خالد الغندور يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

خالد الغندور

كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، عن موعد انطلاق قناة الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال الغندور: "قناة نادي الزمالك في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 إن شاء الله". وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن في أغسطس الماضي تسلمه استوديوهات قناة النادي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وانطلاقها مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019- 2020)، وذلك بعدالجولة التفقدية التي قام بها مع فريق العمل لاستوديو DMC SPORTS التي ستنطلق منه القناة.

وكانت أزمة قد وقعت بين رئيس النادي والغندور، وذلك بعدما هاجم مرتضى خالد الغندور وأحمد جمال، مقدمَي برنامج "الزمالك اليوم"، قائلا: "خالد الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، أما أحمد جمال فاعترض على الظهور في برنامج الساعة 6 على قناة الزمالك، وليس في برنامج مسائي مثل الغندور، هما دول الزملكاوية اللي