية بالألياف، مما يؤدي إلى زيادة الشبع، نقلًا عن "timesofindia".
عند الاستعداد لفقدان الوزن، أول النصائح التي تقدم لك، أن تتوقف عن تناول الأرز، ولكن هل يؤدي الأرز إلى زيادة الوزن بشكل كبير؟ يحتوي الأرز على معدلات منخفضة من الدهون، ويسهل هضمه بشكل كبير أي لا يسبب مشكلات أثناء عملية الهضم مثل الإمساك أو الإسهال، ويحتوي على مجموعة فيتامين B، لذا إذا كنت تتبع حمبة غذائية،
عند الاستعداد لفقدان الوزن، أول النصائح التي تقدم لك، أن تتوقف عن تناول الأرز، ولكن هل يؤدي الأرز إلى زيادة الوزن بشكل كبير؟ يحتوي الأرز على معدلات منخفضة من الدهون، ويسهل هضمه بشكل كبير أي لا يسبب مشكلات أثناء عملية الهضم مثل الإمساك أو الإسهال، ويحتوي على مجموعة فيتامين B، لذا إذا كنت تتبع حمبة غذائية، ولا تريد التوقف عن تناول الأرز، ما يلي بعض من النصائح التي تساعدك:
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توجد شائعات حول الأرز الأبيض، لأنه يؤدي إلى زيادة الوزن، لأنه مليء بالسعرات الحرارية والنشا، ولكن إذا كنت من محبي الأرز ولا تريد التخلي عنه أثناء فقدان الوزن، فإليك طريق القيام بذلك:
1-تناول الأرز أثناء فقدان الوزن
أول ما نفكر به عند فقدان الوزن، هو تقليل السعرات الحرارية التي نتناولها، مما يعني أننا بحاجة إلى حرق مزيد من السعرات الحرارية أكثر من ما يتم استهلاكه، وبالتالي يمكنك تناول كميات قليلة من الأرز في وجبتك الغذائية، ولن يزداد وزنك، من جانب آخر، يمكنك تناول الكميات التي ترغب بها من الأرز البسمتي، لأنه منخفض في السعرات الحرارية، وغني بالعناصر الغذائية الهامة، ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون ويحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لذا يعتمد عليه العديد من الأشخاص في الحصول على جسم مثالي صحي.
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2-اصنع الأرز مع الكثير من الخضار
تناول الأرز يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع سريعًا، يمكن تجنب ذلك عن طريق طهي الأرز مع من الخضراوات التي ترغب بها، فلا أحد يستطيع مقاومة طاجن الأرز بالجزر والثوم والفلفل الأحمر والبازلاء والبروكلي، وغيرها من الخضراوات الهامة، مع إضافة القليل من قطع الدجاج.
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3-استخدم طريقة للطهي منخفضة السعرات الحرارية
لا تحمر الأرز أو تخلطه مع السمنة، حاول غلي الأرز فقط بالماء لتقليل سعرات حرارية، إضافة إلى ذلك، إلقاء الماء الزائد أثناء صنع الأرز، يساعد على التخلص من النشا.
يعتبر فقدان الوزن مزيج من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي، فهي عملية متعددة الجوانب، لا يوجد شيء واحد يمكن أن يكون مفعوله مثل السحر، على الجانب الآخر ليس من الضروري أيضًا التخلي عن الأطعمة المفضلة أو الأساسية مثل الأرز أثناء محاولة إنقاص وزنك، فممارسة التحكم في الجزء الذي تتناوله واستخدام طرق صحية لطهي الطعام هي المفاتيح.
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يدخل الأرز أيضًا في العناية بالبشرة، حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال، وإذا كنت ترغبين في استعادة نعومة يديك، ستحصلين على نتائج فعالة عند وضع ماء الأرز كماسك، وخلطه مع الخيار وحليب جوز الهند، وبالنسبة للشعر، يساعد في علاج الشعر التالف، وتعويض معدلات البروتين، حيث يستخدم ماء الأرز في مستحضرات علاج الشعر الجاف، وبالتالي يعتبر متعدد الاستخدامات والفوائد.
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