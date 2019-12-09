جريمة

«كانوا بياكلوا زلابية».. إصابة 19 شخصًا بتسمم في سوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
أصيب 19 شخصا بتسمم غذائي عقب تناولهم حلوى من أحد البائعين الجائلين بدائرة قسم جرجا بسوهاج، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتصريح لهم بالخروج بعد تماثلهم للشفاء. كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، بوصول 19 شخصا إلى مستشفى جرجا المركزى مصابين بتسمم غذائي وحالة اعياء شديد وقىء، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية.

وبسؤال المصابين، أفادوا بتناولهم «هريسة وزلابية» من بائع حلوى بمنطقة الطرابشة بدائرة القسم، وتم ضبط البائع المتسبب في الواقعة والتحفظ على المضبوطات، وسحب عينات منها وإرسالها إلى معمل مديرية الصحة بسوهاج لتحليلها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

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«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

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