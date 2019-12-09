ملعب إنتر ميلان ينتظر رقما قياسيا جديدا

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

إنتر ميلان

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني، غدًا الثلاثاء حيث سيمتلئ ملعب سان سيرو بأكثر من 70 ألف مشجع بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا؛ مما سيسمح بكسر الرقم القياسي المُسجّل بتحقيق أعلى أرباح من بيع التذاكر في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ويحتاج الإنتر تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز على البارسا -الذي تأهل لثمن نهائي البطولة كأول المجموعة- لضمان حجز تذكرة التأهل الثانية، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الجماهير بملء جميع المدرجات تقريبا.

وسيتمكن النيراتزوري من التأهل أيضا دون الحاجة للفوز على الفريق الكتالوني شريطة أن تنتهي المواجهة الأخرى بين بوروسيا دورتموند وسلافيا براج بنفس نتيجة لقائه أمام برشلونة. وأوضحت الصحافة المحلية الإيطالية أن أرباح مواجهة الغد من الممكن أن تتخطى 6.5 مليون يورو، وبذلك سيكسر الرقم القياسي في تحقيق أعلى أرباح،