رياضة

مانشستر سيتي مهتم بضم لاعب برشلونة

تحرير:علي الزيني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
صامويل أومتيتي
صامويل أومتيتي
دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مفاوضات مع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة لتدعيم خط دفاعه، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها إيميريك لابورت التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور، وتراجع مستوى الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي، والإصابات المتكررة أيضا للظهير الأيسر بينجامين ميندي، حيث ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن النادي الإنجليزي مهتم للغاية بضم أومتيتي في يناير المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع فريقه.
وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي يرتبط بعقد مع برشلونة، حتى عام 2023، وليس لديه نية لمغادرة فريقه، حيث يرغب في التعافي تمامًا، واحتلال مكانه في التشكيل الأساسي باستمرار، والذي سيساعده على العودة لصفوف منتخب فرنسا. ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث، في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة،
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جوارديولا-مدرب-برشلونة-1

بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
مرتضى منصور - ميتشو

مرتضى لـ«ميتشو»: منزلي هو منزلك.. ولك كل التقدير

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول مرض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق، بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام لـ"ميتشو". وقال مرتضى في فيديو عبر حسابه الرسمي على يوتيوب: "لم يكن في نية الإدارة إقالة ميتشو، لكن اللاعبين وضعونا في موقف حرج بعد رسائل الدعم التي قاموا بكتابتها، وهذا لا يجوز مع مجلس إدارة محترم رئيسه مرتضى، قلت للاعبين خلال جلستي معهم إن الدعم كان يجب أن يكون في الملعب، لو استمر المدرب كان سيُقال إن اللاعبين هم الذين يتحكمون في مصير المدرب، ومجلس الإدارة يجب أن يرحل".
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مانشستر سيتي

ليفربول والسيتي يجددان الصراع اليوم في البريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 14، وستكون البداية من ملعب سانت جيمس بارك، عندما يستقبل نيوكاسل، نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل نيوكاسل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 38 مباراة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 23 مباراة، مقابل 8 انتصارات لنيوكاسل، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، وسجل السيتي في تلك اللقاءات 70 هدفًا، واستقبلت شباكهم 35 هدفًا.
مانشستر سيتي - تشيلسي

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي ويرتقي للمركز الثالث

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز كيفن دي بروين ورياض محرز هدفي السيتي، فيما سجل نجولو كانتي هدف البلوز، ليرفع السيتزنز رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الرابع، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.
تشيلسي

تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
محمد صلاح - كلوب

صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل لقاء كريستال بالاس

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في جزء من مران الريدز، اليوم الخميس على أمل مشاركته في مباراة ليفربول القادمة مع نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليج) . وكشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول، عن أن صلاح شارك في جزء من مران ليفربول الجماعي اليوم.وكانت كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول، في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم
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