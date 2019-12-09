رياضة

خالد الغندور يكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
خالد الغندور
خالد الغندور
كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، عن موعد انطلاق قناة الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال الغندور: "قناة نادي الزمالك في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 إن شاء الله". وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن في أغسطس الماضي تسلمه استوديوهات قناة النادي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وانطلاقها مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019- 2020)، وذلك بعدالجولة التفقدية التي قام بها مع فريق العمل لاستوديو DMC SPORTS التي ستنطلق منه القناة.
وكانت أزمة قد وقعت بين رئيس النادي والغندور، وذلك بعدما هاجم مرتضى خالد الغندور وأحمد جمال، مقدمَي برنامج "الزمالك اليوم"، قائلا: "خالد الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، أما أحمد جمال فاعترض على الظهور في برنامج الساعة 6 على قناة الزمالك، وليس في برنامج مسائي مثل الغندور، هما دول الزملكاوية اللي
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جوارديولا-مدرب-برشلونة-1

بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
مرتضى منصور - ميتشو

مرتضى لـ«ميتشو»: منزلي هو منزلك.. ولك كل التقدير

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول مرض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق، بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام لـ"ميتشو". وقال مرتضى في فيديو عبر حسابه الرسمي على يوتيوب: "لم يكن في نية الإدارة إقالة ميتشو، لكن اللاعبين وضعونا في موقف حرج بعد رسائل الدعم التي قاموا بكتابتها، وهذا لا يجوز مع مجلس إدارة محترم رئيسه مرتضى، قلت للاعبين خلال جلستي معهم إن الدعم كان يجب أن يكون في الملعب، لو استمر المدرب كان سيُقال إن اللاعبين هم الذين يتحكمون في مصير المدرب، ومجلس الإدارة يجب أن يرحل".
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حمدى-النقاز

حمدي النقاز: لن أعود للزمالك مرة أخرى ولدي عرض مصري

أكد حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لن يعود لصفوف القلعة البيضاء مرة أخرى، موضحًا أن كل خطواته قانونية. جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب»، الذي يٌذاع على قناة «إم بي سي مصر»، قائلًا: "أزمة مستحقاتي مع الزمالك بدأت في شهر أغسطس الماضي ولم أتلق أي رد من الإدارة.. لعبت مع الزمالك حتى مباراة مازيمبي احترامًا للجمهور، على الرغم أني لست مصريًا بل تونسيًا ومحترف وهذه مستحقات، أنا لاعب حر حاليا وخطواتي كلها قانونية".
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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يرحل عن الزمالك وكارتيرون الأقرب

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي في وقت سابق منافس الأبيض، وغريمه التقليدي.
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خالد الغندور لـ«ميتشو»: مع ألف سلامة

وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ليتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة المباراة الأخرى فى المجموعة بين أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.
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