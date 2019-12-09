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عضو في «السيادة السوداني»: سنقدم نموذجا جديدا في مفاوضات السلام

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
حمدوك
حمدوك
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، أن الحكومة والحركات المسلحة، ستقدمان فى مفاوضات السلام الحالية، نموذجا مختلفا عن النماذج السابقة، أساسه الجدية والمسئولية ومبدأ الشراكة. ومن المقرر أن تنطلق غدا في جوبا جولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية، بين الحكومة، و "الجبهة الثورة" (التي تضم جماعات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو". ويرأس نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وفد الحكومة، المقرر أن يغادر الخرطوم، إلى جوبا، غدا.
والتقى عضو مجلس السيادة صديق تاور، اليوم الإثنين، مع وفد من "حركة العدل والمساواة"، برئاسة نائب رئيس الحركة آدم عيسى في الخرطوم.وقال تاور، في تصريح عقب اللقاء، إن "حركات الكفاح المسلح تمثل جزءا أصيلا في عملية التغيير، التي جرت بالبلاد"، موضحا أن التحدي الذي يواجه الأطراف في الوقت الراهن، يتمثل في العمل
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أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (1)

وفد قطري رسمي في السعودية تزامنا مع «أنباء المصالحة»

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء". ومثل المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الإفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.
اردوغان (3)

أردوغان: إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وجاءت كلمة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ذكر: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، متابعا: "الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءً يوما بعد يوم، والعالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته".
مظاهرات العراق

العراق: الاتفاق على 4 مرشحين لرئاسة الوزراء

قالت مصادر إن القوى السياسية في العراق اتفقت على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عن اسم المرشح خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو الإفصاح عن اسم المرشحين الأربعة. يذكر أنه يوم 1 ديسمبر الجاري، وافق البرلمان العراقي، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
التلفزيون- الجزائري

الاعتداء على بعثة التلفزيون الجزائري من قبل معارضين للانتخابات

تعرضت بعثة التلفزيون الرسمي الجزائري المكلفة بتغطية عملية تصويت الجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية في الانتخابات الرئاسية إلى اعتداء عنيف من طرف مواطنة جزائرية تدعى صوفيا بلعمان، إذ قال التلفزيون الجزائري في بيان اليوم الأحد: «إنه يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية».
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السفير -حسام -عيسى (1)

تسليم جثامين 4 مصريين توفوا في السودان لأسرهم بالقاهرة

أعرب السفير المصري في السودان حسام عيسى عن تعازيه، لأسر المتوفين من ضحايا حريق مصنع في الخرطوم الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جثامين المصريين الأربعة المتوفين في الحادث، سُلمت إلى أسرهم في مطار القاهرة، إذ قال عيسى، اليوم الأحد، إنه حرص على متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، في أسرع وقت ممكن، وهو ما تم أمس السبت، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التي نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشيرا إلى أن السفارة ستتابع مسألة حقوق الضحايا المصريين، مؤكدا أنها محفوظة.
علم السودان

النائب العام السوداني: التحقيقات في بلاغات شهداء الثورة مستمرة

أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، لافتا إلى رفع بعض من حصانات المتهمين، مشددًا في بيان اليوم الأحد، أنه ليست هناك أية جهة، مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة، نافيا ما تردد عن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة، موضحًا أنه بخصوص بلاغات فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، وتداعيته، سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق.
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دفاع البشير: يجب براءته وشكره على ما قدمه للشعب السوداني

طالبت هيئة دفاع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بالبراءة له، وذلك في المرافعة الختامية أمام محكمة الاستئناف، إذ ترى هيئة دفاع البشير، ضرورة إعلان براءة الرئيس السابق، وشكره على ما قدمه لهذا الشعب من عمل كبير، وحفاظه على المال العام، متابعة أن البشير أنفق المال العام على القضايا الوطنية وعلى احتياجات البلاد. ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
انفجار-جنوبي-بغداد (1)

الخارجية: وفاة 4 مصريين في انفجار مصنع سيراميك بالخرطوم

أعلن السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن أربعة مواطنين مصريين قد توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.
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