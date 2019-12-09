رياضة

ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م
إنتر ميلان
إنتر ميلان
يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.
وسيتمكن النيراتزوري من التأهل أيضا دون الحاجة للفوز على الفريق الكتالوني شريطة أن تنتهي المواجهة الأخرى بين بوروسيا دورتموند وسلافيا براج بنفس نتيجة لقائه أمام برشلونة. وأوضحت الصحافة المحلية الإيطالية أن أرباح مواجهة الغد من الممكن أن تتخطى 6.5 مليون يورو، وبذلك سيكسر الرقم القياسي في تحقيق أعلى أرباح،
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الأهلي- والنجم- الساحلي (6)

أزمة في النجم الساحلي بسبب المستحقات

كشفت تقارير إذاعية تونسية عن إضراب لاعبي النجم الساحلي التونسي عن التدريبات احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية، وجاء في موقع راديو مساكن التونسي RM FM أن اللاعبين أضربوا عن التدريبات، ويستعد النجم الساحلي لمواجهة نادي حمام الأنف التونسي المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدوري التونسي. ويحتل النجم المركز السابع من جدول الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.
منتخب-روسيا

«المنشطات» تعلق على موقف روسيا من المشاركة بالمونديال

أوضح رئيس الوكالة العامة لمكافحة المنشطات (WADA)، جوناثان تايلور، موقف روسيا من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 رغم قرار إيقافها لمدة 4 سنوات عن أي بطولات رياضية رسمية، وأعلنت الوكالة صباح اليوم الإثنين، عن قرار بحظر روسيا من ممارسة أي نشاط رياضي حتى عام 2023، بعد انتهائها من التحقيق وثبوت التلاعب في بعض بيانات الكشف عن المنشطات في مختبر "موسكو". وعلق تايلور على الأمر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" العالمية: "روسيا تستطيع المشاركة في التصفيات لأنها لا تحدد بطل العالم".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

القضاء الإسباني يصدر حكمه النهائي في قضية التلاعب

أصدر القضاء الإسباني، حكمه النهائي على خافيير أجيري، المدير الفني السابق لـمنتخب مصر والحالي لفريق ليجانيس، في قضية تلاعب مباراة فريقي ليفانتي وريال سرقسطة، ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، موسم 2010- 2011، وتم التحقيق مع المدرب المكسيكي، بجانب 36 لاعبًا آخرين من كلا الفريقين بسبب الشكوى التي قدمها خافيير تيباس الرئيس الحالي لرابطة "الليجا"، بناءً على دعوى مُقدمة من لاعب سابق بنادي سرقسطة، الذي أكد أن فريقه دفع مليونا و700 ألف يورو للاعبي ليفانتي لتفويت المباراة حتى يتجنب الفريق الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
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انتر ميلان

إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات نجمه

ذكر تقرير صحفي إسباني أن إنتر ميلان ينوي استئناف المفاوضات لإبرام صفقة جديدة مع نظيره برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة للحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل المواجهة بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخشى رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة اللاعب من التهميش من قبَل مدربه إرنستو فالفيردي، بعدما شارك في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في مختلف المسابقات.
جوردي-ألبا‎ (1)

عودة المصابين لتدريبات برشلونة قبل مواجهة إنتر

أكدت الصحف الكتالونية على عودة لاعبي فريق برشلونة الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء المُقبل في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًّا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة. وأفاد التقرير أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.
إدين هازارد

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
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برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
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