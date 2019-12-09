مانشستر سيتي مهتم بضم لاعب برشلونة

تحرير:علي الزيني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

صامويل أومتيتي

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مفاوضات مع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة لتدعيم خط دفاعه، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها إيميريك لابورت التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور، وتراجع مستوى الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي، والإصابات المتكررة أيضا للظهير الأيسر بينجامين ميندي، حيث ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن النادي الإنجليزي مهتم للغاية بضم أومتيتي في يناير المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع فريقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي يرتبط بعقد مع برشلونة، حتى عام 2023، وليس لديه نية لمغادرة فريقه، حيث يرغب في التعافي تمامًا، واحتلال مكانه في التشكيل الأساسي باستمرار، والذي سيساعده على العودة لصفوف منتخب فرنسا. ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث، في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة،